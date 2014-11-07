本周中国区精选（10月31日-11月7日） China Weekly

11月3日，北京，戴姆勒大中华区宣布正式启用全新梅赛德斯-奔驰乘用车中国研发中心，戴姆勒高级设计中心总裁Olivier Boulay在开幕仪式上讲话。这不仅是戴姆勒集团除了德国本土研发中心之外，继美国、日本后设立的第三个more

11月3日，北京，戴姆勒大中华区宣布正式启用全新梅赛德斯-奔驰乘用车中国研发中心，戴姆勒高级设计中心总裁Olivier Boulay在开幕仪式上讲话。这不仅是戴姆勒集团除了德国本土研发中心之外，继美国、日本后设立的第三个海外研发中心，而且也是德国在海外设立的规模最大的研发中心。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

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