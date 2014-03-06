本周中国区精选(2月28日-3月7日) China Weekly
3月4日，全国政协十二届二次会议在北京人民大会堂举行，在场外等候的驻地酒店礼仪小姐准备拍照。REUTERS/Jason Lee
3月2日，北京，礼仪小姐在饭店外面等待参加两会的代表。REUTERS/Jason Lee
3月5日，第十二届全国人大二次会议在北京人民大会堂开幕，安保人员在开幕式结束后的人民大会堂站岗。REUTERS/Barry Huang
3月5日，上海，士兵为老人免费剪头。当日为一年一度的“学雷锋纪念日”。从1963年第一个学雷锋纪念日算起，学雷锋活动在中国已经步入第51个年头。REUTERS/Aly Song
3月4日，广东广州，两名流浪者在中国邮政局门口“安营扎寨”。REUTERS/Alex Lee
3月4日，江苏无锡，一座外形如紫砂茶壶的建筑，引发网友热议。它是总投资超过400亿元人民币的无锡万达文化旅游城项目的项目展示中心，建筑高38米、直径48米、面积5000平方米，是世界最大的紫砂壶造型建筑。 REUTERSmore
3月4日，上海，股民在证交所了解股市行情。中国股市沪综指当日收市小跌，终结之前的四连涨。REUTERS/Aly Song
3月3日，香港，歌手李玟及其丈夫、利丰集团行政总裁乐裕民(Bruce Rockowitz)观看网球选手李娜的表演赛。REUTERS/Tyrone Siu
3月3日，西藏拉萨，藏族女子坐在长椅上休息。REUTERS/Jacky Chen
3月3日，上海，武警在火车站巡逻。中国昆明发生严重暴力恐怖袭击，国家主席习近平要求，要深刻认识反恐形势的严峻性复杂性，强化底线思维，以坚决态度、有力措施，严厉打击各种暴力恐怖犯罪活动，全力维护社会稳定，保障人民群众生命财more
3月2日，香港，《明报》员工参加游行，支持香港新闻自由。香港《明报》前总编、世华网络营运总裁刘进图2月26日在西湾河遇袭，身中6刀，目前已从东区医院深切治疗部转往普通病房。REUTERS/Tyrone Siu
3月2日，北京，民众在两会期间经过天安门广场附近的地下通道时接受安检。REUTERS/Jason Lee
3月1日，上海，求职者在人才市场找工作。REUTERS/Aly Song
2月28日，香港首家比特币零售店开业，主营港币与比特币的兑换业务，客户可以在店铺中直接用现金购买比特币。REUTERS/Bobby Yip
3月5日，上海浦东地区一景。中国财政部长楼继伟表示，中国确定今年经济增长目标的核心都考虑到就业，有健康的就业，只要货币政策守得住，物价也不会上去，中国实现GDP的增长目标7.5%左右问题不大。REUTERS/Aly Somore
3月5日，上海，一名男子在房内弹奏低音提琴。REUTERS/Carlos Barria
3月5日，西藏拉萨，一名警察让公交车停下给信徒让路。REUTERS/Jacky
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本周中国区精选(2月28日-3月7日) China Weekly
(Reuters) -
全球生活成本榜 Expensive Cities 2014
(Reuters) -经济学人信息部发布全球生活成本排行榜，新加坡取代东京，成为外派人员生活成本最高的城市。而中国的生活成本也在日益增加，上海排名第二十一，现在生活成本已超过纽约。
图说两会 2014 NPC&CPPCC
(Reuters) - 备受关注的中国两会3月3日开幕，这不仅是新一届政府施政一年后首次交“答卷”，更承载着热切的改革期盼。
日内瓦车展 Geneva Auto Show 2014
(Reuters) - 第84届日内瓦车展正式拉开帷幕，共有70余款首发新车，而这些新车之中有接近30款量产车型随后会进入中国销售。
精选图集
Portugal wins Eurovision for first time
Portugal's Salvador Sobral won the 2017 Eurovision Song Contest performing a jazz-style ballad written by sister Luisa, beating second-place Bulgaria.
Venezuela's elders throw punches at police
Elderly Venezuelan protesters threw punches and yelled curses at riot police blocking the latest in six weeks of demonstrations against President Nicolas Maduro's socialist government.
The art of the Venice Biennale
Highlights from the 57th Biennale International Art Exhibition in Venice, Italy.
Pope visits Portugal's Shrine of Fatima
Pope Francis makes two Portuguese shepherd children saints this week, crowning a belief that started with reported visions of the Madonna 100 years ago which have turned the Shrine of Fatima into one of the most famous in Christianity.
Photos of the week
Our top photos from the past week.
Palestinian hunger strike grows
More than 1,000 Palestinians in Israeli jails are on hunger strike in response to a call by prominent prisoner Marwan Barghouti, widely seen as a possible future Palestinian president.
Dior in the desert
Designer Maria Grazia Chiuri presents her first cruise collection for Dior in Calabasas, California.
Eurovision: the contenders
The finalists for Saturday's Eurovision song contest.
Yemen's latest deadly cholera outbreak
A cholera outbreak has killed at least 50 people in Yemen where the health and sanitation systems have been degraded by more than two years of civil war.