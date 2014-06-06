本周中国区精选(5月30日-6月6日) China Weekly
6月5日，中国-阿拉伯国家合作论坛第六届部长级会议在北京举行，中国国家主席习近平出席开幕式并发表题为《弘扬丝路精神,深化中阿合作》的重要讲话。 REUTERS/Wang Zhao/Pool
5月29日，香港，住宅区附近的一处墓地。在香港，高地价令市民居不易，而另一件事同样让人纠结，那就是购买最后的安息地，就连富豪对此也苦恼不已。 REUTERS/Bobby Yip
6月3日，北京，中国国务院总理李克强在人民大会堂东门外广场为科威特首相贾比尔举行欢迎仪式，现场鸣放礼炮。 REUTERS/Petar Kujunzic
6月3日，上海，著名女星安吉丽娜·朱莉在黄浦江外滩边上拍照。安吉丽娜·朱莉此次来到上海为6月20日上映的暑期魔幻新作《沉睡魔咒》宣传造势。 REUTERS/Aly Song
6月3日，湖南衡阳，南华大学学生进行颠足球比赛，以迎接即将到来的巴西世界杯。 REUTERS/China Daily
6月2日，香港，选手们参加端午节赛龙舟活动。 REUTERS/Bobby Yip
6月1日，北京，一家购物商场用气球布置一新，庆祝六一国际儿童节。 REUTERS/Jason Lee
6月1日，辽宁沈阳，动物园内的一只孔雀开屏。 REUTERS/Stringer
6月4日，北京，武警在长安街上巡逻。REUTERS/Petar Kujundzic
6月1日，香港九龙湾，受伤严重的疑犯被送往医院。香港警方当日早上为拘捕枪杀案疑犯，在一个居民楼爆发枪战，后来疑犯在飞虎队攻入前自杀。 REUTERS/Tyrone Siu
5月31日，云南盈江县，救援人员拆毁一栋地震危房。5月30日9时20分，云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县发生6.1级地震，震源深度12公里。此次地震是继5月24日德宏州盈江县发生5.6级地震之后的又一次强级别地震。 REmore
5月31日，北京杜莎夫人蜡像馆，一名游客与摇滚歌手崔健蜡像合影。北京杜莎夫人蜡像馆于当日在前门大街正式对公众开放。 REUTERS/China Daily
6月4日，北京，游客在进入天安门广场前排队接受安检。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
5月31日，上海，全球知名玩具制造商美泰公司旗下芭比娃娃携手中国女星范冰冰首度推出名人系列之“范冰冰”珍藏版娃娃，范冰冰亮相发布会。 REUTERS/Aly Song
5月30日，上海，美国乡村音乐小天后泰勒·斯威夫特在梅赛德斯-奔驰文化中心举行“红”巡演演出。 REUTERS/Stringer
5月30日，上海，汽修工人给“蝙蝠车”喷漆。车主李伟磊利用业余时间打造了这辆“蝙蝠战车”，共花费7.5万元，车子的两个前车轮，比一般轿车的车轮宽了一倍，后面四个大型车轮足有半人高，底盘几乎是贴着地面。 REUTERS/Cmore
9月2日，山东青岛港一景。中国对青岛港金属融资问题展开调查，促使全球贸易商和银行急忙核对自身在这件事情中的曝险。据行业消息人士称，调查的问题涉及金属仓单是否被用于重复质押从不同银行骗取贷款。 REUTERS/Stringmore
6月6日，香港，青岛港成功在香港联合交易所主板挂牌上市，公司董事长郑明辉出席敲锣仪式。青岛港是世界第七大港、中国第三大外贸口岸，运营青岛大港港区、前湾港区、黄岛油港区和董家口港区等四大港区。 REUTERS/Bobbymore
6月5日，北京，一名摊贩卖瓜期间打瞌睡。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
6月5日，上海，一名女子带着孩子在机械维修站玩耍。路透综合逾20家机构预测中值结果显示，在政策托底支撑下，中国5月经济下行压力有所缓和，预计工业同比增速小幅回升至8.8%；但受房地产投资持续放缓拖累，1-5月投资增 速料more
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香港：居不易 死亦难 Hong Kong Cemetery
6月6日 - 在香港，高地价令市民居不易，而另一件事同样让人纠结，那就是购买最后的安息地，就连富豪对此也苦恼不已。
本周中国区精选(5月30日-6月6日) China Weekly
2014年6月6日 -
24小时时事新闻(6月6日) 24Hours
2014年6月5日 - 聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
中国城市空气质量堪忧 China Air Pollution 2014
6月5日 - 中国环保部官员称，中国城市环境空气质量形势严峻，依据新的环境空气质量标准，74个新标准监测实施第一阶段城市环境空气质量达标城市比例仅为4.1%。
精选图集
Inside compound of polygamous leader Warren Jeffs
The Utah mansion where convicted pedophile and polygamous religious sect leader Warren Jeffs once lived is being purchased by one of his former wives, who hopes to make it a tourist attraction and home for people who have left the church.
Quebec battles floods
Flooding from heavy spring rainfall inundated thousands of residences and forced the evacuation of homes as the worst flooding in decades hits the Canadian province of Quebec.
Meet France's new First Lady
French President-elect Emmanuel Macron�s wife has been constantly by his side during his campaign, managing his agenda, editing his speeches and advising him on his stage presence.
MTV Movie and TV Awards
Highlights from the MTV Movie and TV Awards.
Cuba hosts first transgender Mass
For decades belonging to a religion and being anything but heterosexual was stigmatized in Communist-ruled, macho Cuba, making the Mass held by three transgender pastors in the western Cuban city of Matanzas all the more groundbreaking.
MTV's rained-out red carpet
A rare spell of wet weather in Los Angeles shut down the red carpet before the awards show.
Mexico's poppy war
The Mexican army is fighting a surge in violence for control of poppy country against gangs that have engulfed the state of Guerrero in a war to control poppy fields.
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Plane lands after secret, two-year mission
The U.S. military's experimental X-37B space plane completes a classified mission that lasted nearly two years, the Air Force said.