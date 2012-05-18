本周中国区精选(5月11日-18日) China Weekly 2012
5月13日，海南海口，彩虹和闪电同时在天空显现的美景。 REUTERS/China Daily
5月15日，阴霾天气中的上海。美国驻上海总领事馆开始监测空气质量，自从5月12日开始监测以来，该空气监测站还没有录得过空气质量“健康”的情况，更多时间的读数趋向于“不健康”，或是较之好一点的“对敏感人群不健康”。 REUmore
5月16日，山西太原，一名省跳水队队员在训练间隙躺在海绵堆中休息。 REUTERS/Stringer
5月13日，新疆阿克苏，一名维吾尔族男子躺在房屋拆迁废墟中的沙发上。据国家统计局公布的数据，今年4月份的房地产投资增速已降至个位数，国房景气指数录得95.62，比上月回落1.3个点，这已是这个指数连续第11个月下降。 Rmore
5月11日，北京，一名摊贩在批发市场内售卖肉鸡。中国国家统计局近日公布4月居民消费价格指数(CPI)一如预期地回落至3.4%，但人们仍不敢确定通胀压力是否持续减轻，因其回落态势仍不稳定。而下半年随着经济回暖，新涨价因素抬more
5月17日，为庆祝中澳两国建交40周年，澳大利亚海军“巴拉瑞特”号护卫舰抵达上海进行为期5天的友好访问，一名仪仗队士兵在欢迎仪式上演奏。访问结束后，“巴拉瑞特”号护卫舰将与中国海军一艘军舰在长江口附近海域举行通信、编队运more
5月15日，山西太原，一名股民在证券交易所内了解股市行情间隙吃饭。中国股市沪综指小幅收跌至近一个月新低，为连续第三个交易日下跌。对欧债危机的担忧加深引燃避险情绪，外围市场风险资产价格普跌，并拖累国内市场。 REUTERSmore
5月11日，四川崇州，在汶川特大地震4周年和“全国防灾减灾日”来临之际，四川省委、省政府和国家减灾委办公室联合举办“2012年四川省级防灾救灾综合实战演练”。演练模拟应对处置特大地震以及由此引发的次生灾害，四川省各行各业more
5月12日，甘肃岷县，一名女子痛哭其亲人在特大暴雨中丧生。5月10日傍晚，一场大范围冰雹和强降雨袭击甘肃南部岷县、漳县、渭源等地。其中以岷县受灾最为严重，已造成岷县至少45人死亡，18个乡镇35.8万人受灾，直接经济损失more
4月24日至5月7日，一栋三层高的食堂建设组合图。中国远大集团以快速施工方式，在十多天内完成了三层高的D3工人食堂的建设。中国远大倡导建筑预制化生产。 REUTERS/Broad Group/Handout
远大集团创始人、董事长张跃称，真正要保障人类的安全，保证居住的安全，不管在什麽地点，都应该是全钢结构建筑。并表示2008年四川汶川地震导致87,000人遇难或失踪，那么多质量低劣的建筑倒塌令他感到震惊。(4月24日，湖南more
5月16日，香港国际艺术展在香港会展中心举行，艺术家秦冲的一件作品。本届香港国际艺术展有来自全球38个国家的266间画廊参加。 REUTERS/Tyrone Siu
比利时观念艺术家威姆•德尔瓦(Wim Delvoye)的作品《Eugenie》。 REUTERS/Tyrone Siu
一名游客参观艺术家艾未未的作品《琮》。这是艾未未为纪念在2008年四川特大地震中死亡的中小学生而创作的。(摄于5月17日) REUTERS/Bobby Yip
5月17日，北京，一名士兵在朝鲜大使馆大门处站岗。中国外交部发言人洪磊在例行的新闻发布会上表示：“中方正通过有关渠道与朝方保持密切沟通，争取有关问题尽早得到妥善解决。中方要求朝方确保中国船员安全与合法权益。” REUTEmore
5月15日，香港，日本富豪冈田和生呆在其所属的一个餐厅内。 REUTERS/Bobby Yip
5月15日，香港，厨师在冈田和生所属的餐厅内为顾客准备食物。 REUTERS/Bobby Yip
5月15日，山西太原，证交所内的一名保安打瞌睡。 REUTERS/Stringer
5月13日，上海，澳大利亚外交部长鲍勃·卡尔(Bob Carr)在虹桥火车站准备乘坐列车。 REUTERS/Aly Song
5月12日，2012年竞走世界杯在俄罗斯萨兰斯克举行，男子选手王镇在男子20公里竞走比赛中以1小时19分13秒获得冠军。 REUTERS/Sergei Karpukhin
5月12日，香港，瑞尔保护协会与姚基金举行合作签署仪式，姚基金创办人姚明出席合作签署仪式。计划项目包括，让儿童参与鼓励健康、投入户外生活的教育活动，体验其中乐趣；鼓励民众到访、支持及欣赏中国2,000个自然保护区、减少水more
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24小时时事新闻(5月18日) 24Hours
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戛纳电影节开幕 范冰冰独树一帜 The 65th Cannes Film Festival
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24小时时事新闻(5月17日) 24Hours
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Islamic State militants carefully excavated ancient artifacts under Mosul's Mosque of Jonah and then preserved them in tunnels, a local archaeologist said, in sharp contrast to their public desecration of antiquities.
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South Korean president impeached
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On March 11, 2011, a 9.0 magnitude earthquake set off a massive tsunami and meltdowns at the Fukushima Dai-Ichi nuclear plant, killing more than 15,000 people and devastating the northeastern coast of Japan.
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Hungary's new "border hunter" force aims to help police and army units keep out migrants, part of a security clampdown that has raised human rights concerns.
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