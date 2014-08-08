本周中国区精选(8月1日-8日) China Weekly
8月6日，安徽合肥，一名工人在建筑工地的工棚内使用电脑。中国31个省区市2014年上半年“成绩表”已全部出炉，逾七成地区GDP增速超过全国的7.4%水平，而且31个省份上半年GDP总和较全国总量高出逾3万亿元，数据之间再more
8月6日，上海，一名保安坐在办公室内。REUTERS/Aly Song
8月6日，广东广州，一个孩子观看珠江景色。REUTERS/Alex Lee
根据市场研究机构Strategy Analytics的报告，按市场份额计，小米科技已成为全球第五大智能手机生产商。今年第二季度，小米科技占全球智能手机销量的5.1%，相较一年前的1.8%大幅上升。(7月22日，北京，小more
8月5日，辽宁丹东，涉嫌窃密的加拿大夫妇凯文·高经营的咖啡馆。凯文·高和妻子Julia Dawn Garratt因涉嫌窃取中国军事目标、国防科研重要项目等情报资料，正在接受中国国家安全部门的审查。 REUTERS/Benmore
8月5日，广东广州，一名女子背着孩子在寺庙为云南鲁甸地震的灾民祈福。 REUTERS/Alex Lee
8月1日，福建石狮祥芝水产品批发市场里，渔民捕获了一条体长约4.5米、重约2吨的鲸鲨。 REUTERS/Stringer
8月1日，云南昆明，两名男子在鲜花市场购买七夕节花束。REUTERS/Wong Campion
7月28日，第九届“吉鲁根”苏尼特文化节暨那达慕大会在内蒙古锡林郭勒盟苏尼特左旗举行，小摔跤手聚集参加比赛。那达慕大会在每年七八月牲畜肥壮的季节举行，男女老少都身着盛装，乘车骑马前来参加比赛、庆祝节日。REUTERS/Jmore
8月6日，云南鲁甸龙头山，一名妇女坐在房屋废墟上痛哭。据抗震救灾指挥部消息，截至8月7日，地震共造成615人死亡，仍有114人失踪。REUTERS/Wong Campion
8月2日，江苏省昆山市开发区中荣金属制品有限公司汽车轮毂抛光车间在生产过程中发生爆炸，医护人员将伤者送至医院救治。昆山市中荣金属制品厂“8·2”特别重大爆炸事故造成75人死亡，调查组初步认定为重大责任事故。REUTERSmore
新疆最大的清真寺--艾提尕尔清真寺的伊玛目、居玛·塔伊尔大毛拉于7月30日遇刺身亡，成为自上世纪90年代新疆地区有恐怖袭击活动以来，第二位遇刺的著名宗教领袖。实施暴行的一共三人。当天中午，行凶者两人被击毙，一人被抓获。(more
8月1日，第十二届中国国际数码互动娱乐展览会在上海举行，观众拍摄模特。本届展会吸引全球30多个国家和地区的近500家企业参展。 REUTERS/Aly Song
8月8日，英国调查员韩飞龙及其妻子虞英曾非法获取公民个人信息案上午9:30在上海市第一中级人民法院公开开庭审理。韩飞龙夫妇因葛兰素史克在华行贿案而备受关注，葛兰素史克曾雇用韩飞龙和虞英曾进行调查工作，二人去年被捕。 REmore
8月7日，江西省德兴市张村乡，村民帮助农民发明家江长根将自制的直升机推出房屋准备进行试飞。该直升机由江长根历时两年，花费10多万元研制，长4米，螺旋桨直径8米。REUTERS/Stringer
下一个
最会穿衣的名人 Best-dressed list
美国杂志《名利场》公布2014年度“国际最佳衣着榜”，英国剑桥公爵夫人凯特王妃连续四年登上榜单。
24小时时事新闻(8月8日) 24Hours
聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
探访朝鲜国际夏令营 NKorean summer camp
在朝鲜松涛园国际少年夏令营内，来自各国的孩子们一起看4D电影、打电动游戏、参加各项野营活动。
加拿大“夫妇间谍”事件 China-Canada Tensions
中国决定对涉嫌从事间谍活动的两名加拿大公民进行调查，此事凸显中国同加拿大的关系出人意料地急剧恶化。
精选图集
Inside compound of polygamous leader Warren Jeffs
The Utah mansion where convicted pedophile and polygamous religious sect leader Warren Jeffs once lived is being purchased by one of his former wives, who hopes to make it a tourist attraction and home for people who have left the church.
Quebec battles floods
Flooding from heavy spring rainfall inundated thousands of residences and forced the evacuation of homes as the worst flooding in decades hits the Canadian province of Quebec.
Meet France's new First Lady
French President-elect Emmanuel Macron�s wife has been constantly by his side during his campaign, managing his agenda, editing his speeches and advising him on his stage presence.
MTV Movie and TV Awards
Highlights from the MTV Movie and TV Awards.
Cuba hosts first transgender Mass
For decades belonging to a religion and being anything but heterosexual was stigmatized in Communist-ruled, macho Cuba, making the Mass held by three transgender pastors in the western Cuban city of Matanzas all the more groundbreaking.
MTV's rained-out red carpet
A rare spell of wet weather in Los Angeles shut down the red carpet before the awards show.
Mexico's poppy war
The Mexican army is fighting a surge in violence for control of poppy country against gangs that have engulfed the state of Guerrero in a war to control poppy fields.
MTVs rained-out red carpet
A rare spell of wet weather in Los Angeles shut down the red carpet before the awards show.
Plane lands after secret, two-year mission
The U.S. military's experimental X-37B space plane completes a classified mission that lasted nearly two years, the Air Force said.