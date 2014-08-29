本周中国区精选(8月22日-29日) China Weekly
8月28日，第二届夏季青年奥林匹克运动会闭幕式在南京奥体中心举行。中国国务院总理李克强、国际奥委会主席巴赫及各国贵宾出席了闭幕式。REUTERS/Aly Song
8月28日，广州长隆野生动物园，全球唯一全部存活的大熊猫三胞胎满月。大熊猫多胞胎存活率极低，在中国保护大熊猫研究中心专家和动物园专业饲养员团队的全天候守护下，3只熊猫宝宝如今的身体健康和发育状况非常良好，黑眼圈已成型，耳more
8月22日，北京，“北漂”青年张冠辉模仿已故音乐天王迈克尔·杰克逊跳舞。张冠辉生于1984年，到京做过服务员和保安，目前在街头和一些小型舞台进行模仿表演。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
8月26日，北京，中国国务院总理李克强在人民大会堂与安提瓜和巴布达总理布朗出席签字仪式。REUTERS/Diego Azubel/Pool
8月26日，广东广州，一名男子用自行车运载着塑料箱。REUTERS/Alex Lee
8月25日，澳门，警察阻止示威者游行。一千多名工人举行示威游行，要求提高工资。REUTERS/Bobby Yip
8月25日，上海，民众在地铁站乘坐扶梯。中国工业和信息化部发布报告称，应收账款资金占用增加、拖欠问题加剧，企业产成品库存增长也在加快。到今年6月末，应收账款达到10万亿元人民币，同比增加1.1万亿元，增幅达12.7%，高more
8月26日，中国互联网大会在北京国际会议中心开幕，模特身上印着二维码进行宣传。为期三天的互联网大会以“创造无限机会——打造新时代经济引擎”为主题，议题涵盖移动互联网、互联网金融、可穿戴设备、大数据、云计算等20余个板块。more
模特等待上台表演。本届互联网大会还开设了6000平方米展厅，首次开设了“智能生活体验馆”及“未来生活数字消费体验馆”。 REUTERS/Jason Lee
8月25日，北京，国家主席习近平及夫人彭丽媛出席在人民大会堂东门外广场为津巴布韦总统穆加贝举行的欢迎仪式。习近平高度评价中津传统友谊及穆加贝为两国关系发展作出的重要贡献，中方愿同津方一道，弘扬传统友谊，加强各领域合作，做more
8月23日，安徽合肥，体校的跳水学员排队跳入泳池进行训练。 REUTERS/Stringer
美国国防部向中国提出外交抗议，称一架中国飞机8月19日在海南岛附近空域抵近美国飞机，当时中国战机距美国飞机只有数米远，还作出了特技动作。中国驳斥美国的指责完全站不住脚，称中方飞行员的相关操作是专业的，并与美机保持了安全距more
8月23日，北京，姚明在位于五棵松体育馆的姚明篮球学校完成冰桶挑战。ALS冰桶挑战近日风靡全球科技、娱乐和体育圈，许多名人在接受冰桶挑战的同时，也为公益捐款。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
8月22日，中国香港国际纹身艺术展在九龙塘地区举办，一个孩子为妈妈拍照。本届纹身展于8月22日至24日举办，来自全球各地的纹身艺术家展示了他们的作品并竞夺奖项。 REUTERS/Bobby Yip
8月21日，北京，王宇驾驶其自制的兰博基尼跑车。“海归”王宇和李林韬利用网上淘来的零件，耗时一年，花费140万元，打造了一辆纯手工中国版“兰博基尼”，最高时速达310公里。REUTERS/Petar Kujundzic
8月22日，广东广州，一位老人在铜钱雕塑附近理发。 REUTERS/Alex Lee
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朱莉皮特终成婚 Brangelina get married
经过近10年爱情长跑，50岁的布拉德·皮特和39岁的安吉丽娜·朱莉在法国低调完婚，仅亲属和好友在场。
北漂男的“杰克逊”人生 Being MJ
流行音乐天王迈克尔·杰克逊已辞世五年，但依然有一批忠实粉丝活跃在自己的舞台上，用舞步向天王致敬。
24小时时事新闻(8月29日) 24hours
聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
美国自由城市榜 Liberty City of U.S.
美国研究人员综合七项大型民调数据，对美国城市从保守到自由进行排序，最自由的城市当属旧金山。
精选图集
Buddha's birthday
Vesak Day commemorates the birth, enlightenment and death of Buddha.
Quebec battles floods
Flooding from heavy spring rainfall inundated thousands of residences and forced the evacuation of homes as the worst flooding in decades hits the Canadian province of Quebec.
Kurdish YPG fighters of Syria
Despite fierce opposition from NATO ally Turkey, the White House has approved supplying arms to Kurdish YPG fighters to support an operation to retake the Syrian city of Raqqa from Islamic State.
Russia marks Victory Day
The annual parade commemorating the former Soviet Union's victory over Nazi Germany in World War II.
Iraqi forces open new front in west Mosul
Iraqi forces face stiff resistance from Islamic State after opening a new front after seven months of fighting.
South Korea elects Moon Jae-in
Liberal politician Moon Jae-in is the likely winner of South Korea's presidential election, a victory that would end nearly a decade of conservative rule and bring a more conciliatory approach toward North Korea.
Russia marks Victory Day
The annual parade commemorating the former Soviet Union's victory over Nazi Germany in World War II.
Inside compound of polygamous leader Warren Jeffs
The Utah mansion where convicted pedophile and polygamous religious sect leader Warren Jeffs once lived is being purchased by one of his former wives, who hopes to make it a tourist attraction and home for people who have left the church.
Meet France's new First Lady
French President-elect Emmanuel Macron�s wife has been constantly by his side during his campaign, managing his agenda, editing his speeches and advising him on his stage presence.