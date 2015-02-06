本周中国区精选（1月30日-2月6日）
2月2日，香港，阿里巴巴集团董事局主席马云在交流会上演讲，与香港青年分享创业经历。 REUTERS/Bobby Yip
2月5日，香港，中信里昂证券发布羊年风水指数，预计恒生指数将于今年7月触顶，全年计仍有一定升幅；五行之中以金和火畅旺，故汽车、电子、金银等行业表现亮丽。REUTERS/Bobby Yip
2月4日，北京，中国国家主席习近平在人民大会堂同阿根廷总统克里斯蒂娜举行会谈，共同签署发表了《中华人民共和国和阿根廷共和国关于加强两国全面战略伙伴关系的联合声明》。 REUTERS/Rolex Dela Pena/Poomore
2月4日，北京，仪仗队士兵在人民大会堂准备参加迎接阿根廷总统克里斯蒂娜的欢迎仪式。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2月4日，上海出现雾霾天气。中国环境保护部发布报告称，2014年74个重点城市平均达标天数为241天，达标天数比例由2013年的60.5%提高到66.0%，达标城市数量也由3个增加到8个；去年重度及以上污染天数比例由8.more
2月4日，返乡乘客在北京火车站候车。当日，为期40天的2015年春运大幕正式开启。 REUTERS/Jason Lee
2月5日，北京火车站，透过列车车窗，看到乘客在车厢内休息。据交通运输部消息，预计2015年春运全国旅客发送量将达到28.07亿人次，比2014年增长3.4%。 REUTERS/Jason Lee
2月4日，广州，葡萄牙传奇球星菲戈(Luis Figo)造访中国参加菲戈足球学院活动。 REUTERS/Bobby Yip
2月2日，中国、俄罗斯和印度外交部长第十三次会晤在北京举行，中国外交部长王毅在会晤结束后和俄罗斯外长拉夫罗夫、印度外长斯瓦拉吉共同会见记者。REUTERS/Wu Hong/Pool
2月2日，上海，市民购买生肖羊年玩具，准备迎接传统羊年到来。REUTERS/Aly Song
2月2日，北京，国家主席习近平在人民大会堂会见印度外长斯瓦拉吉。习近平请斯瓦拉吉转达对慕克吉总统和莫迪总理的亲切问候和良好祝愿。REUTERS/Rolex Dela Pena/Pool
2月2日，北京，一名购物中心的清洁工清洗墙壁。 新业务增长力度减弱，加之价格低迷，使得汇丰1月中国服务业PMI降至六个月低位，结合稍早公布的制造业PMI处于萎缩区间看，今年伊始中国经济下行压力未有缓解，这也意味着未来几月more
2月1日，香港，数千名民主示威者举着黄雨伞和标语上街游行，要求实现“真普选”。 REUTERS/Liau Chung-ren
1月30日，北京，国家主席习近平在人民大会堂等待迎接法国总理瓦尔斯。 REUTERS/Fred Dufour/Pool
1月31日，重庆，解放碑步行街商业区的苹果零售店正式开业，员工在店外欢呼庆祝。该零售店是苹果公司在重庆开设的第二家零售店。 REUTERS/Stringer
1月30日，北京，马航MH370失事客机中国乘客家属在雍和宫外接受媒体采访。当日，多位MH370失事客机中国乘客家属集体来到北京雍和宫门外，约见媒体记者，表达对马来西亚方面宣布MH370失联客机失事的不满。REUTERSmore
1月30日，上海，一个孩子蹲在中国建设银行的自动取款机附近吃冰淇淋。 REUTERS/Aly Song
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