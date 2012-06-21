本周中国区精选(6月15日-22日) China Weekly
6月20日，亚洲移动通信博览会在上海举行，一名男子在广告牌下打电话。亚洲移动通信博览会于6月20日至22日在上海新国际博览中心举办，展会上众多代表移动通信领域领先水平的新技术、新应用令人耳目一新。 REUTERS/Alymore
6月20日，浙江杭州，一名员工在阿里巴巴呼叫中心工作。当天下午，代码1688的阿里巴巴网络有限公司香港联交所上市地位撤销。 REUTERS/Carlos Barria
6月18日，墨西哥洛斯卡沃斯，中国国家主席胡锦涛在G20峰会领导人合影结束后弯腰捡起中国国旗贴纸。主办方用各国国旗地板贴纸来标示合影时各国领导人站立的位置。 REUTERS/Jason Reed
6月18日，安徽合肥，大学毕业生在跳蚤市场售卖书本及物品。又到一年毕业时，即将离校的毕业生开始打点四年的“家当”，各大高校里的毕业季跳蚤市场随即亮相。 REUTERS/Stringer
6月18日，上海朱泾镇，一名饲养者在养鸡场拿着因暴雨而死亡的鸡。上海降暴雨，因附近河浜水位上升导致河水倒灌，一个位于金山朱泾镇牡丹村的养鸡户一夜之间损失了1.3万只活鸡。 REUTERS/Aly Song
养鸡户卸载成袋的死鸡。 REUTERS/Aly Song
6月18日，辽宁沈阳，一名股民在证交所内关注股市行情。中国股市上证综指当日收盘上涨0.4%，因周末希腊的选举结果暂时释放外围风险，激励周边市场普遍上涨。 REUTERS/Stringer
6月17日，山西吕梁，一名矿工躲避工友的矿工灯光。REUTERS/Stringer
6月18日，北京，某朝鲜饭店的服务员身穿传统服装步过街道。 REUTERS/David Gray
6月16日，甘肃酒泉卫星发射中心，一名士兵在神舟九号飞船发射场站岗。神舟九号飞船搭载3名航天员当日发射升空，与“天宫一号”目标飞行器交会对接。 REUTERS/Jason Lee
中国首位女宇航员刘洋(左)与另外两名男飞行员刘旺、景海鹏(右)在告别仪式上挥手。 REUTERS/Jason Lee
6月17日，酒泉卫星发射中心纪念品店，一名女子将神舟九号飞船与“天宫一号”目标飞行器模型完成交会对接。 REUTERS/Jason Lee
6月16日，在第15届上海国际电影节上，女星刘亦菲与江一燕亮相红毯。 REUTERS/Aly Song
6月17日，浙江台州，农民驱赶一群鸭子前往池塘。 REUTERS/China Daily
6月18日，湖北武汉，一名股民在证券交易所内小憩。 REUTERS/Stringer
6月19日，香港夜景。REUTERS/Bobby Yip
6月14日，北京，暴雨来临前，国贸大厦上空乌云密布。REUTERS/David Gray
6月18日，北京，士兵在新华门站岗。美国国防部发布的报告中称，他们认为中国去年军费支出高达1,800亿美元，远高于中国政府公布的数字，并声称中国是世界上最大的经济间谍力量。中国对该报告将中国军力发展描述成威胁表示坚决反对more
黑龙江双城市，雀巢大中华区业务总监苏博(Heiko Schipper)展示雀巢产品。雀巢公司表示，将与中国一个地方政府及投资者斥资25亿元，提高在中国市场的乳品产量，包括在黑龙江省双城市成立一家牛奶养殖研究所，从而帮助当more
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大号美女也动人 Plus-size beauty pageant
(Reuters) - 以色列南部城镇贝尔谢巴举行一场别开生面的“大号美女”选美比赛，要求选手的体重在80公斤以上。
24小时时事新闻(6月21日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
微软Surface与iPad大比拼 Microsoft Unveils Surface Tablet
(Reuters) -微软发布平板电脑Surface，旨在与市场主导者苹果iPad竞争。Surface将推出两个版本，一款运行Windows RT系统，芯片设计与市面上多数平板电脑相同，另一款高端版将运行Windows 8 Pro系统。
超模吸金榜 The top-earning models
(Reuters) - 福布斯评选出全球收入最高的十大超模，收入最高的仍是吉赛尔·邦辰(Gisele Bundchen)，以4,500万美元遥遥领先。
精选图集
Inside the Islamic State tunnel network
Exploring the tunnel system used by Islamic State in Iraq and Syria.
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
Turkey-Netherlands feud escalates
Protests erupt after several European countries stopped Turkish politicians from holding rallies for the Turkish diaspora ahead of a referendum on expanding presidential powers -- as the Dutch prepare to vote in a national election.
Scenes from SXSW
Behind the scenes in Austin at the South by Southwest Festival.
Extreme collectors
Toy cows, Star Wars memorabilia and dolls are just some of the items prized by over-the-top enthusiasts.
Britain's next top dog
Miami the American cocker spaniel takes best in show at Britain's famed Crufts Dog Show.
Inside Mosul museum destroyed by Islamic State
Iraqi forces enter a museum where Islamic State militants filmed themselves destroying priceless statues and sculptures in 2015.
Brexit from the beginning
A visual chronology of the events leading up to Britain triggering Article 50, the legal process for leaving the European Union.
Chile's devastating wildfires
Forest fires are a regular feature of Chile's hot, arid summers, but a nearly decade-long drought combined with historically high temperatures have created tinder-like conditions in the nation's central regions.