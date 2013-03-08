本周中国区精选(3月1日-8日) China Weekly

3月5日，辽宁沈阳，一名工人在煤厂工作。在产业政策方面，中国国家发展与改革委员会主任张平指出化解产能过剩是当前和今后一段时间调整经济结构和转变发展方式的一个重点。解决一些行业的产能过剩的途径包括，提高企业的素质、兼并重组more

3月5日，辽宁沈阳，一名工人在煤厂工作。在产业政策方面，中国国家发展与改革委员会主任张平指出化解产能过剩是当前和今后一段时间调整经济结构和转变发展方式的一个重点。解决一些行业的产能过剩的途径包括，提高企业的素质、兼并重组、优胜劣汰和向海外转移。REUTERS/Stringer

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