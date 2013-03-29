本周中国区精选(3月22日-29日) China Weekly

3月27日，上海奉贤区金汇小学放学时，有一名男子持菜刀砍伤多人，其中有成人和小孩。这名持刀男子27日下午在砍杀了一家两口人之后，又来到学校门口，此时正值小学放学。目前伤者已送往医院。行凶嫌疑人已被控制。(一个被砍伤的儿童more

3月27日，上海奉贤区金汇小学放学时，有一名男子持菜刀砍伤多人，其中有成人和小孩。这名持刀男子27日下午在砍杀了一家两口人之后，又来到学校门口，此时正值小学放学。目前伤者已送往医院。行凶嫌疑人已被控制。(一个被砍伤的儿童在医院接受治疗。)REUTERS/Aly Song

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