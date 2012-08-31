本周中国区精选(8月24日-31日) China Weekly
8月28日，山东青岛，警察引导一名受困车主躲避巨浪。受今年第15号台风“布拉万”过境影响，当日青岛市沿海一线出现大风大浪，城市沿海景区陆续封闭，通向海滨景区的部分道路亦实施交通管制。 REUTERS/China Dailmore
8月28日，安徽铜陵，武警参加训练。 REUTERS/China Daily
8月27日，上海，地铁众生相。 REUTERS/Carlos Barria
8月27日，新疆阿克苏，家长们为孩子入学登记提交住房文件。 REUTERS/Stringer
8月30日，北京，一名仪仗队士兵在人民大会堂拉上帷幕，为德国总理默克尔的官方欢迎仪式做准备。默克尔当日率领阵容强大的代表团访华，这是其任内第六次、今年第二次访华。 REUTERS/Jason Lee
8月30日，记者拍摄香港东南部果洲群岛。香港土木工程拓展署公布，在香港东南部果洲群岛附近发现古代超级火山粮船湾超级火山，这是首次在华南东部发现这类火山。它最后一次爆发是在1亿4千万年前，自此成为死火山。 REUTERS/more
8月29日，第14届夏季残奥会开幕式在英国伦敦举行，中国代表团亮相。 REUTERS/Stefan Wermuth
8月29日，在美国网球公开赛上，中国选手李娜耗时87分钟以两个6-4战胜澳大利亚选手凯西·德拉奎尔，顺利晋级32强。 REUTERS/Kevin Lamarque
8月28日，上海大学新生在图书馆前参加军训。 REUTERS/Aly Song
中国国家食品药品监督管理局发布警告称假药的生产和销售正日趋增加，利用互联网贩售假药的犯罪分子日益增多，互联网为假药贩子与消费者的直接接触提供了渠道。(8月15日，美国海关及边境保护局在纽约肯尼迪国际机场展示查获的中国假药more
8月28日，香港，学生们用红色丝带蒙住眼睛，抗议在香港学校引入国民教育课程。REUTERS/Tyrone Siu
8月28日，香港，中兴旗下首款4G LTE智能手机Grand X LTE，该机为全球首款采用单芯片设计的4G LTE手机。中兴Grand X T82 LTE版最大的亮点应该在于其内置一款高通28纳米，主频为双核1.5GHmore
8月26日，北京，一名店主(右)在雅园国际古玩市场售卖核桃。在过去几年里，投资股票和房地产等传统资产仅能带来较小获利，有时甚至亏损，所以中国富人看好核桃等文玩品投资。 REUTERS/Stringer
8月27日，北京，人力车车主在街边等待顾客。REUTERS/Jason Lee
8月27日，上海，一名保安关上停车场大门。 REUTER/Aly Song
8月27日，香港，“占领中环”运动示威者在汇丰银行总行搭建的帐篷。法庭判决要求占领香港示威者在当日之前撤离汇丰香港总部，但部分抗议者拒绝撤离。REUTERS/Tyrone Siu
8月27日，安徽合肥，一名股民在证交所查看股市行情。沪深两市当日重挫，沪综指收跌1.74%，创43月新低，权重集体飘绿。 REUTERS/Stringer
8月20日，新疆和田，一个维族女孩在家中玩耍。 REUTERS/Stringer
8月26日，安徽合肥，一名建筑工人在工地作业。REUTERS/Stringer
8月24日，上海浦东区夜景。近期对中国经济将更长时间放缓的疑虑升温，但国务院发展研究中心副主任侯云春认为，当前中国经济的积极因素正在逐渐积累，经济运行将初步企稳，预计三季度有所反弹。 REUTERS/Carlos Barmore
8月24日，在伦敦奥运会上获得佳绩的国家奥运金牌运动员代表团抵达香港，展开三天访港行程，与香港市民交流并进行公开示范表演，叶诗文、林丹等奥运金牌获得者出席新闻发布会。REUTERS/Tyrone Siu
8月24日，北京，一名女子在苹果专卖店外面检查iPhone手机。据市场研究机构国际数据公司(IDC)公布的最新研究显示，受来自中国本土制造商(如联想集团和中兴通讯)激烈竞争的影响，苹果公司智能手机第二季度在中国市场的份额more
8月24日，香港，抗议者在日本领事馆外面举行示威活动，并踩踏日本军旗。日本众院当日针对香港“保钓”人士登上钓鱼一事通过了抗议决议。决议称，钓鱼岛是日本“固有的领土”，香港民间团体“侵入”钓鱼岛附近领海的行为“极其令人遗憾more
8月25日，安徽合肥，工人们在钢铁厂作业。交易商表示，在近期铁矿石价格急跌后，中国钢厂本月已经违约或要求矿山推迟发货的供应合同铁矿石高达400万吨。 REUTERS/Stringer