本周中国区精选(6月28日-7月5日) China Weekly

6月30日，新疆乌鲁木齐，武警在街头警戒。新疆维吾尔自治区吐鲁番地区的鄯善县26日发生暴力袭击事件，造成最少27人死亡。目前该暴力恐怖袭击案已告破，查明是由进行“宗教极端活动”的团伙实施。 REUTERS/Kyodo