本周中国区精选(5月4日-11日) China Weekly
5月4日，北京，一个孩子手拿中美国旗在国家博物馆等待迎接前来参观的美国国务卿希拉里。 REUTERS/Shannon Stapleton
5月9日，辽宁沈阳，沈阳体育学院的学生在体操课上训练。 REUTERS/Stringer
5月4日，北京，一名男子穿过一条河流，其附近建筑大楼的影子映射在水中。 REUTERS/Soo Hoo Zheyang
5月7日，湖北武汉，一名工人粉刷民间发明家张五一制造的潜艇。张五一曾是下岗工人，热衷于自造潜艇，目前已制作了六个潜艇。 REUTERS/Stringer
4月25日，重庆，一名服务员在A380飞机舱主题餐厅内倒茶。这个餐厅内部装饰模仿空客A380的机舱，面积有600多平方米，6个包间，能同时供110人用餐，包含商务机座椅、飞碟状总台、方形舷窗，令人仿若在机舱内。 REUTmore
5月4日，北京，中国国务院副总理王岐山与美国国务卿希拉里在钓鱼台国宾馆参加第四轮中美战略与经济对话闭幕式。王岐山在中美联合记者会上透露，双方对话成果逾百项，其中在经济领域达成67项互利共赢成果，在战略领域也取得50项具体more
5月10日，上海浦东陆家嘴金融区，礼仪小姐参加富士康总部大厦开工动土奠基仪式。富士康科技集团总裁郭台铭在仪式上表示，富士康正寻求对业务进行转型，从主要的制造业务，转向侧重于研发，主攻中国大陆市场和重视消费者服务。 REUmore
5月10日，广东广州，现年40岁的杨箕村民李洁娥于前日从一栋5层待拆居民楼上跳下身亡，其子在案发现场痛哭。目前相关情况警方正在调查之中。 REUTERS/Stringer
5月9日，北京人民大会堂，仪仗队士兵为一个欢迎仪式做准备。 REUTERS/Jason Lee
5月9日，安徽合肥，两个孩子的身影映射在镜子中。 REUTERS/Stringer
5月2日，北京，美国驻华大使馆发布的一张陈光诚打电话的照片。中国外交部表示，如果陈光诚想出国留学，作为一个中国公民，可以像其他中国公民一样，依法通过正常途径到有关部门办理有关手续。 REUTERS/US Embassy more
5月9日，北京，工人清洗一栋居民楼的窗户。江苏省扬州市出台政策奖励购房，购房者新购买全装修房可获得所购房屋合同价款0.4-0.6%的奖励。 REUTERS/Petar Kujundzic
中国政府推进海南国际旅游岛建设的计划推动当地经济大幅增长，但同时贫富差距在扩大。(4月18日，海南三亚凤凰岛，渔民们经过一处拆迁的老楼。) REUTERS/China Daily
中国证券监督管理委员会主席郭树清表示，当前推进上市公司并购重组已具备更加有利的条件。将进一步加大资本市场支持并购重组的力度，继续放松管制，着力强化市场基础建设。(4月16日，湖北武汉，一名股民在证交所内关注股市行情。) more
5月10日，一名菲律宾渔民乘船抵达黄岩岛。中国和菲律宾就黄岩岛争议日趋紧张之时，中国官方媒体新华社发表评论称，菲律宾当局大大低估了中国捍卫固有领土主权的决心。鉴于其不计后果地一意孤行，中方已做好应对菲方扩大事态的各种准备more
香港，一名抗议者焚烧菲律宾与美国国旗。数名香港保卫国土行动委员会成员集体到菲律宾驻香港领事馆抗议菲律宾在黄岩岛干扰中国渔民。 REUTERS/Tyrone Siu
5月10日，辽宁沈阳一处加油站。当日，中国宣布将汽、柴油价格每吨分别降低330元人民币和310元。此举为中国今年以来第三次调整成品油价格，亦为去年10月以来首次下调成品油价。 REUTERS/Stringer
5月9日，江苏南京，股民在证交所内打扑克牌消遣时间。中国股市沪综指收低1.7%，创逾一个月最大单日跌幅，受海外市场疲软拖累。 REUTERS/Leo Lang
5月9日，香港，大陆游客在星光大道留影纪念。 REUTERS/Bobby Yip
中国汽车工业协会公布，4月份中国乘用车销量较上年同期增长12.5%，达到128万辆。(4月20日，重庆，一名员工经过生产组装好的沃尔沃汽车。) REUTERS/Stringer
5月5日，江苏南京，一对新人在公园里举行婚礼。 REUTERS/Sean Yong
5月6日，香港，一名男子练习大笑瑜伽，庆祝世界大笑日。 REUTERS/Tyrone Siu
5月11日，辽宁沈阳，顾客在市场内购买蔬菜。中国国家统计局当日公布，4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.4%，涨幅较上月回落。 REUTERS/Sheng Li