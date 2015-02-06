本周中国区精选（1月30日-2月6日）

2月4日，上海出现雾霾天气。中国环境保护部发布报告称，2014年74个重点城市平均达标天数为241天，达标天数比例由2013年的60.5%提高到66.0%，达标城市数量也由3个增加到8个；去年重度及以上污染天数比例由8.more

2月4日，上海出现雾霾天气。中国环境保护部发布报告称，2014年74个重点城市平均达标天数为241天，达标天数比例由2013年的60.5%提高到66.0%，达标城市数量也由3个增加到8个；去年重度及以上污染天数比例由8.6%下降为5.6%，下降3.0个百分点。 REUTERS/Aly Song

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