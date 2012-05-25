本周中国区精选(5月18日-25日) China Weekly
5月24日，美国马萨诸塞州剑桥，薄瓜瓜从哈佛大学肯尼迪学院毕业，获得公共政策硕士学位。 REUTERS/Brian Snyder
5月24日，陈光诚在美国纽约接受采访。陈光诚于5月19日抵达美国，将在纽约大学法学院作为访问学者进修课程。 REUTERS/Shannon Stapleton
5月21日，上海黄浦江畔上空显现日食景观期间。当日，天宇上演日环食天象，环食带将经过广西、广东、港澳、江西、福建以及浙江南部少部分地区，台湾北部一角，然后横跨北太平洋，在美国西南部结束。 REUTERS/Aly Song
上海东方明珠塔上空的日食美景。 REUTERS/Aly Son
5月18日，Hugo Boss在北京农展馆举办时装发布会，周润发展示Boss Black2012秋/冬男女服饰系列。 REUTERS/Soo Hoo Zheyang
5月21日，江苏南通，中国熔盛重工集团控股有限公司举行为阿曼航运公司建造的两艘38万吨级超大型矿砂船命名仪式。由中国熔盛重工建造的38万吨级超大型矿砂船是目前世界上开发建造最大吨位的矿砂船。 REUTERS/Aly Song
5月21日，北京一建筑工地。中国国家统计局公布，4月新建商品住宅价格同比下降的城市增至46个，比3月增加8个，亦刷新自2011年9月个别城市再次出现价格同比下降以来，下降城市个数最多的月份。 REUTERS/David Gray
5月19日，在2012年三星钻石联赛上海站赛事上，刘翔在男子110米栏比赛中跑出12秒97的优异成绩，创造了本赛季最好成绩并打破赛会纪录。 REUTERS/Aly Song
5月21日，浙江杭州，阿里巴巴公司员工在总部打乒乓球。雅虎和阿里巴巴达成协议，阿里巴巴将用71亿美元回购雅虎所持集团股份的一半，即股权的20%。这将使阿里巴巴估值达到350亿美元。 REUTERS/Steven Shi
5月18日，新疆阿克苏，一名太阳能发电厂的员工行走在太阳能板上。在美国决定对中国太阳能产品征收不低于30%的惩罚性关税后，中国商务部发布公告称，美国可再生能源产业的部分扶持政策及补贴措施构成贸易壁垒。 REUTERS/Stringer
5月23日，北京，一个男孩坐在自行车后座上打瞌睡。 REUTERS/David Gray
5月22日，北京，老年人晨练。 REUTERS/David Gray
5月17日，亚洲殡葬业博览会在香港举行，与会者在纸棺材附近交谈。 REUTERS/Bobby Yip
5月22日，澳门，大陆游客在澳门威尼斯人酒店留拍照留念。为期三天的亚洲国际博彩博览会当日在澳门威尼斯人度假酒店举行，展示该产业最新的产品、服务和技术。 REUTERS/Bobby Yip
5月22日，北京，一名男子在公园锻炼身体。 REUTERS/David Gray
5月20日，台北，马英九在孙中山画像前宣誓就职为台湾地区领导人。 REUTERS/Hsu Chao-chang/Pool
5月18日，北京，一名电工检查线路。中国国家统计局公布，4月份发电量3,718亿千瓦时，日平均发电量124亿千瓦时，同比增长0.7%，增速较3月份的7.2%大幅回落6.5个百分点。 REUTERS/David Gray
5月17日，浙江杭州，员工们在房展上准备楼盘模型。中国社会科学院称，今年房地产调控的重要目标仍是抑制投机，但由于经济保增长的压力加大，预计对自住性需求支持力度将逐渐加大，调控措施进一步差异化。 REUTERS/Lang Lang
5月23日，北京，几名撑伞遮阳的女子走过国家大剧院。 REUTERS/David Gray