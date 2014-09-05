本周中国区精选(8月29日-9月5日)
9月4日，云南昆明，一名饲养员喂一只大熊猫吃月饼。 REUTERS/Wong Campion
9月3日，北京国贸桥晚高峰，车辆如织。REUTERS/Jason Lee
9月3日，北京日落景象。中国国务院总理李克强称，要立足国情，认真研究一批对经济发展和结构调整全局带动性强的重大工程，对推进社会建设、生态环保、改善民生作用显着的重大项目，对解决突出矛盾、增进公平效率有力有效的重大政策。Rmore
9月3日，北京，一个孩子参观中国人民抗日战争纪念馆时，向抗日士兵雕塑献花。9月3日是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利69周年纪念日。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
9月3日，上海，一个笔记本电脑屏幕上显示出天合化工集团标志。中国民营特种化工生产商--天合化工集团有限公司当日称，其股份继续停牌，以待进一步澄清市场上的恶意指责。此前沽空机构Anonymous Analytics发表报告more
9月3日，香港特区前行政长官董建华在新闻发布会上讲话，表示支持全国人大常委会关于香港特别行政区行政长官普选问题和2016年立法会产生办法的决定。 REUTERS/Xaume Olleros/Pool
9月3日，上海，为了纪念史努比诞生65周年，8米高的巨型史努比气球第一次现身中国大陆，矗立于上海国金中心商场(IFC)明珠广场。现场还有2000只可爱的史努比公仔伴随其左右。 REUTERS/Aly Song
9月3日，香港，为纪念抗日战争胜利69周年，民众在日本驻港总领事馆外举行示威活动，抗议日本首相安倍晋三致悼文赞颂日本二战战犯。REUTERS/Bobby Yip
9月3日，香港特区行政长官梁振英出席香港特区政府在香港大会堂纪念花园举行官方仪式，纪念中国人民抗日战争胜利。 REUTERS/Bobby Yip
9月2日，在波兰进行正式访问的中国国务委员兼国防部长常万全上将在华沙与波兰国防部长托马什·谢莫尼亚克举行会谈。双方就两国两军关系及共同关心的国际和地区安全形势等问题交换了意见。 REUTERS/Bartosz Bobkomore
9月2日，北京，一名民间艺术家制作民间手工艺品“毛猴儿”。毛猴的四肢是用蝉蜕的四肢做成的，身体是辛夷，也就是玉兰花在秋天里形成的花骨朵，表面一层密密的灰褐色绒毛。毛猴的头是用蝉蜕的头，正好与花骨朵相配。 REUTERSmore
9月2日，香港医管局和消防处举行跨部门演习，模拟应对出现怀疑感染埃博拉病毒的病人。REUTERS/Tyrone Siu
9月1日，北京，国务院总理李克强在人民大会堂东门外广场举行仪式，欢迎罗马尼亚总理蓬塔访华。李克强并与蓬塔举行会谈，两国总理一致同意深化中罗全面友好合作伙伴关系，促进中国—中东欧国家合作和中欧关系深入发展。REUTERS/more
9月1日，香港，全国人大常委会副秘书长李飞在政制发展简介会上讲话期间，示威者举着标语进行抗议。当日，香港特区政府、中央政府驻港联络办联合主办“全国人民代表大会常务委员会关于香港特别行政区行政长官普选问题和2016年立法会more
8月29日，北京，拘留期满的台湾艺人柯震东召开发布会，就吸毒事宜向公众说明并道歉。REUTERS/Jason Lee
8月29日，深圳，(由左至右)百度公司董事长兼首席执行官李彦宏、万达集团董事长王健林、腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾跨界合作，计划一期投资50亿元打造全球最大的O2O平台万达电商。 REUTERS/Alex Lee
9月4日，北京，国家主席习近平在人民大会堂东门外广场举行仪式欢迎马来西亚最高元首哈利姆访华。哈利姆于9月3日至8日对中国进行国事访问。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
9月4日，上海，一名男子打电话。中国国家发展和改革委员会价格监督检查与反垄断局局长许昆林称，中国最近的反垄断调查并非偏袒国内企业的贸易保护主义工具。迄今为止，已有至少30家外资企业受到反垄断调查。 REUTERS/Carmore
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