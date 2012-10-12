本周中国区精选(10月5日-12日) China Weekly

苹果公司最大代工生产商富士康一直催促因事故导致左脑受损的一名员工张廷振出院，这让中国的劳动权利问题再次受到关注。一年前，张廷振在深圳富士康工厂工作期间遭电击，从高空坠落受伤後被切除左脑。现在，他依然住院并接受医生的严密监more

苹果公司最大代工生产商富士康一直催促因事故导致左脑受损的一名员工张廷振出院，这让中国的劳动权利问题再次受到关注。一年前，张廷振在深圳富士康工厂工作期间遭电击，从高空坠落受伤後被切除左脑。现在，他依然住院并接受医生的严密监护，还无法正常说话或行走。(摄于9月26日，深圳的一家医院) REUTERS/Stringer

Close