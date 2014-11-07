本周中国区精选（10月31日-11月7日） China Weekly
11月5日，北京，武警士兵行走在一个APEC峰会的条幅附近。2014年亚太经合组织(APEC)领导人会议周活动11月5日至11日在北京举行。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
11月3日，北京，国家主席习近平在人民大会堂同卡塔尔埃米尔塔米姆举行会谈。REUTERS/Jason Lee/POOL
11月5日，上海，来自以色列的两名“医疗小丑”走进复旦大学附属儿科医院，运用魔术、表演、道具等为小患儿们带来神奇的“小丑治疗”。 REUTERS/Aly Song
11月4日，世锦赛—汇丰冠军赛在上海开幕式，(由左至右)五位世界顶级高尔夫球手贾斯汀•罗斯(Justin Rose)、巴巴•沃森(Bubba Watson)、里奇•福勒(Rickie Fowler)、亚当•斯科特(Adamore
11月3日，香港，示威者“占领”行动现场设置的路障。香港“占中”示威者封堵主要交通路段已一个月，他们要求2017年特首选举实现完全普选。 REUTERS/Bobby Yip
11月2日，香港，一名民主示威者从帐篷内向外张望。香港特区人大代表田北辰称，香港“占中”示威活动已升级为威胁中国对香港主权的国家安全问题。 REUTERS/Damir Sagolj
11月3日，北京，戴姆勒大中华区宣布正式启用全新梅赛德斯-奔驰乘用车中国研发中心，戴姆勒高级设计中心总裁Olivier Boulay在开幕仪式上讲话。这不仅是戴姆勒集团除了德国本土研发中心之外，继美国、日本后设立的第三个more
11月3日，香港，29岁的英籍银行职员朱亭(Rurik Jutting)乘坐警车抵达法庭。朱亭被控在10月27日和11月1日，在位于湾仔庄士敦道60号嘉荟轩31楼的住所分别谋杀两名女子，其中一人被藏尸于皮箱内，颈部几乎被more
11月2日，在FINA游泳世界杯新加坡站上，一名中国选手参加女子200米蝶泳。REUTERS/Edgar Su
11月2日，安徽合肥，一名工人在废旧车辆回收工程拆卸汽车。中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)联合公布，10月官方非制造业商务活动指数小幅降至53.8的九个月低点；但新订单指数结束连续两个月的回落走势，并录得五个more
11月2日，上海国际马拉松赛开跑，来自85个国家和地区的3万5千名跑步爱好者冒雨到外滩陈毅广场参加“上马”。REUTERS/Carlos Barria
11月1日，在2014年花样滑冰大奖赛加拿大站上，双人滑中国选手隋文静/韩聪参加双人自由滑比赛。 REUTERS/Ben Nelms
11月1日，中国国际时装周在北京举行，模特在“张肇达、邱雨玟时尚艺术秀”上展示设计师的时装作品。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
10月31日，云南昆明，祥鹏航空的工作人员在昆明飞往深圳的8L9979次航班上装扮成“蜘蛛侠”等电影、动漫人物，与旅客在空中共度万圣节。 REUTERS/Wong Campion
10月31日，北京，一家酒吧的服务员在万圣节派对上为顾客端上酒水。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
11月5日，北京，APEC领导人会议举办地国家会议中心内摆放着书籍《习近平谈治国理政》。书中收录习近平主席在2012年11月15日至2014年6月13日期间的79篇讲话、谈话、演讲、答问、批示、贺信和习近平主席各个时期的more
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走进维珍银河太空船建造基地 Virgin Space Port
“太空船2号”坠毁事故发生后，维珍银河近日发表声明，宣布第二艘“太空船2号”正在建造，目前已完成65%，有望于2015年进行试飞。
盘点奇葩投票点 Strange places to vote
11月4日，美国迎来中期选举投票日，民众在泳池、餐厅、理发店、骨灰堂内的投票点投票。
福布斯权力人物榜 普京再胜奥巴马 Powerful people
2014年《福布斯》杂志世界最具权力人物排行榜揭晓，俄罗斯总统普京再度荣登权力榜榜首，美国总统奥巴马和中国国家主席习近平分列第二、三位。
24小时时事新闻（11月7日） 24Hours
聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
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Liberal politician Moon Jae-in is the likely winner of South Korea's presidential election, a victory that would end nearly a decade of conservative rule and bring a more conciliatory approach toward North Korea.
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The Utah mansion where convicted pedophile and polygamous religious sect leader Warren Jeffs once lived is being purchased by one of his former wives, who hopes to make it a tourist attraction and home for people who have left the church.
Meet France's new First Lady
French President-elect Emmanuel Macron�s wife has been constantly by his side during his campaign, managing his agenda, editing his speeches and advising him on his stage presence.
MTV Movie and TV Awards
Highlights from the MTV Movie and TV Awards.