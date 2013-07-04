本周中国区精选(6月28日-7月5日) China Weekly

7月1日，北京，一名女子在市场数钱。中国社会科学院金融重点实验室主任刘煜辉表示，商业银行的同业业务从去年开始已渐成中国“影子银行”的主力，目前可能要收紧，但只堵不疏还是未触及根本。 REUTERS/Jason Lee