本周中国区精选(8月1日-8日) China Weekly

新疆最大的清真寺--艾提尕尔清真寺的伊玛目、居玛·塔伊尔大毛拉于7月30日遇刺身亡，成为自上世纪90年代新疆地区有恐怖袭击活动以来，第二位遇刺的著名宗教领袖。实施暴行的一共三人。当天中午，行凶者两人被击毙，一人被抓获。(more

新疆最大的清真寺--艾提尕尔清真寺的伊玛目、居玛·塔伊尔大毛拉于7月30日遇刺身亡，成为自上世纪90年代新疆地区有恐怖袭击活动以来，第二位遇刺的著名宗教领袖。实施暴行的一共三人。当天中午，行凶者两人被击毙，一人被抓获。(2011年8月3日，居玛·塔伊尔大毛拉接受采访的视频截图。) REUTERS/Reuters TV

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