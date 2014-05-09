本周中国区精选(5月2日-9日) China Weekly

5月6日，浙江杭州，佛教僧众再现佛陀时代比丘僧团的托钵行脚生活，践行佛教的慈悲精神，以纪念释迦牟尼佛诞辰日。320名行脚僧人以现代清净僧伽的形象出发，由上天竺出发，沿天竺路至灵隐禅寺，一路迤逦行来，托钵乞食。 REUTEmore