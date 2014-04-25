本周中国区精选(4月18日-25日) China Weekly

4月19日，北京，一名游客与展览中的哆啦A梦合影。北京朝阳大悦城于4月19日至6月22日举行“100哆啦A梦秘密道具展”，100只1:1比例、形态各异的哆啦A梦和“愿望实现机”、“时光机”等百种秘密道具精彩亮相。 REUmore