本周中国区精选(2月28日-3月7日) China Weekly
3月4日，全国政协十二届二次会议在北京人民大会堂举行，驻地酒店礼仪小姐在会场外等候。REUTERS/Jason Lee
3月5日，第十二届全国人大二次会议在北京人民大会堂开幕，安保人员在会议结束后站岗。REUTERS/Barry Huang
3月6日，在十二届全国人大二次会议期间，安保人员在人民大会堂内站岗。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
3月5日，上海，士兵在街头为老人免费理发。当日为一年一度的“学雷锋纪念日”。 REUTERS/Aly Song
3月4日，广东广州，两名流浪者在中国邮政局门口“安营扎寨”。 REUTERS/Alex Lee
3月4日，江苏无锡，一座外形如紫砂茶壶的建筑，引发网友热议。无锡万达文化旅游城项目的项目展示中心总投资超过400亿元人民币，建筑高38米、直径48米、面积5000平方米，是世界最大的紫砂壶造型建筑。 REUTERS/Camore
3月4日，上海，股民在证交所内关注股市行情。中国股市沪综指当日收市小跌，终结之前的四连涨。REUTERS/Aly Song
3月3日，香港，歌手李玟及其丈夫、利丰集团行政总裁乐裕民(Bruce Rockowitz)观看网球选手李娜的表演赛。REUTERS/Tyrone Siu
3月3日，西藏拉萨，藏族女子坐在长椅上休息。REUTERS/Jacky Chen
3月3日，上海，武警在火车站巡逻。中国昆明发生严重暴力恐怖袭击，国家主席习近平要求，要深刻认识反恐形势的严峻性复杂性，强化底线思维，以坚决态度、有力措施，严厉打击各种暴力恐怖犯罪活动，全力维护社会稳定，保障人民群众生命财more
3月2日，香港，《明报》员工参加游行，支持香港新闻自由。香港《明报》前总编、世华网络营运总裁刘进图2月26日在西湾河遇袭，身中6刀，目前已从东区医院深切治疗部转往普通病房。REUTERS/Tyrone Siu
3月2日，北京天安门广场，民众在两会期间通过地下通道时接受安检。 REUTERS/Jason Lee
3月1日，上海，求职者在人才市场找工作。REUTERS/Aly Song
2月28日，香港首家比特币零售店开业，主营港币与比特币的兑换业务，客户可以在店铺中直接用现金购买比特币。REUTERS/Bobby Yip
3月5日，上海浦东地区一景。中国财政部长楼继伟表示，中国确定今年经济增长目标的核心都考虑到就业，有健康的就业，只要货币政策守得住，物价也不会上去，中国实现GDP的增长目标7.5%左右问题不大。REUTERS/Aly Somore
3月5日，上海，一名男子在房内弹奏低音提琴。REUTERS/Carlos Barria
3月5日，西藏拉萨，一名交警示意公交车停车为朝拜的信徒让路。REUTERS/Jacky
备受关注的上海自贸区外汇管理实施细则全面披露，上海自贸区内企业境外外汇放款金额上限由其所有者权益的30%调整至50%，而中国境内银行通过自贸区内的国际外汇资金主账户吸收的存款可在不超过10%的额度内境内运用。(8月2日，more
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本周中国区精选(2月28日-3月7日) China Weekly
(Reuters) - 聚焦2月28日至3月7日中国区新闻事件和热点动态。
本周中国区精选(2月28日-3月7日) China Weekly
(Reuters) -
全球生活成本榜 Expensive Cities 2014
(Reuters) -经济学人信息部发布全球生活成本排行榜，新加坡取代东京，成为外派人员生活成本最高的城市。而中国的生活成本也在日益增加，上海排名第二十一，现在生活成本已超过纽约。
图说两会 2014 NPC&CPPCC
(Reuters) - 备受关注的中国两会3月3日开幕，这不仅是新一届政府施政一年后首次交“答卷”，更承载着热切的改革期盼。
精选图集
Yoga with goats
Tucked away in a wooded corner of southern New Hampshire, Jenness Farm draws yoga enthusiasts seeking to practice poses while goats climb around and sometimes on them.
Iran votes in presidential election
Millions of Iranians lined up to vote on Friday, showing a strong turnout in an unexpectedly tight election pitting President Hassan Rouhani, who wants to normalize ties with the West, against a hardline judge who says he has already gone too far.
Venezuela's volunteer protest medics
Medicine students, doctors and volunteers don white helmets with a green cross, treating injured protesters affected by rubber bullets and tear gas amid shortages of medical supplies and drugs.
Best of Cannes
Highlights from the 70th Cannes Film Festival on the French Riviera.
A home for Siberia's orphans
A former president of Russia's largest gold producer opened the orphanage using his own money and covers all expenses.
Shields of protest
Protesters use homemade shields during ongoing demonstrations against the socialist government, which they accuse of wrecking the economy and turning Venezuela into a dictatorship.
The real 'Twin Peaks'
Welcome to "Twin Peaks," the fictional small town from David Lynch's ground-breaking 1990 TV series about a murdered homecoming queen.
Car rams Times Square pedestrians
A speeding car plowed into pedestrians on a sidewalk in New York City's busy Times Square, killing one person and injuring a dozen, according to witnesses, and police said the incident did not appear to be an act of terrorism.
Photos of the week
Our top photos from the past week.