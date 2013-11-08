本周中国区精选(11月1日-8日) China Weekly
11月6日，北京，一名武警在使馆外的银杏树下站岗。 REUTERS/Jason Lee
11月5日，北京市规划展览馆，一名女子参观北京商业区模型。中指院1日发布报告显示，10月全国100个城市(新建)住宅平均价格环比9月上涨1.24%，为2012年6月以来连续第17个月上涨。 REUTERS/Kim Kyumore
11月5日，北京，一位摊主整理货物。中国国务院总理李克强在一篇报告中表示，要保证就业目标，需要7.2%的经济增长。 REUTERS/Jason Lee
11月5日，上海造船厂，一名工人在起重机上远眺。国家发展改革委副主任解振华表示，中国将参加在本月11日召开的联合国气候大会，商议两大议题：落实任务和开启德班谈判。 REUTERS/Carlos Barria
11月5日，来自中国、日本、新加坡、菲律宾等国选手参加在台北举办的餐饮业托盘争霸赛。 REUTERS/Pichi Chuang
11月5日，中国央行发布的第三季度货币政策执行报告表示，将继续实施稳健的货币政策，坚持政策的稳定性和连续性。 REUTERS/Jason Lee
11月5日，北京，商店内陈列着印有中国国家主席习近平肖像的陶瓷盘。REUTERS/Jason Lee
11月2日，被称为“隐形人”的中国艺术家刘勃麟在委内瑞拉加拉加斯继续上演“城市迷彩”作品，他全身涂满颜料后与陈列着漫画的书架融为一体。 REUTERS/Jorge Silva
11月1日，新疆乌鲁木齐，两名维族老人经过服装市场。REUTERS/Carlos Barria
11月1日，北京，昆曲演员在女鞋品牌SHEME展示区表演。 REUTERS/Jason Lee
11月1日，21世纪理事会北京会议开幕式在人民大会堂举行，服务人员为与会人员撑伞遮雨。 REUTERS/Jason Lee
11月1日，香港，选手参加运送包裹比赛，胜出者将代表香港参加一年一度的圣诞老人冬季奥运会。 REUTERS/Tyrone Siu
11月5日，北京，一名乘务员在公交车上为乘客报站。 REUTERS/Jason Lee
11月1日，北京，工人维修天安门广场上的群雕。针对10.28吉普车冲撞天安门金水桥恐怖袭击事件，警方初步认定是一起经过严密策划，有组织、有预谋的暴力恐怖袭击案件。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
11月1日，美国加州，中国导演冯小刚参加好莱坞TCL中国大剧院举办的手印礼，成为获得此殊荣的第一位中国内地导演。 REUTERS/Mario Anzuoni
11月7日，上海市空气质量指数(AQI)达重度污染，上海中心气象台首次向公众发布四级空气污染气象条件预报。 REUTERS/Aly Song
11月7日，北京人民大会堂，中国国家主席习近平会见来华访问并出席中巴高层协调与合作委员会第三次会议的巴西副总统特梅尔，一名安保人员在会厅外站岗。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
11月6日，江苏湖州喜来登温泉度假酒店自开建以来，以其独特的指环外形备受关注，被称为“月亮酒店”。 REUTERS/Sean Yong
11月7日，香港一商场外，表演者参加迪士尼主题的迎接圣诞秀。 REUTERS/Bobby Yip
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(Reuters) - 聚焦11月1日至8日中国区新闻事件和热点动态。
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