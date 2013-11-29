本周中国区精选(11月22日-29日) China Weekly
11月28日，中国(上海)自由贸易试验区业务服务中心的员工繁忙工作。中国(上海)自由贸易试验区于9月29日正式开业。 REUTERS/Aly Song
11月28日，苏富比北京艺术周活动正式启动，包括现当代中国艺术拍卖以及“现代艺术巨匠展”等三场私人洽购展等内容，涉及价值逾13亿元艺术精品。这是苏富比去年落户中国内地以来举办的最大规模艺术活动。REUTERS/Kim Kmore
11月27日，香港尖沙咀街头，不愿透露中文姓名的35岁男子霍华德(Howard)扮成朝鲜最高领导人金正恩与记者合影。霍华德因模仿金正恩走红网络，他称自己决定成为世界上首个专业金正恩模仿者。 REUTERS/Bobby Ymore
11月27日，中国国务院总理李克强对罗马尼亚进行为期四天的正式访问，并发表题为《让中罗友好合作继续扬帆远航》的演讲。 REUTERS/Bogdan Cristel
11月26日，北京，一名建筑工人在工地休息。在政策整体持稳、地方楼市分化加剧的情况下，2014年中国住宅均价上涨势头预计会有所放缓，全国而言会降至个位数。 REUTERS/Jason Lee
11月27日，北京，朝阳初现。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
11月26日，亚足联年度颁奖典礼在马来西亚吉隆坡举行，亚足联主席萨尔曼为广州恒大俱乐部队长郑智(右)颁发亚洲足球先生奖杯。 REUTERS/Samsul Said
11月25日，北京某古董市场上展示的葫芦工艺品。中国人除了将葫芦作为蔬菜食用外，还会利用它制作乐器和艺术品，雕刻有绘画和书法的葫芦工艺品最早起源于清朝初期。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
11月23日，第50届台湾电影金马奖颁奖典礼在台北举行，章子怡凭借《一代宗师》夺得影后，台湾演员李康生夺得影帝。 REUTERS/Patrick Lin
11月22日，山东青岛黄岛经济开发区中石化黄潍输油管线泄漏引发重大爆燃事故，事故造成55人遇难、9人失踪、136人受伤住院。(摄于11月23日，爆炸后的学校篮球场。) REUTERS/Aly Song
青岛市海事局黄岛海事处处长刘贤昆表示，胶州湾码头附近海域主要原油已被清理，目前主要是一些油花污染，有1万平方米左右，清理难度较大。(11月25日，一名中石化工人清理泄漏的原油。) REUTERS/Aly Song
11月22日，上海，粉丝参加风暴电子音乐节。REUTERS/Aly Song
11月22日，大卫·贝克汉姆(David Beckham)出席在澳门威尼斯人酒店举行的新闻发布会，宣布与全球综合度假村发展商金沙集团成为亚洲合作伙伴。REUTERS/Tyrone Siu
11月22日，2013年第十一届广州国际汽车展览会在琶洲会展中心举行。中国的豪车经销商正为顾客提供按摩和迷你高尔夫等服务，希望借助噱头在竞争激烈的中国市场赢得优势。 REUTERS/Stringer
11月22日，韩国2013Mnet亚洲音乐颁奖典礼(MAMA)在香港亚洲国际博览馆举行，舞王郭富城获颁“最佳亚洲艺人”奖。 REUTERS/Bobby Yip
11月23日，云南昆明，一名建筑工人在屋顶作业。 REUTERS/Wong Campion
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冒牌金正恩 Kim Jong-look-a-like
(Reuters) - 35岁的男子霍华德(Howard)模仿朝鲜最高领导人金正恩的穿着和发型出现身香港街头，引众人围观。
中国大陆最佳商业城市榜 Chinese Best Business Cities 2013
(Reuters) - 福布斯中文版发布2013年中国大陆最佳商业城市排行榜,这也是福布斯中文版连续第十年发布100个中国内地最具商业竞争力和发展潜力的城市。
Xbox One巅峰对决PS4 Xbox One Versus PS4
(Reuters) -
比特币突破1170美元 Bitcoin on the Rise
(Reuters) - 继27日比特币价格突破1000美元关口之后，28日已达1170美元，其价格迫近1盎司黄金。
精选图集
Albino animals
Rare creatures from the animal world.
Macron vs Le Pen
France will choose between far-right leader Marine Le Pen and centrist Emmanuel Macron in Sunday's presidential run-off.
Unrest on the streets of Venezuela
Protesters take to the streets as Venezuela's President Nicolas Maduro announces the creation of a new popular assembly which foes decried as a power-grab to stifle weeks of anti-government unrest.
Seven-year-old Yemeni girl dies of malnutrition
In Yemen, where one child under the age of five dies of preventable hunger and disease every 10 minutes, seven-year-old Jamila Ali Abdu died of malnutrition in the Red Sea port city of Hodeidah.
The U.S.-Mexico border now
The structures, fences and walls that mark the border between the United States and Mexico.
The frontlines of Mosul
An Iraqi commander expects to dislodge Islamic State from Mosul in May despite resistance from militants in the densely populated Old City district.
The Met Gala
Highlights from the Metropolitan Museum of Art's annual Costume Institute Gala celebrating "Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art of the In-Between".
Meet Kim Jong Un
President Donald Trump opened the door to meeting the North Korean leader, saying he would be honored to meet him under the right circumstances.
Commes Des Garcons at the Met
The Metropolitan Museum of Art celebrates the pioneering work of Japanese fashion designer Rei Kawakubo.