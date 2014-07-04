本周中国区精选(6月27日-7月4日) China Weekly

中共中央总书记习近平6月30日主持召开中央政治局会议，决定给予徐才厚开除党籍处分，对其涉嫌受贿犯罪问题及问题线索移送最高人民检察院授权军事检察机关依法处理。徐才厚曾于2004年至2012年11月担任中共中央军事委员会副主more

中共中央总书记习近平6月30日主持召开中央政治局会议，决定给予徐才厚开除党籍处分，对其涉嫌受贿犯罪问题及问题线索移送最高人民检察院授权军事检察机关依法处理。徐才厚曾于2004年至2012年11月担任中共中央军事委员会副主席，上将军衔。并于2007年至2012年11月担任中央政治局委员。(2009年10月27日，访问美国的徐才厚在欢迎仪式上敬礼。) REUTERS/Kevin Lamarque/Files

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