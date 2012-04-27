本周中国区精选(4月20日-27日) China Weekly
4月23日，在德国汉诺威工业博览会上，中国国务院总理温家宝与德国总理默克尔共同组装电池组件连接器。温家宝与默克尔当日共同巡视了汉诺威工业博览会上中国和德国企业展区。 REUTERS/Ina Fassbender
4月24日，以“创新·跨越”为主题的2012北京国际汽车展览会在北京中国国际展览中心新馆举行，一名模特站在现代汽车展台。本届北京车展展车数量达1,125台，全球首发车120台，其中跨国公司全球首发车36台，跨国公司亚洲首发车35台，概念车74台，新能源车88台。 REUTERS/Jason Lee
长城哈弗E概念车首次公开亮相，是长城自主研发的首款两厢三门式SUV，搭载新一代混合动力系统和太阳能电池发电系统，其中的太阳能电池发电系统集成于全景天窗中，可以保证车辆吸取太阳能，从而减少油耗。(摄于4月23日) REUTERS/Jason Lee
4月24日，上海街头的一对恋人。 REUTERS/Aly Song
4月25日，安徽淮北，一名护士为孩子注射疫苗。卫生部公布的2012年公共预算收支情况显示，预算总额比去年增加133亿元，新增部分主要投向医疗卫生、教育和科研等领域。 REUTERS/China Daily
4月25日，香港，工作人员安装释迦牟尼佛顶骨舍利。第三届世界佛教论坛在香港举行，在南京大报恩寺遗址出土的佛顶骨舍利于4月25日首次离开南京，赴香港供奉，之后佛顶骨舍利转赴澳门供信众瞻礼祈福。 REUTERS/Tyrone Siu
4月26日，香港体育馆，歌星王菲在第三届世界佛教论坛开幕礼上演唱《心经》。 REUTERS/Tyrone Siu
4月20日，北京，什刹海体校的学生装扮成大熊猫等待参加表演。 REUTERS/China Daily
4月21日，上海，一名男子怀抱孩子经过拆迁区。 REUTERS/Aly Song
2月26日，深圳，视频展示一只转基因克隆羊“鹏鹏”(下)。华大基因研究院宣布，由该研究院、深圳华大方舟与中国科学院遗传与发育生物学研究所、石河子大学生命科学学院联合开展的“农业部绵羊转基因新品种培育重大专项”取得了突破性进展，第一只手工转基因克隆绵羊成功诞生，体内还能合成深海鱼油中富含的不饱和脂肪酸Omega-3，未来或将取代深海鱼油。REUTERS/Tyrone Siu
4月22日，新疆阿克苏，柯尔克孜族摊贩在市场内售卖羊只。巴克莱银行发布的调查报告显示，亚洲财富经理对2012年市场前景表示乐观，市场信心正在重燃，而中国经济将避免硬着陆并实现温和增长。 REUTERS/Stringer
4月24日，江苏南京，士兵们在训练中搬运木桩。 REUTERS/China Daily
4月24日，云南会泽县娜姑镇，农民们挖水池用于浇灌田地。监察部统计显示，中国水污染事故近几年每年都在1,700起以上。 REUTERS/Wong Campion
4月24日，北京，一名骑车男子裹着塑料袋挡雨。REUTERS/Soo Hoo Zheyang
4月20日，上海电气风电设备有限公司，一名工人在风轮机塔壳处工作。中国可再生能源学会风能专业委员会理事长贺德馨表示，2011年作为“十二五”规划开局之年，中国风能发展稳中求进。当年新增风电装机容量1,763万千瓦，占当年全球新增风电装机的43%，继续保持了全球领先地位。 REUTERS/Aly Song
4月23日，青海玉树，一名藏族女子抱着女儿站在2010年地震的临时帐篷外。2010年4月14日青海玉树7.1级地震，造成2,698人遇难，数万人无家可归。 REUTERS/Carlos Barria
4月22日，湖北恩施，美国攀岩专家狄恩·波特(Dean Potter)在恩施大峡谷海拔1,800米双壁悬崖上距离地面80米的高度，在无任何保护措施的情况下，高空行走41米，挑战无保护高空走扁带获得成功。 REUTERS/China Daily
4月23日，北京，一名警察试图劝离一名与人争执的车主。 REUTERS/Petar Kujundzic
4月21日，上海，厨师们在人行道上结伴前行。 REUTERS/Aly Song
4月26日，香港，政府官员在马料水码头参加大亚湾应变计划演习。此次演习由特区政府30多个部门合作，逾1,000人参与，内地及海外专家担任观察员。 REUTERS/Tyrone Siu