本周中国区精选(7月6日-13日) China Weekly 2012

7月6日，广东佛山，现年84岁的跨性别者钱今凡展示自己59岁时的照片。钱今凡，又名伊玲，是中国公开身份的最年长的跨性别人士，2008年通过自己注射隆胸针剂的方式，她的生理性别开始由男性向女性转变，继而正式以女装示人。钱今more

7月6日，广东佛山，现年84岁的跨性别者钱今凡展示自己59岁时的照片。钱今凡，又名伊玲，是中国公开身份的最年长的跨性别人士，2008年通过自己注射隆胸针剂的方式，她的生理性别开始由男性向女性转变，继而正式以女装示人。钱今凡曾在中国人民银行、佛山画院等单位工作，于佛山市文广新局处级离休。 REUTERS/Tyrone Siu

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