本周中国区精选(6月28日-7月5日) China Weekly
7月3日，北京，记者在李宁公司的宣传活动上拍摄NBA篮球巨星德维恩·韦德(Dwyane Wade)。NBA巨星德维恩•韦德抵达北京，与李宁公司一起盛大开启他的2013中国行。REUTERS/Barry Huang
7月3日，北京，顾客在超市选购进口婴幼儿产品。分析人士称，中国发改委决定对五大外资奶粉企业进行反垄断调查，可能是提振国产奶粉消费计划的一部分。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
7月2日，安徽合肥，一名女子观看巢湖绿藻处理池。 REUTERS/Stringer
7月2日，北京，一对夫妇选购丰田卡罗拉汽车。日本汽车制造商丰田汽车表示，今年6月该公司在华汽车销量同比增长9%至76,900辆，在今年5月，丰田汽车在华销量的同比增幅仅为0.3%。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
7月2日，韩国首尔有一家以中国毛泽东时代为主题的餐厅，主打菜是老板研究改良的西红柿面。 REUTERS/Kim Hong-Ji
7月2日，辽宁沈阳，居民行走在洪水淹没的街道上。据中国国家减灾办统计，截至7月1日14时，中国近期暴雨洪涝灾害致34人死亡，12人失踪。 REUTERS/Stringer
7月2日，北京的一处商业及住宅区。中国指数研究院公布数据显示，6月百城新建住宅均价连续13个月环比上升，升幅略微缩窄，同比涨幅则进一步扩大。近期土地市场持续回暖，令未来房价仍面临上涨压力。 REUTERS/Jason Lee
7月1日，北京，一名女子在市场数钱。中国社会科学院金融重点实验室主任刘煜辉表示，商业银行的同业业务从去年开始已渐成中国“影子银行”的主力，目前可能要收紧，但只堵不疏还是未触及根本。 REUTERS/Jason Lee
7月1日，上海，一名男子经过“中国梦”宣传牌。REUTERS/Aly Song
7月1日，上海，股民在证交所内了解股市行情。中国股市沪综指当日小幅收升，A股成交额创两个月新低。 REUTERS/Aly Song
6月30日，东盟与中日韩(10+3)外长会在文莱首都斯里巴加湾举行，中国外交部长王毅(右二)准备参加大合影。REUTERS/Ahim Rani
7月1日，香港，女演员赵薇以“爱心大使”的身份，出席由香港各界庆典委员会主办的庆祝香港回归祖国16周年启动礼。 REUTERS/Bobby Yip
7月1日，安徽合肥，乘客在火车站候车大厅候车。REUTERS/Stringer
6月23日，澳门银河太阳城娱乐场，游客站在一辆豪华轿车附近。 REUTERS/Paul Yeung
6月30日，2013姚基金慈善赛NBA关怀行动走进北京市昌平区汇蕾学校，姚明跟小朋友们举行篮球游戏。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
6月30日，解放军驻香港部队石岗军营举行开放日，士兵表演跳火圈。6月30日至7月1日，中国人民解放军驻港部队石岗、新围、昂船洲组织第25次军营开放日，庆祝香港回归16周年。REUTERS/Tyrone Siu
6月29日，2013中国(抚顺)满族风情国际旅游节开幕，解放军八一跳伞队表演“仙女下凡”。REUTERS/Jacky Chen
6月29日，北京，韩国总统朴槿惠在清华大学发表演讲，开始时用汉语发表开场白。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
6月28日，圆明园流失青铜兽首捐赠仪式在北京举行，法国收藏家弗朗索瓦·皮诺(Francois Pinault)(右二)出席仪式。青铜鼠首和兔首，原为北京圆明园大水法十二生肖兽首喷泉构件中的两件，1860年英法联军火烧圆明园后流失。两件兽首被法国皮诺家族购得，并以其家族名义归还中国。 REUTERS/Terril Yue Jones
6月28日，上海，复旦大学毕业生参加毕业典礼。教育部最近公布数据显示，2013年全国高校毕业生达699万人，比2012年增加19万，刷新纪录。REUTERS/Aly Song
6月30日，新疆乌鲁木齐，武警在街头警戒。新疆维吾尔自治区吐鲁番地区的鄯善县26日发生暴力袭击事件，造成最少27人死亡。目前该暴力恐怖袭击案已告破，查明是由进行“宗教极端活动”的团伙实施。 REUTERS/Kyodo