本周中国区精选(4月18日-25日) China Weekly
4月23日，安徽合肥，一名建筑工人吃午饭。REUTERS/Stringer
4月22日，香港，韩国人气男星金秀贤在一个宣传活动中向影迷挥手。REUTERS/Tyrone Siu
4月23日，香港，影迷拍摄出席影迷见面会的韩国人气男星金秀贤。REUTERS/Tyrone Siu
4月22日，上海海事法院扣押的三井株式会社船舶“Baosteel Emotion”停泊在浙江嵊泗马迹山港。中国最高人民法院24日称，日本商船三井株式会社已全面履行判决确定的义务，上海海事法院依法解除对其船舶的扣押。 REmore
4月21日，北京，马航失联客机乘客家属在马来西亚代表的发布会上进行提问。澳洲交通安全局(ATSB)24日表示，本周在澳洲西部海岸发现的残骸不太可能来自失联的马航MH370客机。REUTERS/Jason Lee
4月21日，北京，足球明星贝克汉姆在人民大会堂参加“宋庆龄基金会贝克汉姆青少年足球基金设定仪式”。 REUTERS/Jason Lee
4月20日，在北京国际车展上，英菲尼迪发布全新紧凑型豪华跨界车Q30。第13届北京国际车展以“汽车让未来更美好”为主题，共有14个国家和地区的2000余家厂商参展。REUTERS/Jason Lee
4月20日，F1瑞银中国大奖赛在上海奥迪国际赛车场落幕，梅赛德斯车手刘易斯·汉密尔顿喷洒香槟庆祝自己第三次夺冠。 REUTERS/Aly Song
4月18日，广东广州，不同年级的学生参加户外联合课程。REUTERS/Alex Lee
4月19日，北京，一名游客与展览中的哆啦A梦合影。北京朝阳大悦城于4月19日至6月22日举行“100哆啦A梦秘密道具展”，100只1:1比例、形态各异的哆啦A梦和“愿望实现机”、“时光机”等百种秘密道具精彩亮相。 REUmore
4月23日，中国外交部长王毅与阿根廷外长蒂梅尔曼(Hector Timerman)在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行会谈。王毅表示将中国与阿根廷政治互信优势转化为务实合作成果。 REUTERS/Enrique Marcarian
4月23日，香港，马尼拉人质事件中幸存者Yik Siu-ling(右)在与马尼拉市长见面后对媒体发表讲话。当日，菲律宾政府就四年前的马尼拉人质事件正式致歉并向受害者及其家属提供更多的赔偿，香港特区政府随后宣布撤销对菲律宾more
4月23日，北京，中国国务院总理李克强在中南海紫光阁会见来华出席中英高级别人文交流机制第二次会议的英方主席、英国卫生大臣亨特(Jeremy Hunt)。 REUTERS/Kenzaburo Fukuhara/Pool
4月24日，上海，安保人员在一个商业活动现场站岗。 REUTERS/Carlos Barria
4月24日，在佳士得2014上海春拍预展中，一名工作人员站在艺术家梁硕的城市民工雕塑作品附近。 REUTERS/Aly Song
4月24日，北京，国家主席习近平在人民大会堂会见到访的丹麦女王玛格丽特二世。1979年，丹麦女王玛格丽特二世访问中国，成为中国改革开放后首位访华的西方国家元首；35年后，应国家主席习近平的邀请，玛格丽特二世于4月24日再more
中国银行4月24日公布2014年第一季度业绩，根据国际财务报告准则，中行2014年第一季度实现税后利润471.99亿元，同比增长13.36%，高于市场预期。不良贷款余额803.20亿元，不良贷款率0.98%，比上年末略升more
4月25日，北京，马航失联客机家属在马驻华大使馆抗议表达不满，警察在现场站岗。 REUTERS/Jason Lee
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本周中国区精选(4月18日-25日) China Weekly
(Reuters) - 聚焦4月18日至25日中国区新闻事件和热点动态。
路透4月照片精选(下) Pictures of the Month - Apr 2014
(Reuters) -路透社全球摄影记者4月优秀新闻照片大汇总。请尽享视觉盛宴。
路透4月照片精选(上) Pictures of the Month - Apr 2014
(Reuters) -路透社全球摄影记者4月优秀新闻照片大汇总。请尽享视觉盛宴。
萌猫咖啡馆 NY cat cafe
(Reuters) - 美国第一家“猫咪咖啡馆”近日在纽约亮相，仅开放3天，顾客在店内不仅可以喝咖啡，还可以享受小猫陪伴在身旁的乐趣。
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Yoga with goats
Tucked away in a wooded corner of southern New Hampshire, Jenness Farm draws yoga enthusiasts seeking to practice poses while goats climb around and sometimes on them.
Iran votes in presidential election
Millions of Iranians lined up to vote on Friday, showing a strong turnout in an unexpectedly tight election pitting President Hassan Rouhani, who wants to normalize ties with the West, against a hardline judge who says he has already gone too far.
Venezuela's volunteer protest medics
Medicine students, doctors and volunteers don white helmets with a green cross, treating injured protesters affected by rubber bullets and tear gas amid shortages of medical supplies and drugs.
Best of Cannes
Highlights from the 70th Cannes Film Festival on the French Riviera.
A home for Siberia's orphans
A former president of Russia's largest gold producer opened the orphanage using his own money and covers all expenses.
Shields of protest
Protesters use homemade shields during ongoing demonstrations against the socialist government, which they accuse of wrecking the economy and turning Venezuela into a dictatorship.
The real 'Twin Peaks'
Welcome to "Twin Peaks," the fictional small town from David Lynch's ground-breaking 1990 TV series about a murdered homecoming queen.
Car rams Times Square pedestrians
A speeding car plowed into pedestrians on a sidewalk in New York City's busy Times Square, killing one person and injuring a dozen, according to witnesses, and police said the incident did not appear to be an act of terrorism.
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