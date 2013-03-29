本周中国区精选(3月22日-29日) China Weekly
3月27日，上海浦东地区一景。中国社会科学院学部委员余永定称，在推进汇改方面，中国今年可能进一步扩大人民币汇率日涨跌幅限制，有望从1%扩大到3%，或者5%，甚至是7%，并要坚持对跨境资本流动的管理，但资本账户的开放则要讲more
3月27日，上海奉贤区金汇小学放学时，有一名男子持菜刀砍伤多人，其中有成人和小孩。这名持刀男子27日下午在砍杀了一家两口人之后，又来到学校门口，此时正值小学放学。目前伤者已送往医院。行凶嫌疑人已被控制。(一个被砍伤的儿童more
3月27日，两届奥运拳击冠军邹市明现身香港造势，与举牌女郎合影。邹市明将于4月6日在中国澳门出战首场职业“黄金拳赛”。 REUTERS/Bobby Yip
3月27日，香港时代广场举行张国荣纪念展，工作人员制作高达5米的张国荣半身像。 REUTERS/Bobby Yip
3月25日，中国国际时装周在北京举行，模特在“汉帛奖”中国国际青年设计师时装作品大赛上走秀。来自国内外的36家品牌和机构、22位中外设计师、近110位设计及模特新秀举办23场时装发布、4项设计大赛总决赛以及11场新闻发布more
3月27日，一名模特在MGPIN·毛戈平彩妆造型发布会上走秀。 REUTERS/Jason Lee
3月29日，模特展示韩国品牌VANTVAART新品服装。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
中国工商银行发布其2012年年度业绩报告，按照国际财务报告准则，2012年工行实现净利润2387亿元人民币，较2011年增长14.5%，总资产规模达到17.5万亿元。(摄于3月27日) REUTERS/Kim Kyungmore
3月26日，南非比勒陀利亚，中国国家主席习近平与夫人彭丽媛参加南非总统祖马主持的欢迎午宴。 REUTERS/Siphiwe Sibeko
3月25日，北京的一家百丽鞋店。百丽首席执行官兼执董盛百椒于业绩发布会上表示，去年鞋类业务同店销售增长仅4%，首两月同店销售增长略优于2011年同期，冀今年有中单位数字增长。 REUTERS/Kim Kyung-Hoonmore
3月26日，上海，一名女子搬运人体模特。REUTER/Aly Song
3月26日，北京，艺术家Matt Hope推着自制的空气过滤自行车。 Matt在自行车后面安装了一个连接5000v发电机的空气过滤器，并和自行车前面的战斗飞行员头盔面罩连成一个空气过滤系统，让它将空气中的污染颗粒过滤掉，more
3月26日，安徽合肥，股民在证交所了解股市行情。中国股市沪综指当日收跌1.3%，银行、有色金属等权重板块领跌大盘。 REUTERS/Stringer
3月23日，香港展开“熄灯一小时”，响应由世界自然基金会发起的“地球一小时”活动。 REUTERS/Bobby Yip
3月25日，北京，一名流浪者坐在街边小憩。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
3月23日，湖北武汉，贝克汉姆参观了卓尔俱乐部，并亲自上场为球员们表演，在表演任意球时摔倒。REUTERS/Stringer
中信证券2012年年报数据显示，其2012年营业收入为116.94亿元，比上年同期下滑53.29%，归属于母公司股东净利润42.37亿元，比上年同期下滑66.31%；基本每股收益0.38元/股。尽管下滑幅度较大，但公司的more
3月26日，湖北武汉，工人将民间发明家张五一研制的潜艇放入池中。张五一最新研制了一种用来下海捕捞作业的潜艇，有单独的水下行走装置，采用摄像取景，遥控指挥，可以在水下缓慢行走。 REUTERS/Stringer
3月23日，上海，浦东香格里拉大酒店的508位酒店员工手持蜡烛，试图创造吉尼斯纪录“最多人同时吹灭蜡烛”。REUTERS/Carlos Barria
3月23日，“香港国际7人榄球赛”在香港大球场上演，球迷装扮成古埃及人观看比赛。 REUTERS/Tyrone Siu
3月25日，北京，一名售卖气球的摊贩骑着自行车。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
3月22日，北京，一名摊贩推着水果摊步下过街天桥。2013年中国经济增长预期目标为7.5%左右；居民消费价格涨幅3.5%左右。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
3月22日，江苏华西村，人们参加原华西村党委书记吴仁宝的葬礼。吴仁宝因患肺癌医治无效，于18日18时58分在华西村家中逝世，享年85岁。 REUTERS/Aly Song
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学生危险上学路 Getting to school
(Reuters) -在世界上一些特殊的地区，学生要爬山涉水才能到达学校。
朝韩非军事区 Life on the DMZ
(Reuters) -
本周中国区精选(3月22日-29日) China Weekly
(Reuters) -聚焦3月22日至29日中国区新闻事件和热点动态。
路透3月照片精选(下) Pictures of the Month - Mar 2013(2)
(Reuters) -路透社全球摄影记者3月优秀新闻照片大汇总。请尽享视觉盛宴。
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Martin Herrera, who has spent the last 20 years domesticating and training roosters in San Jose, Costa Rica, spends time with his favorite "Paquito".
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An aid convoy of food and medical supplies has reached the besieged Syrian town of Douma for the first time since October.
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Karl Lagerfeld presents his 2017/2018 Cruise collection show for fashion house Chanel in Paris.
Mosul in ruins
Mosul's wrecked roads, bridges and broader economy will take at least five years to repair and need billions of dollars of development that Iraq's government will struggle to afford, officials returning to the battle-scarred city said.
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