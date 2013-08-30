本周中国区精选(8月23日-30日) China Weekly

8月26日，上海，一艘由轮渡改造的“大黄鸭”现身外滩，除了头部保留了“大黄鸭”的元素外，身体则更像一只“烤鸭”。这只由轮渡改装的“大黄鸭”在浦西金陵东路码头与浦东东昌路码头之间往返，吸引了众多游客。REUTERS/Alymore