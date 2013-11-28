本周中国区精选(11月22日-29日) China Weekly
11月28日，北京，苏富比北京艺术周活动正式启动，包括了现当代中国艺术拍卖以及“现代艺术巨匠展”等三场私人洽购展等内容，涉及价值逾13亿元艺术精品。这是国际知名拍卖行苏富比去年落户中国内地以来举办的最大规模艺术活动。REmore
11月28日，上海浦东，中国(上海)自由贸易试验区业务服务中心的员工在工作。中国(上海)自由贸易试验区于今年9月29日正式开业。REUTERS/Aly Song
11月27日，中国香港尖沙咀，一名35岁不愿透露中文姓名的男子霍华德（Howard）模仿朝鲜最高领导人金正恩的穿着和发型出现在街头与记者合影。霍华德因模仿金正恩走红网络，他称自己决定成为世界上首个专业金正恩模仿者。REUmore
11月27日，罗马尼亚布加勒斯特，中国国务院总理李克强应邀在罗马尼亚议会发表题为《让中罗友好合作继续扬帆远航》的演讲。应罗马尼亚总理邀请，中国总理李克强于11月25日至28日对罗马尼亚进行为期四天的正式访问。REUTERmore
在政策整体持稳、地方楼市分化加剧的情况下，2014年中国住宅均价上涨势头预计会有所放缓，全国而言会降至个位数。(11月26日，中国北京，一名建筑工人在工地上休息。)REUTERS/Jason Lee
相应的，调控政策方面也更多呈现出因地制宜的特点；而促进房地产稳定健康发展的长效机制有望进一步推进。(11月27日，北京，在朝阳映照下的大楼。)REUTERS/Kim Kyung-Hoon
11月26日，亚足联年度颁奖典礼在马来西亚吉隆坡举行。中国广州恒大俱乐部队长郑智(右)荣膺亚洲足球先生。REUTERS/Samsul Said
11月23日，中国云南昆明，站在屋顶的建筑工人。在中国房价在10月份飙升至新高后，中国希望稳定其失控的房地产市场的计划措施面临严峻挑战，这些措施可能需要几年时间才能产生预期效果。REUTERS/Wong Campion
11月25日，中国北京，在古董市场上展示的葫芦工艺品。中国人除了将葫芦作为蔬菜食用外，还会利用它制作乐器和艺术品。雕刻有绘画和书法的葫芦工艺品最早起源于清朝初期。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
11月23日，第50届台湾电影金马奖颁奖典礼在台北举行。章子怡凭借《一代宗师》夺得影后，而台湾演员李康生夺得影帝。REUTERS/Patrick Lin
11月22日凌晨3时许，山东青岛黄岛经济开发区中石化黄潍输油管线泄漏引发重大爆燃事故。(11月25日，救援人员在被摧毁的道路上搜寻幸存者。)REUTERS/Aly Song
目前爆燃事故已造成55人遇难、9人失踪、136人受伤住院。(11月23日，一名戴着口罩的男子走过在爆炸后的篮球场。)REUTERS/Aly Song
11月22日，中国上海，参加风暴电子音乐节的粉丝们。REUTERS/Aly Song
11月22日，中国澳门，大卫·贝克汉姆(David Beckham)出席在威尼斯人酒店举行的新闻发布会上宣布与全球综合度假村发展商金沙集团成为亚洲合作伙伴。REUTERS/Tyrone Siu
11月22日，广东广州，2013年第十一届广州国际汽车展览会于22日至30日在琶洲会展中心举行。在中国的豪车经销商正在为顾客提供按摩和迷你高尔夫等服务，希望借助这些噱头为他们在竞争激烈的中国市场赢得一点优势，因为中国消费more
11月22日，香港，韩国2013Mnet亚洲音乐颁奖典礼(MAMA)在亚洲国际博览馆举行。香港舞王郭富城获颁“最佳亚洲艺人”。REUTERS/Bobby Yip
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