本周中国区精选(4月27日-5月4日) China Weekly

4月29日，士兵在美国驻华大使馆附近巡逻。美国国务卿希拉里在中美战略与经济对话开幕式上呼吁美中加强在涉及朝鲜、伊朗和苏丹等问题上的合作。 REUTERS/Jason Lee

4月29日，士兵在美国驻华大使馆附近巡逻。美国国务卿希拉里在中美战略与经济对话开幕式上呼吁美中加强在涉及朝鲜、伊朗和苏丹等问题上的合作。 REUTERS/Jason Lee

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