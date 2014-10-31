本周中国区精选（10月24日-31日） China Weekly

10月30日，北京，首都国际机场设置的西非旅客专用通道。新华社报导称，针对埃博拉，北京市已制定联防联控措施，“精确管理”从疫区回京人员。对从疫区来的人，在机场要进行检测检疫，一旦发现发烧超过37.3℃，就视为观察病例，送more