本周中国区精选(5月31日-6月7日) China Weekly
5月31日，北京，顾客在市场买肉。联合国粮农组织与经合组织发布的报告指出，2022年之前，中国有望超过欧盟成为人均猪肉消费第一大国，预计未来十年全球猪肉价格将上涨5%到8%。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
6月5日，香港，建筑工人在启德邮轮码头施工时休息。造价达82亿元的香港启德邮轮码头工程大致完工，并将于6月12号迎来一艘名为“海上水手号”的邮轮靠泊。 REUTERS/Bobby Yip
6月5日，四川城都，工人粉刷“财富全球论坛”宣传广告的墙壁。为期三天的财富全球论坛于6日在成都开幕，已吸引了600多位来自政界和世界500强企业家参会。REUTERS/Jason Lee
6月5日，浙江嘉兴，一名工人在太阳能板工厂工作。针对欧盟初裁决定对中国光伏产品征收11.8%的临时反倾销税，中国商务部在新闻发布会重申中方立场，表示坚决反对欧盟的决定，并表示中国决定启动对欧盟葡萄酒反倾销和反补贴立案审查more
6月5日，吉林省德惠市，工作人员在吉林宝源丰禽业有限公司火灾事故现场消毒。目前吉林德惠6•3特大火灾事故，已造成120人死亡，77人受伤。REUTERS/Aly Song
遇难者家属在德惠火灾事故现场附近痛哭。这起事故的国务院调查组于6日在长春召开第一次全体会议，调查组初步认为，这是一起严重的责任事故。REUTERS/Aly Song
警察逮捕一名抗议的遇难者家属。REUTERS/Aly Song
5月23日，北京，一名工人在回收站分类废塑料瓶。北京市政部门统计，2008年全市生活垃圾日产生量为18,300吨，2012年下降为17,700吨，相当于一天减少600吨，一年减少22万吨。 REUTERS/Kim Kyumore
6月4日，中国国家主席习近平在墨西哥首都墨西哥城出席新闻发布会。习近平当日抵达墨西哥城，开始对墨西哥进行国事访问。REUTERS/Edgard Garrido
6月6日，中国国家主席习近平在结束墨西哥访问、出发到美国之前，参观了位于尤卡坦半岛的奇琴伊察遗址。奇琴伊察古城是古玛雅文化遗址。REUTERS/Victor Ruiz Garcia
6月4日，北京，一名街头摊贩在汽车内售卖指甲油。汇丰(HSBC)/Markit联合公布，中国5月服务业采购经理人指数(PMI)为51.2，较长期平均值低达5个点，创下2011年8月以来次低水准，当时的50.6为自2005more
6月4日，浙江嘉兴，工人在工厂内制作端午节粽子。REUTERS/William Hong
6月4日，北京，一个孩子在天安门广场手举国旗留念。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
6月3日，安徽合肥，渔民在遭绿藻污染的巢湖上划着小船。REUTERS/Stringer
6月3日，北京，民众等待参加唱国歌的彩排活动。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
5月31日，北京，游客参观天安门广场。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
6月6日，北京，一名司机躺在出租车内小憩。北京市发改委公布《北京市发展和改革委员会北京市交通委员会关于调整本市出租汽车价格有关事项的通知》，决定自2013年6月10日起调整北京市出租车价格，新的价格标准为3公里以内13元more
6月6日，英国品牌TOPSHOP在香港开设旗舰店，亚洲形象大使、台湾女星桂纶镁出席其开幕式。 REUTERS/Bobby Yip
6月7日，安徽合肥，一名考生家长在考场外等候考试结束。2013年全国高考大幕于当日正式拉开，教育部数据显示，全国共有912万考生报名参加高考。 REUTERS/Stringer
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On a two-day visit to Egypt, Pope Francis urged Muslim leaders to unite in renouncing religious extremism at a time when Islamist militants are targeting ancient Christian communities across the Middle East.
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A multinational force pushed Boko Haram militants from the Nigerian state of Borno, but thousands still remain displaced.