本周中国区精选(5月25日-6月1日) China Weekly
5月29日，湖北武汉，人们撑伞穿过洪水淹没的街道。持续一整天的降雨导致市区多处积水严重，交通出行受影响。 REUTERS/China Daily
5月30日，北京，一名工人清洁国家大剧院的圆顶。 REUTERS/Petar Kujundzic
5月29日，新疆温宿县，小学生们躺在毯子上睡午觉。 REUTERS/Stringer
5月28日，重庆，高中生们在减压活动中接住从高台上向后倾倒的老师(上)。2012年全国普通高等学校招生考试将于6月7日、8日进行。 REUTERS/Stringer
5月29日，北京，一名员工坐在椅子上睡觉。 REUTERS/Barry Huang
上海，57的男同性恋曹先生在公园内表演戏剧。(摄于2月19日) REUTERS/Aly Song
男同性恋者曹先生在医院接受眼部检查。(摄于4月21日) REUTERS/Aly Song
5月27日，陕西西安，抢修人员修复路面坍塌大坑。西安市一条马路的路面突然塌陷，路面塌出一个长约15米、宽约10米、深约6米的大坑。坑中有一个直径约1米的管道断裂，断裂层厚度约10厘米。 REUTERS/China Daimore
5月30日，辽宁阜新，工人们在煤矿工作。《国务院关於鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》(新36条)于2010年5月实施。今年2月国务院明确要求今年上半年制定出台民间投资实施细则，民间资本进入铁路、市政、金融、能源、电more
5月28日，山西长治，一名摊贩在市场内睡觉。 REUTERS/Stringer
5月30日，新疆阿克苏，一个小学生在体育课上转动呼啦圈。 REUTERS/Stringer
5月26日，由民政、工会、妇联、团委及多个行业协会、民间机构携手举办的上海大型公益相亲交友盛会，吸引了约2万名单身男女前来寻缘，并有大量家长参与。本次相亲大会面向45岁以下的单身男女开放报名，95%的报名者学历在大专、本more
5月31日，德国菲森，来自中国的15对新人在天鹅堡举行集体婚礼。据婚礼主办方介绍，这是连续第五年为中国新人举办这样的集体婚礼。 REUTERS/Michael Dalder
5月29日，上海，一名男子使用手机浏览新浪微博。针对用户对内容审查的不满，新浪推出微博社区公约和用户信用积分制度。公约规定，新浪微博用户不得发布含有反对宪法确定的基本原则、危害国家统一、主权和领土完整、泄露国家秘密以及散more
5月29日，辽宁沈阳，一个孩子在公园的彩色球内玩耍。 REUTERS/Sheng Li
5月29日，2012亚太葡萄酒烈酒展在香港举行，来自大陆的游客参加葡萄酒品尝环节。今年的展览会来访人数比两年前增加了38%，来访人数将超过预计的1.4至1.5万人。 REUTERS/Bobby Yip
5月28日，李娜在法网公开赛上对阵罗马尼亚的塞斯蒂亚(Sorana Cirstea)。 REUTERS/Regis Duvignau
5月25日，有“建筑界的诺贝尔奖”之称的普利兹克建筑奖颁奖典礼在北京人民大会堂举行，一名安保人员在现场站岗。王澍成为首位中国获奖建筑师。评委会主席帕伦博勋爵表示，在王澍的作品中首次看到了中国当代建筑的价值，扎根中国传统和more