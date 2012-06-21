本周中国区精选(6月15日-22日) China Weekly

6月18日，上海朱泾镇，一名饲养者在养鸡场拿着因暴雨而死亡的鸡。上海降暴雨，因附近河浜水位上升导致河水倒灌，一个位于金山朱泾镇牡丹村的养鸡户一夜之间损失了1.3万只活鸡。 REUTERS/Aly Song