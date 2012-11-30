本周中国区精选(11月23日-30日) China Weekly

11月24日，“托马斯&朋友”团队在上海科技馆搭建世界上最长的塑料玩具火车轨道。这条轨道长达2,888米，由13,769段部件组成，占地约200平方米，整个轨道长度是东方明珠塔电视塔高度的6倍。小火车在历经了近5小时的行more

11月24日，“托马斯&朋友”团队在上海科技馆搭建世界上最长的塑料玩具火车轨道。这条轨道长达2,888米，由13,769段部件组成，占地约200平方米，整个轨道长度是东方明珠塔电视塔高度的6倍。小火车在历经了近5小时的行驶后跑完全程。 REUTERS/Carlos Barria

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