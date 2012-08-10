本周中国区精选(8月3日-10日) China Weekly

8月9日，第八次“江陈会谈”在台北举行，大陆海协会会长陈云林与台湾海基会董事长江丙坤签署协议。海协会称，在两岸签署两项协议后，除包括服务贸易协议在内的ECFA(两岸经济协议)后续协商将加速谈判外，下一步双方可就医药卫生、more

8月9日，第八次“江陈会谈”在台北举行，大陆海协会会长陈云林与台湾海基会董事长江丙坤签署协议。海协会称，在两岸签署两项协议后，除包括服务贸易协议在内的ECFA(两岸经济协议)后续协商将加速谈判外，下一步双方可就医药卫生、地震及科技等议题展开合作商谈。 REUTERS/Pichi Chuang

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