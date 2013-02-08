本周中国区精选(2月1日-8日) China Weekly
2月6日，北京，一名工人在公园内悬挂红灯笼，迎接传统春节到来。 REUTERS/Jason Lee
2月4日，上海，一名男子在城隍庙上香祈福。2月10日为农历蛇年的开始。 REUTERS/Carlos Barria
2月1，连霍高速河南义昌大桥发生爆炸坍塌事故，目前已造成10人死亡、11人受伤。经勘查事故系因运输烟花爆竹车辆爆炸引起桥面垮塌，造成车辆坠落。 REUTERS/Donald Chan
2月1日，香港火车站，大陆游客携带婴儿奶粉离港。香港政府当日宣布一系列措施打击"水货"客大量输出婴儿配方奶粉到中国内地的行为，其中包括拟修改法例，除非获得有关当局发出许可证，否则禁止从香港输出配方奶粉，对于自用用途，限定more
2月6日，上海，一名妇女在理发馆理发。 REUTERS/Carlos Barria
2月7日，上海，一名女子冒雪前行。REUTERS/Carlos Barria
1月29日，香港蛇汤店内装蛇用的箱子。一些食客认为蛇汤可以促进血液循环，是对身体有益的佳肴。 REUTERS/Bobby Yip
2月6日，台北，一名银行职工清点人民币。台湾当日正式启动人民币业务，共有46家当地银行参与，并争相以优惠存款利率大打人民币揽储战。 REUTERS/Stringer
2月4日，安徽杨湾村，一个女孩在田间奔跑。该村是运用测绘技术确认农户的耕地面积的试点村。 REUTERS/Stringer
2月5日，北京西站，一对情侣在进站口吻别。2013年春运从1月26日开始至3月6日结束，共计40天。 REUTERS/Jason Lee
2月4日，安徽合肥火车站，乘客登上返乡列车。春运期间，关于购票及铁路运力等问题引起社会广泛关注。 REUTERS/Stringer
2月1日，上海虹桥火车站，乘客在候车厅内候车。铁道部运输局表示，2013年春运全国预计客运量达31.58亿人次。 REUTERS/Carlos Barria
2月4日，湖北武汉百步亭社区居民在“万家宴”上品尝菜肴，当日是中国传统小年。该社区从2001年起开始举办“万家宴”，今年是第十三届。 REUTERS/Darley
1月30日，北京，车辆在雾霾天气中行驶。近来中国多地持续的雾霾天气将汽车油品升级问题再次提上日程。 REUTERS/Jason Lee
2月4日，北京，烟囱排放浓烟。环保部于6日公布1月份74个城市中空气污染最重的10个城市，北京位列第九。 REUTERS/Petar Kujundzic
2月4日，两艘中国海监船进入钓鱼岛附近海域，这是1月30日以来中国公务船再次驶入钓鱼岛附近海域。日方巡逻船(前)警告中方船只勿进入“日本领海”，“海监51”(后)通过中英文回应钓鱼岛自古以来就是中国的固有领土。 REUTmore
2月1日，北京鼓楼大街，一名女子戴口罩出行。北京市于当日起在全国率先开始执行第五阶段机动车排放标准。 REUTERS/Suzie Wong
2月1日，北京，一个孩子在结冰的湖面上前行。 REUTERS/Petar Kujundzic
2月1日，媒体人员在北京奥迪亚洲研发中心内参观。奥迪中国业务总裁冯德睿(Dietmar Voggenreiter)表示，今年中国市场需求预计将增长6-8%，高端需求增速可能更高。 REUTERS/Petar Kujundmore
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