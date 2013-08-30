本周中国区精选(8月23日-30日) China Weekly
8月28日，中国选手郑洁在美网公开赛上战胜大威晋级第三轮。REUTERS/Mike Segar
8月28日，香港，一名员工在苏富比拍卖传媒预展中展示清代乾隆帝在皇子时期所用的一组宝玺，估价达8000万港元。香港苏富比2013年秋季拍卖会将于10月8日拍卖中国瓷器及工艺品。 REUTERS/Bobby Yip
中国石油继王永春涉嫌严重违纪被调查之后，又有三位高管被调查，并辞去相关职务，这引发市场的担忧。(8月28日，北京，中国石油公司总部前面的旗帜。) REUTERS/Kim Kyung-Hoon
8月20日，香港，一名工人在简易剧院的后台睡觉。REUTERS/Tyrone Siu
8月26日，香港的一家苏宁电器门店。海尔电器等中国白色家电生产商正在向分销领域发力，并进军物流和电子商务，以提高利润率，这种战略变化料冲击苏宁和国美电器等零售商。REUTERS/Bobby Yip
8月26日，北京，中国国家主席习近平在人民大会堂同塞尔维亚总统尼科利奇在双边合作文件签字仪式上握手。REUTERS/Adrian Bradshaw/Pool
中国国家主席习近平与夫人彭丽媛在在人民大会堂东门外广场出席塞尔维亚总统尼科利奇到访的官方欢迎仪式。REUTERS/Petar Kujundzic
孩子们在尼科利奇的官方欢迎仪式上挥舞两国国旗。REUTERS/Petar Kujundzic
仪仗队士兵为尼科利奇的官方欢迎仪式做准备。REUTERS/Petar Kujundzic
8月26日，澳大利亚驻香港总领事馆，一名澳大利亚人为联邦选举投票。REUTERS/Bobby Yip
8月26日，上海，一艘由轮渡改造的“大黄鸭”现身外滩，除了头部保留了“大黄鸭”的元素外，身体则更像一只“烤鸭”。这只由轮渡改装的“大黄鸭”在浦西金陵东路码头与浦东东昌路码头之间往返，吸引了众多游客。REUTERS/Alymore
8月24日，上海，韩国男团Super Junior在演唱会上激情献唱。REUTERS/Aly Song
8月24日，北京的一家优衣库专卖店。继6月中国利用外资金额同比劲增20%后，7月增速进一步扩大，服务业表现尤为强劲。这反映外商看好中国投资环境，特别是服务业投资机会。 REUTERS/Petar Kujundzic
8月23日，中国原重庆市委书记薄熙来被控受贿、贪污、滥用职权一案在山东济南市中级法院公开开庭审理，一名警察在法院大门口站岗。薄熙来案一审庭审于8月26日结束，法庭宣布择期宣判。REUTERS/Carlos Barria
8月29日，中国-东盟建立战略伙伴关系10周年特别外长会在北京举行，中国和东盟十国外长在会议前合影留念。此次会议的主要议题是进一步深化中国—东盟战略伙伴关系。REUTERS/Adrian Bradshaw/Pool
8月28日，北京，一名士兵在天安门城楼前站岗。天安门城楼日前启动每年一次的外墙粉刷、修缮工程。 REUTERS/Jason Lee
8月26日，上海一家中国建设银行支行。中国建设银行公布了2013年上半年业绩，根据中报显示，2013年上半年，集团实现利润总额1551.89亿元，较上年同期增长12.04%；净利润1199.64亿元，较上年同期增长12.more
8月20日，香港，一家殡葬品商店内售卖的“iPad”。中国传统认为每年农历七月是“鬼月”，是民间传统祭祀活动最频繁的季节。REUTERS/Tyrone Siu
8月29日，北京，一名员工在办公楼上观看日出。 REUTERS/Jason Lee
8月29日，香港，工商银行董事长姜建清出席工行2013年中期业绩发布会。REUTERS/Bobby Yip
8月29日，国家统计局公布统计数据显示，今年全国早稻总产量达到3407.3万吨，比2012年增长2.4%。(8月6日，云南大理的稻田。)
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动物洪灾逃生记 Animals escaping floods
(Reuters) - 洪水来袭，动物们采取千奇百怪的妙招逃生。
本周中国区精选(8月23日-30日) China Weekly
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