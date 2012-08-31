本周中国区精选(8月24日-31日) China Weekly

中国国家食品药品监督管理局发布警告称假药的生产和销售正日趋增加，利用互联网贩售假药的犯罪分子日益增多，互联网为假药贩子与消费者的直接接触提供了渠道。(8月15日，美国海关及边境保护局在纽约肯尼迪国际机场展示查获的中国假药more