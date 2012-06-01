本周中国区精选(5月25日-6月1日) China Weekly

5月26日，由民政、工会、妇联、团委及多个行业协会、民间机构携手举办的上海大型公益相亲交友盛会，吸引了约2万名单身男女前来寻缘，并有大量家长参与。本次相亲大会面向45岁以下的单身男女开放报名，95%的报名者学历在大专、本more

5月26日，由民政、工会、妇联、团委及多个行业协会、民间机构携手举办的上海大型公益相亲交友盛会，吸引了约2万名单身男女前来寻缘，并有大量家长参与。本次相亲大会面向45岁以下的单身男女开放报名，95%的报名者学历在大专、本科或本科以上。 REUTERS/Aly Song

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