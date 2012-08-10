本周中国区精选(8月3日-10日) China Weekly
8月9日，第八次“江陈会谈”在台北举行，大陆海协会会长陈云林与台湾海基会董事长江丙坤签署协议。海协会称，在两岸签署两项协议后，除包括服务贸易协议在内的ECFA(两岸经济协议)后续协商将加速谈判外，下一步双方可就医药卫生、more
中国汽车工业协会正式公布7月份国内汽车产销数据，7月汽车产销情况较上月有所回落，同比虽保持小幅度增长，但环比呈明显下降趋势。7月中国汽车产销数量分别为143.71万辆和137.94万辆，同比分别增长4.8%和3.6%，环more
8月9日，安徽合肥，一名男子在超市挑选土豆。中国国家统计局公布的数据显示，7月份中国居民消费价格总水平同比上涨1.8%，涨幅比上月回落了0.4个百分点，创下了两年半以来的新低。 REUTERS/Stringer
8月9日，安徽省合肥市中级人民法院一审公开开庭审理被告人谷开来、张晓军故意杀人案。 REUTERS/Jason Lee
法庭官员表示，谷开来在庭审中没有对谋杀英国商人的指控提出异议。(8月9日，警察在合肥市中级人民法院门口警戒。) REUTER/Aly Song
8月8日，湖北巴东，当地居民在广场跳舞娱乐。 REUTERS/Carlos Barria
8月8日，安徽合肥，行人在狂风中行走。今年第11号台风“海葵”已造成浙江、上海、江苏、安徽4省(直辖市)4人死亡，200多万人紧急转移。 REUTERS/Aly Song
8月6日，上海天空乌云密布。 REUTER/Aly Song
8月7日，重庆奉节，一名男子在长江岸边使用手机。 REUTERS/Carlos Barria
8月4日，陕西白水县，一名警察在妙觉寺佛教活动现场站岗。 REUTERS/Rooney Chen
8月4日，辽宁沈阳，旅客滞留在火车站，一个孩子躺在行李上睡觉。受台风“达维”影响，河北、辽宁东部地区持续降雨，京哈线山海关等站遭遇洪水侵袭，导致路基边坡溜塌，中断行车，导致京哈线70余列列车停运，近百列列车晚点，7万余名more
8月9日，浙江杭州，在钱塘江观潮的游客奔跑躲避大浪。 REUTERS/Lang Lang
8月2日，朝鲜平壤，朝鲜最高领导人金正恩会见到访的中国共产党对外联络部部长王家瑞(左)。金正恩转达了对中国国家主席胡锦涛的亲切问候，双方进行了友好对话。 REUTERS/KCNA
8月9日，湖北宜昌，一名男子在长江岸边捕鱼。 REUTERS/Carlos Barria
8月9日，中国选手陈若琳在跳水女子10米台以领先第二名55.8分夺冠，为中国代表团获得第37枚金牌，这也是中国夏季奥运第200金。 REUTERS/Michael Dalder
8月8日，在跆拳道女子49公斤级决赛中，中国选手吴静钰以8∶1战胜西班牙选手亚克·恩里克，夺得冠军。 REUTERS/Stefano Rellandini
8月8日，在伦敦奥运会乒乓球男子团体比赛的决赛中，中国队3比0力克韩国队卫冕冠军。 REUTERS/Darren Staples
8月7日，北格林威治体育馆，邓琳琳参加体操女子平衡木项目决赛并夺冠。 REUTERS/Brian Snyder
8月7日，刘翔在伦敦奥运男子110米栏预赛中摔倒，无缘半决赛。 REUTERS/David Gray