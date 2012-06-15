本周中国区精选(6月8日-15日) China Weekly 2012
6月10日，贵州贵阳，一名苗族男子表演杂技“上刀山”。 REUTERS/Stringer
6月12日，浙江杭州，医生、消防员和工人们齐力对插入一名工人颈部的七根钢筋进行切割。一名工人在福建双溪的工地上造桥梁时，因工地上的盘转机器上的钢筋突然断掉弹出，有7根钢筋穿透其身体。这名工人在全力抢救后高位截瘫。 REUmore
6月12日，辽宁大连，一名女子在垃圾场拾荒。 REUTERS/Stringer
6月13日，天津武清区有座意大利小镇“佛罗伦萨”购物中心，占地20万平方米，耗资10亿人民币建成，拥有意式风格的建筑和众多世界时尚名品。 REUTERS/David Gray
6月11日，山西太原，一名戴着太阳镜的股民在证券交易所了解股市行情。中国股市上证综指当日收盘上涨1.1%，受之前偏好的经济数据提振。REUTERS/Stringer
6月11日，新疆阿克苏，一名员工站在药店门口打电话。中国近期对知识产权法进行部分修改，允许国内制药商生产仍受专利保护药品的廉价复制品。 REUTERS/Stringer
6月10日，辽宁大连大窑湾港，一名男子经过一个停车场。中国海关总署公布2012年5月份进出口数据，5月份，中国进出口总值3435.8亿美元，增长14.1%，当月进出口规模刷新去年11月创下的3341.1亿美元的历史纪录。more
6月13日，北京南站，一名列车员站在火车车厢门口。中国今年铁路建设在政策和资金多重支持下逐步回暖，前五个月固定资产和基建建设投资逐月走高，同比降幅则持续缩窄。此外，铁道部还表示将鼓励和民间资本依法合规进入铁路领域，对民间more
6月1日，北京，一名男子骑车经过燃煤发电厂。世界银行发布《中国可持续性低碳城市发展》报告，称中国的城市走低碳发展之路，有助于实现国家降低单位GDP能源强度和碳强度的目标，同时使城市更加宜居，效率更高，更有竞争力，最终实现more
6月10日，新疆阿克苏，一个维吾尔族孩子依靠着墙壁。 REUTERS/Stringer
6月9日，陕西西安，考古学家在秦始皇帝陵博物院兵马俑一号坑开展考古发掘。考古人员经过近三年的考古发掘，秦兵马俑一号坑中首次发现一件与战车伴出的盾牌，对研究兵马俑的丰富内涵和秦军军制等具有重要意义。 REUTERS/Strmore
6月8日，贵州开县，一名布依族农民用牛耕地。 REUTERS/Stringer
6月8日，贵州开县，布依族男子吹奏唢呐。 REUTERS/Stringer
6月9日，辽宁沈阳，一名养殖户站在猪圈里。中国统计局公布的数据显示，5月CPI同比增长3.0%，为自2010年7月以来的23个月低点，其中食品价格同比上涨6.4%，CPI环比下降0.3%。当月PPI同比下跌1.4%，为连more
6月8日，江苏南京，工人清理海藻覆盖的月牙湖。世界自然基金会(WWF)发布《地球生命力报告2012》指出，当前我们的生活方式过度消耗了自然资源。如不改变这一趋势，到2030年即使两个地球也不能满足人类需求。 REUTERmore
6月8日，安徽淮北，家长聚集在高考考点的大门外，等待考生。2012年普通高等学校招生考试于6月7日至8日举行，有915万考生走入31万个高考考场。由于适龄人口下降等原因，高考报名人数已连续第四年下降。 REUTERS/Smore
6月14日，甘肃酒泉，一个孩子在娱乐园内玩耍。 REUTERS/Jason Lee
6月12日，北京，一名顾客在超市选购商品。根据国家统计局、海关总署公布的数据，5月份中国的消费价格总水平(CPI)、工业品出厂价格(PPI)同比增幅双双低于市场预期，前者为两年来最小；工业生产和零售数据低于预期；进出口同more
6月12日，上海，警方统一销毁一批非法枪爆物品。上海市公安部门通过专项整治行动破获涉及非法枪爆物品案件27起，处理违法犯罪人员80余人，缴获非法枪械300余支，子弹8,000余发。 REUTERS/Aly Song
6月10日，北京，一名员工参加一年一度的国际航空运输协会(IATA)会议。IATA表示，它预计亚洲航空公司2012年总的净利润将为20亿美元，这一数字低于其今年3月给出的23亿美元的估计数。 REUTERS/Jason more
6月8日，在北京奢侈品展上，一名女子观看画作。据主办方透露，为期三天的北京奢侈品展，现场成交额5,290万，意向成交额6.7亿，92%参展商预定了明年的展位。 REUTERS/David Gray
6月8日，北京人民大会堂，一名仪仗队士兵参加上海合作组织峰会的欢迎仪式。 REUTERS/Jason Lee
6月4日，上海国际金融中心，购物者在香奈儿专卖店前拍照。中国目前是全球第三大个人奢侈品市场，市场规模至少为1,600亿元。而未来三年，中国可望超过日本和美国，成为全球最大个人奢侈品市场，规模增至1,800亿元。 REUTmore