本周中国区精选(7月6日-13日) China Weekly 2012
7月10日，浙江嘉兴，学员青少年体校练习体操。 REUTERS/Stringer
7月11日，湖北武汉，游泳者在长江中支撑高压线的平台上休息。 REUTERS/Stringer
7月6日，江苏南京少儿体操队员参加日常训练。 REUTERS/Sean Yong
7月9日，武汉网友发起的首届武汉东湖节上演，众多极限运动爱好者在东湖半侧山附近的亲水平台骑车跳入东湖。 REUTERS/China Daily
7月6日，泥浆足球世界杯中国赛(北京站)在奥林匹克公园中心广场正式开战，选手们在泥浆中争夺足球。本届泥浆足球世界杯中国赛共有32支队伍参加，包括来自各行各业，政府部门、新闻媒体、公司企业的运动爱好者。 REUTERS/Cmore
7月11日，浙江嘉兴，一位妇女在中医馆接受拔罐治疗。 REUTERS/Stringer
7月6日，广东佛山，现年84岁的跨性别者钱今凡展示自己59岁时的照片。钱今凡，又名伊玲，是中国公开身份的最年长的跨性别人士，2008年通过自己注射隆胸针剂的方式，她的生理性别开始由男性向女性转变，继而正式以女装示人。钱今more
7月7日，山西五台山，僧侣观望一个孩子嬉水。 REUTERS/Stringer
7月6日，河南洛阳，游客观看黄河小浪底排水排沙。2012年黄河调水调沙从6月19日开始，通过上游大流量来水，在小浪底库区形成高含沙水流，人工塑造异重流并排沙出库。 REUTERS/Carlf Zhang
6月23日，上海，顾客在感官餐厅“紫外线”(Ultraviolet)用餐。该餐厅由法国厨师Paul Pairet开设，理念为吃饭涉及多重感官的体验以及心理层次的因素，餐厅装饰风格及菜肴均有创造性和科技性。 REUTERSmore
7月5日，重庆，一名男子在泛滥的长江岸边撒网捕鱼。长江上游出现复式洪水，长江海事部门全力监控洪水变化情况，重点驻守库区、港区、桥区，社会救助船待命做好抢险准备，各防汛机构和抢险队伍进入警戒状态。 REUTERS/Strimore
7月12日，天安门夜景。 REUTERS/Jason Lee
7月12日，一只企鹅在香港海洋公园“冰极天地”游泳。当日，香港海洋公园“冰极天地”正式开幕，游客可在香港首个以极地为主题的景点观赏到难得一见的南、北极动物。“冰极天地”是海洋公园耗资55.5亿港元、历时6年的全新发展计划more
7月12日，北京，一名工人在建筑工地内工作。中国国家统计局介绍上半年国民经济运行情况，上半年GDP增速为7.8%，其中二季度GDP增速为7.6%，跌破8%。 REUTERS/Jason Lee
7月12日，上海，一名员工在德国邮政DHL快递北亚中心工作。德国物流巨头DHL投资1.75亿美元在上海建成面积达5.5万平方米的亚洲最大快递转运中心，并于当日正式投入运营。 REUTERS/Carlos Barria
7月11日，北京，一名女子经过Burberry专卖店。全球知名奢侈品品牌Burberry集团发布截至今年6月30日第一季度财务报告，数据显示，Burberry集团本财年第一季度总收入为4.08亿英镑，同比增长11%。 Rmore
7月6日，上海，一名春秋航空公司乘务员在空客A320机舱内服务。REUTERS/Aly Song
7月5日，浙江义乌，摊贩在批发市场售卖充气玩具。作为全国出口大省的浙江，对欧盟的年出口约为550多亿美元，占全省出口总额的比重为25.78%。欧盟市场对中国尤其是对浙江非常重要，欧债危机令中国特别是出口大省浙江面临出口整more
7月7日，“2012国际3D魔幻艺术展中国特别展”在杭州和平会展中心举行，游客在现场拍照留念。现场共有80多幅作品，是国内规模最大的一次3D画展示，其中4幅为重庆、杭州等地艺术家的原创作品，其余作品来自12位韩国画师。 more
7月6日，山东青岛，游客戴着防晒面具在海边游玩。随着高温天气持续，一款尼龙面具式遮阳帽开始热销，成为众多女性的夏季防晒装备。 REUTERS/Aly Song
7月6日，天津蓟县，当地居民为莱德商厦火灾遇难者默哀。蓟县县城莱德商厦6月30日发生一起火灾事故，造成10人死亡，16人受伤。据公安部门介绍，事故系商厦一层东南角中转库房内空调电源线发生短路，引燃周围可燃物所致。REUTmore
7月6日，香港毒品调查科官员展示查获的可卡因。香港海关人员在来自厄瓜多尔、报称载有木材的集装箱内检获541块、共计649公斤的可卡因，估计市值约7.6亿港元，目前已将3名香港男子拘捕。 REUTERS/Bobby Yip
7月11日，安徽合肥，一名水果摊贩清晨躺在自己的运输车附近睡觉。 REUTERS/Stringer
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西班牙奔牛节 San Fermin Festival 2012
(Reuters) - 西班牙潘普洛纳奔牛节每年都吸引众多游客，为期9天的奔牛节又称“圣佛明节”，除奔牛活动外，游客们还可观赏到绚烂烟花和刺激的斗牛表演。
24小时时事新闻(7月13日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
印象最深刻的画面 Most memorable moments
(Reuters) -由索尼电子公司和全球知名调查公司尼尔森11日联合发布的调查显示，美国人过去50年来最难以忘记的电视画面为“911”恐怖袭击事件。
24小时时事新闻(7月14日) 24Hours
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First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
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Scenes from the first weeks of the Trump administration.
Mourning girls burned to death in Guatemala shelter
Guatemala mourns after at least 37 girls burned to death under lock and key in an overcrowded shelter for abused teens.
Celebrity style: Kristen Stewart
The fashion and style of actress Kristen Stewart.
Islamic State preserves artifacts in tunnel
Islamic State militants carefully excavated ancient artifacts under Mosul's Mosque of Jonah and then preserved them in tunnels, a local archaeologist said, in sharp contrast to their public desecration of antiquities.
Britain's next top dog
Dogs from around the world compete in Britain's famed Crufts Dog Show.
South Korean president impeached
South Korea's Constitutional Court removes President Park Geun-hye from office over a graft scandal.
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On March 11, 2011, a 9.0 magnitude earthquake set off a massive tsunami and meltdowns at the Fukushima Dai-Ichi nuclear plant, killing more than 15,000 people and devastating the northeastern coast of Japan.
Hungary's 'border hunters' target migrants
Hungary's new "border hunter" force aims to help police and army units keep out migrants, part of a security clampdown that has raised human rights concerns.