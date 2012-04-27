本周中国区精选(4月20日-27日) China Weekly

2月26日，深圳，视频展示一只转基因克隆羊“鹏鹏”(下)。华大基因研究院宣布，由该研究院、深圳华大方舟与中国科学院遗传与发育生物学研究所、石河子大学生命科学学院联合开展的“农业部绵羊转基因新品种培育重大专项”取得了突破性进展，第一只手工转基因克隆绵羊成功诞生，体内还能合成深海鱼油中富含的不饱和脂肪酸Omega-3，未来或将取代深海鱼油。REUTERS/Tyrone Siu