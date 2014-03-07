本周中国区精选(2月28日-3月7日) China Weekly

备受关注的上海自贸区外汇管理实施细则全面披露，上海自贸区内企业境外外汇放款金额上限由其所有者权益的30%调整至50%，而中国境内银行通过自贸区内的国际外汇资金主账户吸收的存款可在不超过10%的额度内境内运用。(8月2日，more