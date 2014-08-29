本周中国区精选(8月22日-29日) China Weekly

8月25日，北京，国家主席习近平及夫人彭丽媛出席在人民大会堂东门外广场为津巴布韦总统穆加贝举行的欢迎仪式。习近平高度评价中津传统友谊及穆加贝为两国关系发展作出的重要贡献，中方愿同津方一道，弘扬传统友谊，加强各领域合作，做more

8月25日，北京，国家主席习近平及夫人彭丽媛出席在人民大会堂东门外广场为津巴布韦总统穆加贝举行的欢迎仪式。习近平高度评价中津传统友谊及穆加贝为两国关系发展作出的重要贡献，中方愿同津方一道，弘扬传统友谊，加强各领域合作，做平等相待、相互支持、互利共赢、共同发展的好朋友、好伙伴、好兄弟。 REUTERS/Jason Lee

Close