本周中国区精选(3月29日-4月5日) China Weekly

4月2日，北京的一家飞机超市，一名训练员飞行展示欧直的EC120B型直升机。这是北京首家飞机超市，由北京华联航空俱乐部与温都水城联合打造，有当前国内外前沿的滑翔机和小型直升机与单翼飞机共10多个机型。 REUTERS/Jmore