本周中国区精选(3月1日-8日) China Weekly
3月6日，上海，工人在拆迁工地上休息。中国政府政将城镇化定为扩内需的最大潜力所在，而具体举措仍有待公布。中国国家发改委主任张平表态称，上半年可能出台城镇化发展规划。REUTERS/Aly Song
3月5日，广东南部上浦村，孩子们在毁坏的车辆附近玩耍。据广东省揭西县人民政府通报，2月22日上午，揭西县棉湖镇上浦村发生外来人员进村滋事事件。滋事人员乘坐24辆汽车进村，与上浦村村民发生冲突，后车上人员被迫弃车。初步调查more
3月5日，辽宁沈阳，一名工人在煤厂工作。在产业政策方面，中国国家发展与改革委员会主任张平指出化解产能过剩是当前和今后一段时间调整经济结构和转变发展方式的一个重点。解决一些行业的产能过剩的途径包括，提高企业的素质、兼并重组more
3月4日，上海市郊，当地村民利用废弃集装箱改造成简易房屋，租住给外地务工人员，每间月租金约500元。 REUTERS/Aly Song
3月4日，辽宁沈阳和平区太原街附近发生爆炸，消防员试图扑灭火灾。据现场交警透露，爆炸是因为煤气引起的，具体原因不明。 REUTERS/Stringer
3月6日，纪念“三八”国际妇女节的招待会在北京人民大会堂举行，一名女子领着孩子经过放置衣物的工作人员。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2月12日，甘肃元古堆村，村民聚集在屋外。甘肃赤贫村元古堆因中共中央总书记、中共中央军委主席习近平视察将建成全国生态文明示范村。 REUTERS/Carlos Barria
3月2日，北京天安门广场一景。 REUTERS/Carlos Barria
3月1日，北京，一位父亲与孩子坐在中华民族博物馆附近。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
3月1日，由上海振华重工(集团)股份有限公司制造并承运的三架新起重机抵达英国斯坦福勒霍普港口。这三架新起重机最大高度达到138米，从上海启程运往伦敦口岸。 REUTERS/Stefan Wermuth
3月1日，北京，老人在一个疗养院打台球。中国人口老龄化日益加重，到2030年全国老年人口将达3.6亿。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
3月6日，英国伦敦，中国银行办公室悬挂着中国国旗。 REUTERS/Toby Melville
2月17日，河南周口，一对母子乘坐大巴前往江苏打工。中国国务院总理温家宝在政府工作报告中指出，中国积极稳妥推进城镇化，五年转移农村人口8463万人，城镇化率由45.9%提高到52.6%，城乡结构发生了历史性变化。 REUmore
3月5日，第十二届全国人民代表大会第一次会议在北京人民大会堂开幕，一名安保人员在人民大会堂站岗，其身影映射在窗户上。 REUTERS/Carlos Barria
一名记者报道开幕式。 REUTERS/Carlos Barria
在场外等候的驻地酒店礼仪小姐合影。 REUTERS/Carlos Barria
3月3日，中国人民政治协商会议第十二届全国委员会第一次会议在人民大会堂开幕，记者站在梯子上拍照。 REUTERS/Stringer
成龙在开幕式结束后离开现场。 REUTERS/Carlos Barria
3月6日，北京，一名安保人员在人民大会堂入口处站岗。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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朝鲜半岛局势紧张 Korea Conflict 2013
(Reuters) - 朝鲜近日威胁称将撕毁1953年停战协议，韩国则表示若遭朝鲜进攻将坚决还击，再加上联合国制裁朝鲜决议案即将付诸表决，导致朝鲜半岛紧张局势急剧升温。
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上海集装箱村 Living in a shipping container
(Reuters) - 当地村民在上海市郊利用废弃集装箱改造的简易房屋租住给大量外地务工人员，每间一个月租金大约500元，形成了一个集装箱村。
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Trump marks 100 days with Harrisburg rally
President Trump led a rally marking his first 100 days in office in Harrisburg, Pennsylvania.
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