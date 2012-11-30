本周中国区精选(11月23日-30日) China Weekly
11月24日，“托马斯&朋友”团队在上海科技馆搭建世界上最长的塑料玩具火车轨道。这条轨道长达2,888米，由13,769段部件组成，占地约200平方米，整个轨道长度是东方明珠塔电视塔高度的6倍。小火车在历经了近5小时的行more
11月29日，北京，中国国际贸易中心大厦内景。中央财经领导小组办公室副主任杨伟民表示，按照十八大报告提出的两个“翻番”目标，2020年，我国国内生产总值(GDP)有望达到100万亿元人民币，接近美国目前的经济规模。 REmore
11月28日，43岁拉丁天后詹妮弗·洛佩兹在香港演唱会上劲歌热舞。REUTERS/Tyrone Siu
11月25日，安徽合肥，一名武警士兵在火车站送别退伍老兵。REUTERS/Stringer
11月28日，上海，一个孩子行走在商业区。有媒体报道称，国家计生委前主任张维庆表示中国正在考虑调整计划生育政策，或将允许夫妻双方有一方为非独生子女的城镇居民生二胎。对此，中国国家计生委表示，此消息并非官方发布，也非可靠消more
11月27日，北京，一家购物商场内装饰圣诞树。圣诞节日益成为被中国民众所关注的节日，圣诞节欢庆活动的背后，巨大的经济效益随之显现。此时，百货超市、宾馆酒店、酒吧纷纷装点门面，商家通过“圣诞餐”、“圣诞礼物”、“圣诞游”等more
11月14日，中国游客在德国法兰克福机场免税店内选购化妆品。为了满足需求强劲的中国游客，德国法兰克福机场近期推出“中文导购员”贴身服务。 REUTERS/Lisi Niesner
11月27日，北京，中央军委委员、海军司令员吴胜利与美国海军部长雷·马伯斯(Ray Mabus)参加欢迎仪式。中国国防部称，中方正积极考虑美国对中方参加美国主导的环太平洋联合海军演习的邀请。 REUTERS/Jason more
11月27日，一名士兵在北京八一大楼内站岗。 REUTERS/Jason Lee
11月27日，江苏南京，一名股民在证交所了解股市行情。中国股市沪综指29日连续第四个交易日下跌，并刷新近四年收盘新低，券商股午盘出现整体大跌再度对市场形成冲击。 REUTERS/Stringer
11月27日，香港大学举行第187届学位颁授典礼，篮球明星姚明获颁授名誉社会科学博士学位。 REUTERS/Tyrone Siu
11月24日，广州，72岁老人刘谦平展示女装。近日，一组高龄老人刘谦平为外孙女网店拍摄的女装秀照片在网上热传，引来不少网友围观。刘谦平的外孙女吕婷因约好的模特爽约，发愁不已。于是，身材纤瘦的他决定出手帮忙。 REUTERmore
11月26日，上海，一名男子依靠在地铁站巨幅广告上。 REUTERS/Carlos Barria
11月24日，安徽合肥，游客在公园观看“斗羊”。 REUTERS/Stringer
11月24日，在浙江温岭火车站未开通的“站前大道”上，一幢未拆迁的楼房成路中“孤岛”，路过的车辆都绕着房屋通行，被网友称为“最牛钉子户”。 REUTERS/Aly Song
11月23日，贵州雷山县，苗族妇女进行表演庆祝苗年。今年的雷山苗年暨十三年一次的鼓藏节于11月24日至29日举行。REUTERS/Sheng Li