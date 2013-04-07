本周中国区精选(3月29日-4月5日) China Weekly
4月7日，澳门，两届奥运冠军邹市明在“皇金拳赛中”迎战墨西哥拳手埃里扎·瓦伦祖埃拉。邹市明取得其职业拳击生涯首场比赛的胜利，战胜墨西哥拳手埃里扎·瓦伦祖埃拉。 REUTERS/Bobby Yip
4月6日，IMAX 3D超级英雄巨制《钢铁侠3》在北京故宫太庙“中国之夜”文化盛举，主演小罗伯特·唐尼与“钢铁侠”模型合影。 REUTERS/Jason Lee
4月7日，2013博鳌亚洲论坛年会举行开幕式，中国国家主席习近平出席并发表题为《共同创造亚洲和世界的美好未来》的主旨演讲。 REUTERS/Alexander F. Yuan/Pool
4月6日，海南三亚，中国国家主席习近平与参加博鳌亚洲论坛年会的芬兰总统尼尼斯托(Sauli Niinisto)出席欢迎仪式。 REUTERS/Ed Jones/Pool
4月5日，礼仪小姐在博鳌亚洲论坛大酒店等待客人。REUTERS/Tyrone Siu
4月6日，因大陆发生多起感染H7N9禽流感病例，台湾卫生署长邱文达视察流感应变医院台北市立联合医院和平妇幼院区，检视负压隔离病房。 REUTERS/Pichi Chuang
4月6日，上海，一名工作人员在人民广场捕捉鸽子。中国卫生部当日通报称，上海又出现两例人感染H7N9禽流感病例，当地已关闭活禽交易市场并扑杀禽鸟。迄今中国已确诊18例人感染H7N9禽流感病例。 REUTERS/Aly Somore
4月4日，浙江杭州，一名67岁的H7N9禽流感重症患者抢救画面曝光。 REUTERS/Chance Chan
4月4日，上海，一名男子在清明节期间在墓地祭奠亲人。REUTERS/Carlos Barria
4月3日，浙江金华，一名工人在众泰汽车工厂推着一辆汽车。 REUTERS/Lang Lang
4月3日，北京，一名员工在店内清洁陶瓷制品。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
4月2日，香港，安保人员在苏富比2013春拍预展上站岗。据主办方介绍，此次春拍包括中国书画、中国瓷器及工艺品、现代及当代东南亚艺术、20世纪中国艺术、珍贵名表以及洋酒等多个类别以及多场专拍，总估价逾17亿港币的近3,50more
4月2日，北京的一家飞机超市，一名训练员飞行展示欧直的EC120B型直升机。这是北京首家飞机超市，由北京华联航空俱乐部与温都水城联合打造，有当前国内外前沿的滑翔机和小型直升机与单翼飞机共10多个机型。 REUTERS/Jmore
4月1日，香港，一名游客在杜莎夫人蜡像馆与香港知名艺人张国荣的蜡像合影。今年4月1日是张国荣逝世10周年的日子。REUTERS/Tyrone Siu
3月30日，辽宁沈阳，一名牧师在复活节弥散上为一个孩子洗礼。REUTERS/Stringer
3月30日，浙江新昌，人们在市场售卖茶叶。2012年中国茶产量约175万吨，出口31万吨，出口规模稳居世界第二。REUTERS/Aly Song
3月24日，北京，生活污水流入温榆河。中国未来三年将斥资1,000亿元人民币解决北京的污染问题，计划包括铺设和改造1,290公里的污水处理管道，建设五个垃圾焚烧厂和47个污水循环工厂，以及升级20个污水处理厂。 REUTmore
3月29日，李嘉诚旗下香港葵涌货柜码头工人举行持续罢工，工人们不满工资15年来没有增加。 REUTERS/Tyrone Siu
3月30日，“第8届中国超级模特大赛总决赛”在北京举行的中国国际时装周闭幕日上举行，参赛者在后台化妆。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
4月2日，北京，一名清洁工在苹果专卖店打扫卫生。美国消费电子公司苹果执行长库克(Tim Cook)向中国顾客道歉，调整在华保修政策。此前中国国有媒体接连谴责苹果在华售后服务。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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畅游风情曼谷 Bright Lights of Bangkok
(Reuters) -曼谷为泰国首都和最大城市，是该国的政治、经济、文化和交通中心，被列为东南亚第二大城市。
北京首家飞机超市 Beijing Airplane Supermarket
(Reuters) - 北京首家飞机超市由北京华联航空俱乐部与温都水城联合打造，有当前国内外前沿的滑翔机和小型直升机与单翼飞机，机型共10多个。
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