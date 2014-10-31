本周中国区精选（10月24日-31日） China Weekly
10月29日，北京，国家主席习近平在人民大会堂会见博鳌亚洲论坛理事长、日本前首相福田康夫率领的博鳌亚洲论坛理事会工作会议代表。习近平接受福田康夫邀请，出席明年博鳌论坛年会。REUTERS/Kyodo News/Takakmore
10月30日，北京，首都国际机场设置的西非旅客专用通道。新华社报导称，针对埃博拉，北京市已制定联防联控措施，“精确管理”从疫区回京人员。对从疫区来的人，在机场要进行检测检疫，一旦发现发烧超过37.3℃，就视为观察病例，送more
10月29日，香港，两名女子在支持“占中”示威的留言墙前合影。近日出炉的路透非正式调查显示，将近九成香港示威者表示，准备留在街道上坚持一年以上时间，以推动全面民主化进程，反对中国政府对香港越来越严格的控制。 REUTERmore
10月26日，香港，一名男子躺在示威者的帐篷旁睡觉。至今一个月来，通往香港三个经济与政治中心地带的主要街道被数以千计示威者设置的路障阻断，示威人士搭建大片帐篷，设立半永久占领区域。 REUTERS/Damir Sagolmore
10月26日，香港，学生在示威者设置的路障前面拍照。REUTERS/Damir Sagolj
10月28日，北京，仪仗队士兵整理着装，为阿富汗总统加尼访华的欢迎仪式做准备。 REUTERS/Jason Lee
10月28日，北京，国家主席习近平在人民大会堂东门外广场为阿富汗总统加尼举行欢迎仪式。阿富汗总统加尼28日至31日对中国进行国事访问，这是加尼9月底就职以来首次出访。REUTERS/Jason Lee
10月28日，2014年度福布斯中国富豪榜宣布， 阿里巴巴董事长马云首次摘得中国首富桂冠，其净资产也从去年的71亿美元升至今年的195亿美元。(10月27日， 马云在美国加州拉古纳海滩市，出席WSJD Live全球科技大more
10月28日，中国国际时装周在北京举行，一名模特在后台化妆。梅赛德斯-奔驰中国国际时装周（2015春夏系列）于10月25日至11月2日在北京举行。本届时装周以密集的67场发布再次创历史新高。 REUTERS/Jasonmore
10月30日，北京，模特在“东丽·刘薇作品发布会”上展示设计师刘薇的新品时装。 REUTERS/Jason Lee
10月28日，北京，工人在一个亚太经济合作组织(APEC)会议标志牌上安装灯光。亚太经济合作组织(APEC)会议将于11月7至11日在北京召开。REUTERS/Petar Kujundzic
10月24日，北京，仪仗队士兵在一个官方欢迎仪式结束后离开现场。REUTERS/Jason Lee
10月24日，北京， 中央电视台总部大楼笼罩在雾霾中。中国国务院副总理张高丽出席京津冀及周边地区大气污染防治协作小组第三次会议时强调，亚太经合组织(APEC)领导人非正式会议空气质量保障和今冬明春区域大气污染防治工作，是more
10月24日，北京，一个孩子在雾霾天戴着口罩。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
10月29日，广东广州，工人们清理一条运河。 REUTERS/Alex Lee
10月24日，亚洲基础设施投资银行(AIIB)在北京宣布成立，中国国家主席习近平与出席签署仪式的各国代表合影。当日，21个国家的代表参与签约，中国将成为该行最大的股东，澳洲、印尼和韩国未参与。 REUTERS/Takakmore
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中国防控埃博拉 Ebola
埃博拉病毒肆虐西非，已蔓延至欧美，目前已造成约5000人死亡。中国目前对埃博拉疫情的防控重点在入境筛查，严防输入型病例。
盘点“出柜”名人 Gay Celebrities
苹果公司首席执行官库克近日首次公开宣布“出柜”，并称他为自己是同性恋感到骄傲。
24小时时事新闻（10月31日） 24Hours
聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
中国时装周华美绽放 China Fashion Week
中国国际时装周近日在北京如火如荼的举行，设计师创意十足的设计成为时尚潮流的风向标，T台上模特们曼妙的身姿征服观者眼球。
精选图集
Yemen's latest deadly cholera outbreak
A cholera outbreak has killed at least 50 people in Yemen where the health and sanitation systems have been degraded by more than two years of civil war.
Quebec battles floods
Flooding from heavy spring rainfall inundated thousands of residences and forced the evacuation of homes as the worst flooding in decades hits the Canadian province of Quebec.
The art of the Venice Biennale
Highlights from the 57th Biennale International Art Exhibition in Venice, Italy.
Buddha's birthday
Vesak Day commemorates the birth, enlightenment and death of Buddha.
Kurdish YPG fighters of Syria
Despite fierce opposition from NATO ally Turkey, the White House has approved supplying arms to Kurdish YPG fighters to support an operation to retake the Syrian city of Raqqa from Islamic State.
Russia marks Victory Day
The annual parade commemorating the former Soviet Union's victory over Nazi Germany in World War II.
Iraqi forces open new front in west Mosul
Iraqi forces face stiff resistance from Islamic State after opening a new front after seven months of fighting.
South Korea elects Moon Jae-in
Liberal politician Moon Jae-in is the likely winner of South Korea's presidential election, a victory that would end nearly a decade of conservative rule and bring a more conciliatory approach toward North Korea.
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