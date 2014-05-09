本周中国区精选(5月2日-9日) China Weekly
5月7日，华为公司新一代旗舰智能手机AscendP7在法国巴黎发布，配置6.5毫米的超薄金属机身，5英寸全高清屏幕。 REUTERS/Philippe Wojazer
5月6日，广东广州，一名警察在火车站警戒。据广州警方通报，广州火车站当日发生持刀伤人事件，造成六人受伤。REUTERS/Alex Lee
5月7日，北京，武警在火车站警戒。REUTERS/Jason Lee
5月7日，特警在上海火车站巡逻。中共中央政治局委员、中央政法委书记孟建柱6日强调，要下大气力落实中央反恐怖工作一系列重要部署，开展打击暴力恐怖活动专项行动，整体谋划、抓住要害，出重手、下重拳，坚决把暴力恐怖分子嚣张气焰打more
中国电子商务巨头阿里巴巴5月6日正式提交首次公开发行(IPO)招股说明书，让投资者得以更清楚地了解公司规模和成长情况，而且或将成就历史上规模最大的科技企业上市案。(2012年6月20日，阿里巴巴杭州总部。)REUTERSmore
5月1日，新疆乌鲁木齐，居民挑选购买头巾。中国新华社报导，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐火车南站4月30日发生爆炸与持刀行凶案，造成三人死亡。 REUTERS/Petar Kujundzic
5月6日，中国军官在安曼观看约旦特种作战部队展览会上的反恐演练。REUTERS/Muhammad Hamed
5月6日，安徽合肥，工人在火车站建设现场施工。中国国务院总理李克强在非洲访问时称，中国经济有坚实基础实现稳定增长，今年有信心、有能力实现7.5%左右的国内生产总值(GDP)同比增速。REUTERS/Stringer
5月6日，香港长洲岛，一个孩子化妆准备参加“包山节”巡游。太平清醮又称包山节，为国家非物质文化遗产，为道教类的庆典仪式，旨在祈求平安。 REUTERS/Bobby Yip
4月30日，香港长洲岛，一个社区中心展示的“包山”。 REUTERS/Bobby Yip
5月6日，2014全球移动互联网大会在北京国家会议中心举行，模特休息时查看手机。本届大会以“联接改变世界——下一个50亿”为主题，预计全球超15000人参会。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
5月6日，浙江杭州，佛教僧众再现佛陀时代比丘僧团的托钵行脚生活，践行佛教的慈悲精神，以纪念释迦牟尼佛诞辰日。320名行脚僧人以现代清净僧伽的形象出发，由上天竺出发，沿天竺路至灵隐禅寺，一路迤逦行来，托钵乞食。 REUTEmore
5月5日，贵州贵阳东风镇，一只燕子哺育农家院落屋檐下窝巢里的乳燕。REUTERS/Stringer
5月5日，中国国务院总理李克强在非盟会议中心发表题为《开创中非合作更加美好的未来》的演讲。 REUTERS/Stringer
5月5日，在2014年东京世界乒乓球团体赛上，中国乒乓球女队在女团决赛中以3∶0横扫东道主日本队，成功卫冕，历史上第19次捧得考比伦杯。REUTERS/Toru Hanai
5月5日，安徽巢湖，一名特战队员在泥潭中穿越火障。当日是立夏节气，武警安徽总队第二支队组织特战队员对扛圆木、小组障碍、奔袭射击、穿越火障、解救人质等10多种训练课目进行检验考核，标志着夏日练兵正式拉开序幕。 REUTERmore
5月4日，中国进出口商品交易会(广交会)在广州举行，两名外国顾客体验头部按摩仪。中国农业银行战略规划部最新发布的报告称，从参会人数和成交额来看，今年春季广交会已经创下五年来同期最低记录，这在一定程度上折射出中国出口商的困more
5月2日，安徽合肥，几名男子带着电影《神偷奶爸》中的“小黄人”，准备在一个房地产开发商的宣传活动上表演。 REUTERS/Stringer
5月8日，亚洲国际殡仪展览会在澳门举行，一名工作人员展示棺椁。 REUTERS/Tyrone Siu
5月8日，北京，饭店员工身穿宫装在门口招揽顾客。中国国家统计局公布，4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%，涨幅为18个月低点。工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2%，为连续第26个月负增长。REUTERSmore
下一个
本周中国区精选(5月2日-9日) China Weekly
(Reuters) -聚焦5月2日至9日中国区新闻事件和热点动态。
体验“逆世界” Dancing on the ceiling
(Reuters) - 国内外流行的倒置屋，顾名思义就是倒置的房子，不仅房屋是翻转的，屋内所有的家具、摆设都是倒置的。游客走进倒置屋，会产生一种时空错乱的感觉。
24小时时事新闻(5月9日) 24Hours
(Reuters) - 聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
莱温斯基重提与克林顿性丑闻 The Lewinsky scandal
(Reuters) - 曾与美国前总统克林顿曝出丑闻性丑闻的白宫前见习生莫妮卡·莱温斯基(Monica Lewinsky)在《名利场》杂志撰文，重提那宗轰动一时的性丑闻，借以澄清真相。
精选图集
Countdown to the French election
Centrist Emmanuel Macron and far-right rival Marine Le Pen on their final days of campaigning ahead of Sunday's tumultuous election that has turned the country's politics upside down.
Migrant rescue on the Mediterranean
On board the Malta-based NGO Migrant Offshore Aid Station (MOAS) ship Phoenix with more than 400 migrants, after rescue operations off the coast of Libya.
Residents retreat ahead of Raqqa assault
Residents flee Islamic State's base in Raqqa as U.S.-backed Syrian Democratic Forces prepare to launch an assault on the group's Syrian stronghold.
Photos of the week
Our top photos from the past week.
Palestinian hunger strike protest grows
Hundreds of Palestinians in Israeli jails are on hunger strike in response to a call by prominent prisoner Marwan Barghouti, widely seen as a possible future Palestinian president.
Trump returns to New York
President Donald Trump returns to his hometown for the first time since taking office, as many New Yorkers take to the streets to protest his politics.
China's home-grown jet takes first flight
China's C919 passenger jet completes its maiden flight, a major first step for Beijing as it looks to raise its profile in the global aviation market and boost high-tech manufacturing at home.
Unrest on the streets of Venezuela
Protesters take to the streets as Venezuela's President Nicolas Maduro announces the creation of a new popular assembly which foes decried as a power-grab to stifle weeks of anti-government unrest.
Antarctica's fragile ice
Images of the threatened ice shelves and glaciers of The South Pole.