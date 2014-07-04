本周中国区精选(6月27日-7月4日) China Weekly
7月1日，香港民众参加七一大游行。游行活动组织方称，有超过51万人参加了游行。 REUTERS/Tyrone Siu
7月2日，香港，警方要求参加静坐的活动人士撤离。香港七一大游行过后，以学生团体为主的民众在中环静坐示威，数百名警察驱离示威者。REUTERS/Bobby Yip
7月1日，上海，中国人民解放军士兵参加庆祝中国共产党成立93周年的仪式。 REUTERS/Aly Song
中共中央总书记习近平6月30日主持召开中央政治局会议，决定给予徐才厚开除党籍处分，对其涉嫌受贿犯罪问题及问题线索移送最高人民检察院授权军事检察机关依法处理。徐才厚曾于2004年至2012年11月担任中共中央军事委员会副主more
6月29日，香港，韩国男星李敏镐在宣传活动上向影迷挥手致意。REUTERS/Tyrone Siu
6月29日，北京，一群中老年广场舞爱好者表演“杀鬼子”广场舞，引发市民围观。 REUTERS/Jason Lee
6月29日，在中国人民解放军驻港部队军营开放日，一名士兵在射击练习中站在假人中间。 REUTERS/Bobby Yip
6月28日，上海，顾客在空中餐厅就餐。“空中餐厅”用吊车将整张餐桌悬吊至距地面50米的高空，每次可接待22名顾客，该酒店将在3里共推出14场“空中餐厅”服务。REUTERS/Aly Song
6月28日，和平共处五项原则发表六十周年纪念大会在北京人民大会堂举行，中国国家主席习近平出席大会并发表题为《弘扬和平共处五项原则建设合作共赢美好世界》的主旨讲话。REUTERS/Jason Lee
6月27日，北京，仪仗队士兵整理着装，为缅甸总统吴登盛的访华欢迎仪式做准备。REUTERS/Jason Lee
6月27日，北京，一名男子拍摄国家主席习近平在人民大会堂同缅甸总统吴登盛举行会谈的场面。REUTERS/Wang Zhao/Pool
6月27日，山西太原，一名保安在新住宅楼附近的河边巡逻。中国房地产咨询机构--克而瑞信息集团预测，全国21个一二线城市大约1,100个新楼盘的开发商可能降价提振销售，凸显了正在降温的中国房地产市场所面临的压力。 REUTmore
6月27日，北京，穆斯林男子在牛街清真寺祈祷。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
6月26日，广东广州，首艘3E级集装箱船“美迪马士基”停泊在南沙港区码头。“美迪马士基”轮是当前世界上最大的集装箱船舶之一，该船总吨位超过19万吨、船长达400米、船宽达59米、船高73米、露天甲板可排放23列集装箱，载more
7月3日，北京，孩子们在购物商场的露天通道上玩耍。中国环境保护部副部长李干杰称，全国城市环境空气质量形势严峻，依据新的环境空气质量标准，74个新标准监测实施第一阶段城市环境空气质量达标城市比例仅为4.1%；其它256个城more
7月3日，韩国总统朴槿惠在首尔青瓦台总统府为来访的中国国家主席习近平举行隆重欢迎仪式。这是中国国家主席首次在就任后未访问朝鲜先访问韩国。 REUTERS/Kim Hong-Ji
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习近平访韩 Xi Jinping Visits SKorea
中国国家主席习近平偕夫人彭丽媛对韩国进行为期两天的访问，这是中国国家主席首次在就任后未访问朝鲜先访问韩国。
奥巴马成二战以来最糟糕总统 Worst America President
美国昆尼皮亚克大学民调研究所近日发布一项民调结果，现任总统奥巴马以33%的得票率被评为第二次世界大战以来美国“最糟糕的总统”。罗纳德·里根以35%的得票率拔得头筹，成为“二战以来最佳总统”。
24小时时事新闻(7月4日) 24Hours
聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
网瘾少年的军事化“救赎”Curing China's Internet Addicts
越来越多的中国青少年沉溺于网络世界，每天花费数小时用于在线游戏。担心的父母们寻求“网瘾训练营”的帮助，试图帮助孩子戒除网瘾。
精选图集
Inside compound of polygamous leader Warren Jeffs
The Utah mansion where convicted pedophile and polygamous religious sect leader Warren Jeffs once lived is being purchased by one of his former wives, who hopes to make it a tourist attraction and home for people who have left the church.
Quebec battles floods
Flooding from heavy spring rainfall inundated thousands of residences and forced the evacuation of homes as the worst flooding in decades hits the Canadian province of Quebec.
Meet France's new First Lady
French President-elect Emmanuel Macron�s wife has been constantly by his side during his campaign, managing his agenda, editing his speeches and advising him on his stage presence.
MTV Movie and TV Awards
Highlights from the MTV Movie and TV Awards.
Cuba hosts first transgender Mass
For decades belonging to a religion and being anything but heterosexual was stigmatized in Communist-ruled, macho Cuba, making the Mass held by three transgender pastors in the western Cuban city of Matanzas all the more groundbreaking.
MTV's rained-out red carpet
A rare spell of wet weather in Los Angeles shut down the red carpet before the awards show.
Mexico's poppy war
The Mexican army is fighting a surge in violence for control of poppy country against gangs that have engulfed the state of Guerrero in a war to control poppy fields.
MTVs rained-out red carpet
A rare spell of wet weather in Los Angeles shut down the red carpet before the awards show.
Plane lands after secret, two-year mission
The U.S. military's experimental X-37B space plane completes a classified mission that lasted nearly two years, the Air Force said.