本周中国区精选(5月31日-6月7日) China Weekly

6月6日，北京，一名司机躺在出租车内小憩。北京市发改委公布《北京市发展和改革委员会北京市交通委员会关于调整本市出租汽车价格有关事项的通知》，决定自2013年6月10日起调整北京市出租车价格，新的价格标准为3公里以内13元more

6月6日，北京，一名司机躺在出租车内小憩。北京市发改委公布《北京市发展和改革委员会北京市交通委员会关于调整本市出租汽车价格有关事项的通知》，决定自2013年6月10日起调整北京市出租车价格，新的价格标准为3公里以内13元，基本单价每公里2.3元。燃油附加费标准调整为每运次1元。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

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