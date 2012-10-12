本周中国区精选(10月5日-12日) China Weekly
中国作家莫言获得2012年诺贝尔文学奖，获奖理由是其作品的“魔幻现实主义”融合了民间故事、历史和中国当代社会。莫言是第一个获得诺贝尔文学奖的中国公民。该奖奖金为120万美元。(2001年资料图片。) REUTERS/Pemore
10月10日，北京，乘客通过火车车窗旁向外张望。《经济参考报》报导，中国将十二五规划中铁路投资计划缩减5,000亿元人民币至2.3万亿元。REUTERS/David Gray
10月10日，台北，台湾地区领导人马英九参加在“总统府”前举行的“双十”庆典大会。 REUTERS/Pichi Chuang
由乐仪队表演揭开序幕。为了庆祝台湾“双十节”，台湾举办一系列的表演活动，三军仪队透过整齐划一的动作展现部队训练多时的成果。REUTERS/Pichi Chuang
一名舞蹈演员在“双十”庆典大会上表演。 REUTERS/Pichi Chuang
10月4日，中国网球公开赛在北京举行，球迷们希望得到白俄罗斯选手阿扎伦卡(Victoria Azarenka)(右)的签名。 REUTERS/David Gray
10月7日，男单赛会头号种子、塞尔维亚天王德约科维奇在中网决赛上夺冠后履行赛前承诺，大跳热门歌曲《江南Style》中的“骑马舞”，将全场气氛推至高潮。 REUTERS/Jason Lee
苹果公司最大代工生产商富士康一直催促因事故导致左脑受损的一名员工张廷振出院，这让中国的劳动权利问题再次受到关注。一年前，张廷振在深圳富士康工厂工作期间遭电击，从高空坠落受伤後被切除左脑。现在，他依然住院并接受医生的严密监more
10月9日，安徽，农民们晒干稻谷。中国国家发展和改革委员公布消息称，作为加入世界贸易组织时的承诺，中国政府将公布2013年小麦、水稻和棉花的低税进口配额(TRQ)，量与今年持平。 REUTERS/Stringer
10月8日，上海，一名男子在电子商店内挑选手机。中国中央电视台引述商务部数据称，“双节”(中秋与国庆)假期，商务部重点监测全国零售和餐饮企业销售额约8,006亿元人民币，比2011年国庆期间增长15%左右。 REUTERmore
10月10日，世界知名咖啡连锁店星巴克在澳门举办一系列活动庆祝开业十周年，女学生在一家星巴克店外拍照。 REUTERS/Bobby Yip
10月9日，香港，一名男子躺在其“棺材房”内。继笼屋、板间屋之后，香港出现在公寓内用木板搭砌的多层“棺材房”，每个“棺材房”长约2米、宽70厘米，租金为1,450港币。 REUTERS/Damir Sagolj
10月9日，2012年环北京职业公路自行车赛第一赛段比赛在北京天安门广场鸣枪开赛，19支车队、143名选手开始了为期5天、总长753.5公里的赛程。 REUTERS/David Gray
10月10日，北京，中国人民银行总部大楼。国际货币基金组织(IMF)证实，中国央行行长周小川将不率领代表团参加IMF在日本东京举行的年会。 REUTERS/Barry Huang
9月5日，内蒙古北部，一位牧民在草地上牧羊。 REUTERS/Ben Blanchard
香港南丫岛海域10月1日晚发生两船相撞重大事故，导致30多人死亡。其中一艘船载有李嘉诚旗下的香港电灯集团有限公司员工及家属，计划送他们去观赏烟花汇演，船上有超过120人，该船当晚与另外一艘船相撞后开始下沉。(摄于10月2more
10月2日，家属向水中抛撒纸钱，悼念撞船事故中的遇难者。香港特区行政长官梁振英宣布，10月4日全港将默哀3分钟，同时特区政府机构下半旗致哀，悼念撞船事件死难者。 REUTERSTyrone Siu
10月10日，四川卧龙大熊猫自然保护区，工作人员装扮成大熊猫试图接近大熊猫“淘淘”。2岁零2个月的大熊猫“淘淘”在接受26个月的培训后，放归到四川雅安市石棉县栗子坪自然保护区，这标志着“淘淘”正式回归大自然。 REUTEmore
10月5日，陕西西安，一名当地居民爬上拆迁废墟处。中国持续房地产调控下全国土地市场偏冷，但三季度出让数据却现回暖迹象，对此国土资源部专家认为，仅是“底部回升”，全面反弹动力不足，处于平稳可控态势。 REUTERS/Roomore
10月3日，四川凉山彝族自治州布拖县，一个彝族孩子站在墙角处。 REUTERS/China Daily
10月10日，在上海网球大师赛上，瑞士球王费德勒在比赛期间休息，一名安保人员在附近警戒。 REUTERS/Carlos Barria
10月3日，上海，孩子们坐在警车顶部观看庆祝中秋节的烟花。 REUTERS/Carlos Barria
10月3日，北京，众多游客在中秋国庆长假期间游览长城。 REUTERS/Stringer
10月11日，北京，一名顾客在市场上观看售卖的画像。 REUTERS/David Gray
10月11日，北京，摊贩在市场上售卖茶壶。国际货币基金组织(IMF)拉加德建议中国增强“另一驾马车的动力”，她认为中国应着眼于国内市场，国内市场也要将投资和消费分开，中国政府在投资方面已做了大量的工作，未来应该着力于消费more
10月11日，北京，中国外交部部长杨洁篪同德国外长韦斯特韦勒举行第三轮中德外长级战略对话。双方均表示，将全面推进面向未来的中德战略伙伴关系，进一步扩大贸易和投资规模，实现中德、中欧互利共赢、共同发展。 REUTERS/Ymore
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(Reuters) - 聚焦10月5日至12日中国区新闻事件和热点动态。
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