本周中国区精选(8月29日-9月5日)

9月2日，北京，一名民间艺术家制作民间手工艺品“毛猴儿”。毛猴的四肢是用蝉蜕的四肢做成的，身体是辛夷，也就是玉兰花在秋天里形成的花骨朵，表面一层密密的灰褐色绒毛。毛猴的头是用蝉蜕的头，正好与花骨朵相配。 REUTERSmore