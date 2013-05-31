本周中国区精选(5月24日-31日) China Weekly
5月29日，“中国冠军”王清毅在美国马里兰州牛津岗参加Spelling Bee美国拼字大赛。本届大赛在原有“中国区冠军”的基础上，还增设了“中国冠军”奖项。 REUTERS/Larry Downing
5月29日，北京一家商店内陈设的水井坊白酒。得益于中国人口的因素，中国的白酒是世界上拥有最多消费者的酒类饮品。现在，白酒销售商们正首次打算开拓其海外市场。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
5月29日，在意大利威尼斯双年展上，游客参观中国艺术家艾未未的作品。中国馆以“变位”为主题，集中展示生长在当下发展变化社会中的中国艺术家的思考与创作，呼应此次双年展“百科宫殿”的主题。 REUTERS/Stefano Rmore
中国艺术家何云昌在威尼斯双年展上的作品。(摄于5月28日) REUTERS/Stefano Rellandini
5月29日，浙江台州三门县，一名工人在生产浴室清洁用品的工厂内工作。经济合作暨发展组织(OECD)将中国2013年经济增长率预估从8.5%下调至7.8%，与去年实际增速一致，因全球不确定性环境之下中国内需走软。 REUTmore
5月21日，贵州省从江县岜沙苗寨，一位苗族男子练习射击。岜沙位于贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县，全村470多户2,200多人，由5个苗族自然村寨组成，其持枪获得公安机关特别批准，有“中国最后一个枪手部落”之称。 REUmore
5月28日，北京，中国国家主席习近平及夫人彭丽媛出席斯里兰卡总统访华的官方欢迎仪式。斯里兰卡总统马欣达·拉贾帕克萨于27日至30日对中国进行国事访问。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
5月27日，北京，中国国家主席习近平在人民大会堂同乌拉圭总统穆希卡举行双边合作文件签字仪式。REUTERS/Jason Lee
5月28日，香港，小球迷在机场欢迎英国及爱尔兰雄狮队抵达。作为国际橄榄球届的盛事，英国及爱尔兰劲旅雄狮队将在香港大球场决战精英云集的野人队。 REUTERS/Tyrone Siu
5月27日，陕西西安，一名男子坐在电线杆上欲自杀。在一名同乡的劝说下，他最终放弃自杀念头，爬下电线杆。 REUTERS/Stringer
5月27日，北京-巴黎老爷车拉力赛在北京举行，96辆经典老爷车从八达岭长城出发，将耗时约33天，穿越欧亚大陆最终到达终点巴黎。这是北京-巴黎老爷车拉力赛时隔三年再度启程。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
5月26日，德国柏林北部，德国总理默克尔在梅泽贝格宫为中国国务院总理李克强举行欢迎晚宴。李克强访问德国时称若中德两国以理想及最佳方式合作，将成为一个梦之队。 REUTERS/Odd Andersen/Pool
5月26日，日本右翼分子在日本海上保安厅巡视船掩护下，进入钓鱼岛海域，中国3艘海监船前去驱逐。REUTERS/Kyodo
美国奢侈品市场或将迎来繁荣期，去年全球排名第一和第三的奢侈品集团LVMH和PPR在美国的销售增速高于中国，这是多年来首次。(5月19日，美国纽约，顾客在第五大道购物。) REUTERS/Eric Thayer
5月24日，浙江嘉兴，84岁的手艺人和音乐家邵宏远骑着三轮车载着自己手工制作的玩偶。邵宏远之前是一家电厂的工人，后来以回收垃圾来做玩偶为爱好。 REUTERS/Carlos Barria
朝鲜领导人金正恩的特使崔龙海与中国国家主席习近平会面时表示，朝鲜愿意采取积极行动确保朝鲜半岛的和平稳定。(5月24日，朝鲜新义州，一名朝鲜士兵站在摩托车旁。) REUTERS/Jacky Chen
5月24日，河北廊坊，农民在田地里小憩。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
5月30日，上海，一名建筑工人等待穿过人行横道。中国北京大学国家发展研究院名誉院长、原世界银行首席经济学家林毅夫表示，中国经济增长仍将由投资驱动，技术创新和基础设施建设将是投资驱动力的两大组成部分。投资需更多依靠财政政策more
5月30日，在法网公开赛上，中国选手李娜(左)与美国选手马泰克(Bethanie Mattek-sands)在比赛结束后握手。李娜在比赛中遗憾止步次轮。这也是李娜参加法网以来最差的战绩。REUTERS/Gonzalo Fmore
5月30日，辽宁沈阳，一名小学生为同学们表演川剧“变脸”。REUTERS/Stringer
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24小时时事新闻(5月31日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
中国电影人的“仇日情结” China's Film Makers and Japan
(Reuters) - 日本残酷占领中国14年的痛苦历史及中日在东海海域领土争端等因素，使得中国抗日题材火热。目前部分抗战题材影视剧出现过度娱乐化现象，国家新闻出版广电总局已着手整治。
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Centrist Emmanuel Macron and far-right rival Marine Le Pen on their final days of campaigning ahead of Sunday's tumultuous election that has turned the country's politics upside down.
Migrant rescue on the Mediterranean
On board the Malta-based NGO Migrant Offshore Aid Station (MOAS) ship Phoenix with more than 400 migrants, after rescue operations off the coast of Libya.
Residents retreat ahead of Raqqa assault
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Hundreds of Palestinians in Israeli jails are on hunger strike in response to a call by prominent prisoner Marwan Barghouti, widely seen as a possible future Palestinian president.
Trump returns to New York
President Donald Trump returns to his hometown for the first time since taking office, as many New Yorkers take to the streets to protest his politics.
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China's C919 passenger jet completes its maiden flight, a major first step for Beijing as it looks to raise its profile in the global aviation market and boost high-tech manufacturing at home.
Unrest on the streets of Venezuela
Protesters take to the streets as Venezuela's President Nicolas Maduro announces the creation of a new popular assembly which foes decried as a power-grab to stifle weeks of anti-government unrest.
Antarctica's fragile ice
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