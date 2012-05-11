本周中国区精选(5月4日-11日) China Weekly

5月4日，北京，中国国务院副总理王岐山与美国国务卿希拉里在钓鱼台国宾馆参加第四轮中美战略与经济对话闭幕式。王岐山在中美联合记者会上透露，双方对话成果逾百项，其中在经济领域达成67项互利共赢成果，在战略领域也取得50项具体more

5月4日，北京，中国国务院副总理王岐山与美国国务卿希拉里在钓鱼台国宾馆参加第四轮中美战略与经济对话闭幕式。王岐山在中美联合记者会上透露，双方对话成果逾百项，其中在经济领域达成67项互利共赢成果，在战略领域也取得50项具体成果或共识。 REUTERS/Jason Lee

Close