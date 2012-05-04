本周中国区精选(4月27日-5月4日) China Weekly
4月27日，江苏南京，现年60岁的老人孙凤琴(左)练习钢管舞。孙凤琴自2003年从江苏省药检所退休后，开始上老年大学和学习钢管舞。 REUTERS/Carlos Barria
5月1日，陕西西安城墙南门瓮城内，新人们站在古城墙的楼梯上合影。当日130对新人身着汉服，举行一场礼仪繁复的汉式集体婚礼。该婚礼也是中国目前规模最大的汉式集体婚礼。 REUTERS/China Daily
4月26日，安徽寿县古城日落景观。据史料记载，寿县古城墙始建于宋朝(1068～1224年)，是棋盘式布局的一座宋城。明清以来，按照防御战争和防洪的需要，又不断进行整修。它是目前国内保存较完善的七大古城墙之一，比山西平遥古城还早100年。 REUTERS/Stringer
4月30日，广西南宁，人们在水上乐园嬉水。 REUTERS/China Daily
5月3日，四川卧龙中国保护大熊猫研究中心核桃坪野化培训基地，扮成大熊猫的工作人员将熊猫宝宝“淘淘”搬运至新地点，进行第三阶段的培训。这标志着圈养大熊猫进入野外放归关键阶段。 REUTERS/China Daily
4月25日，湖北武汉，一名中石化炼油厂的工人在油罐顶部作业。中石化今年一季度实现归属于公司股东净利润人民币134.1亿元，同比下降35.04%。 REUTERS/Stringer
4月22日，青海玉树，当地居民驾驶三轮车驶过在2000年地震中遭到毁坏的一栋建筑。玉树回应“地震两周年数千灾民仍住帐篷”质疑，称玉树的灾后重建具有诸多的特殊性和复杂性，并表示今年10月底玉树灾区城乡居民全部搬迁新居。 REUTERS/Carlos Barria
5月3日，第四轮中美战略与经济对话框架下经济对话在北京钓鱼台开幕，主题为“深化战略沟通与务实合作，推进持久互利的中美经济关系”。 REUTERS/Jason Lee
5月2日，美国国务卿希拉里在中国国务委员戴秉国(左一)的陪同下参观北京万寿寺。 REUTERS/Shannon Stapleton
4月29日，第四届草莓音乐节在北京通州运河公园举行，狂欢者们用人浪搬运一名乐迷。本届音乐节共有八个舞台，为期三天，超过160组海内外艺人悉数登场。 REUTERS/Barry Huang
4月28日，香港，美国百变天后Lady Gaga抵达饭店。Lady Gaga世界巡回演唱会香港站5月2日在亚洲国际博览馆开幕。 REUTERS/Tyrone Siu
5月3日，重庆，小学生在团体表演中吹奏笛琴。 REUTERS/Stringer
4月30日，新疆阿克苏，维吾尔族妇女在房屋拆迁的废墟里搬运砖块。中国央行发布的一季度金融机构贷款投向统计报告显示，一季度新增房地产贷款2,427亿元，同比少增2,812亿元，增速持续回落。 REUTERS/Stringer
4月26日，为期六天的“海上联合—2012”中俄海上联合军事演习在青岛附近黄海海域举行。演习按照作战筹划、图上作业、实兵实弹演习、海上阅兵、总结交流的顺序进行，重点演练联合护航、联合防空、联合反潜、联合反劫持、联合搜救、联合补给等课目进行。 REUTERS/China Daily
4月28日，湖北武汉，一个孩子在苹果专卖店内体验平板电脑iPad 2。苹果第二财季在中国区的销售额达到了创纪录的79亿美元，同比增长两倍以上。 REUTERS/Stringer
4月26日，香港东平洲，一架救援直升机参加大亚湾核电站应变演习。此次大亚湾核电站应变演习有30多个政府部门，超过1,000人参加，并首次有普通市民参与。 REUTERS/Aaron Tam/Pool
4月27日，江苏南京，南京农业大学3,110名学生身披黄蓝色雨衣，在操场上摆出一个直径为44米、眼睛直径8米的笑脸图案，打破了之前加拿大2,961名志愿者参与的吉尼斯纪录，创造了世界上最大的笑脸。 REUTERS/Sean Yong
5月2日，安徽合肥，一名股民在证交所内关注股市行情。中国股市沪综指当日放量收升1.8%，五一假期间利好频传令市场信心升温，包括深沪股市交易费获调降令交易成本下降，两只ETF首募超500亿元带来增量资金，及中国4月PMI回升至一年高位等。 REUTERS/Stringer
中国外交部发言人刘为民表示，山东省沂南县人陈光诚于4月下旬进入美国驻华使馆停留六天后自行离开；并指出，美国驻华使馆以非正常方式将陈光诚带入使馆，中方对此强烈不满。(资料照片) REUTERS/Bobby Yip
5月1日，在“假日楼市2012上海房地产春季展示会”上，人们观看楼盘模型。此次房展会人气不足，消费者观望气氛依然浓厚。 REUTERS/Carlos Barria
5月1日，北京，游客在五一假期期间参观天安门城楼。 REUTERS/Jason Lee
4月30日，香港，人们挥舞旗帜，欢迎护卫舰“运城号”抵达昂船州海军基地。中国人民解放军海军171护航编队，“海口号”导弹驱逐舰和护卫舰“运城号”，在完成亚丁湾护航任务后，于4月30抵达香港进行访问，一连三天开放给香港市民参观。 REUTERS/Tyrone Siu
4月29日，士兵在美国驻华大使馆附近巡逻。美国国务卿希拉里在中美战略与经济对话开幕式上呼吁美中加强在涉及朝鲜、伊朗和苏丹等问题上的合作。 REUTERS/Jason Lee