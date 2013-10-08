本周中国区精选(9月27日-10月4日) China Weekly
10月5日，国家主席习近平携夫人彭丽媛抵达印尼巴厘岛，出席亚太经合组织第二十一次领导人非正式会议。 REUTERS/Edgar Su
10月4日，安徽芜湖，一名工人在轧花厂内休息。中国国家发改委称，明年中国粮食、棉花的低关税进口配额将与今年持平，且将继续保持低价格的海外进口。 REUTERS/Stringer
10月3日，香港海关展示查获的象牙。自9月下旬以来，香港海关展开一系列反走私行动，在三个货柜内共查获189支象牙，总价值约1153万港元。REUTERS/Tyrone Siu
10月3日，香港，苏富比工作人员展示重达59.6卡拉的“粉红之星”。这颗估价6,000万美元的粉红色钻石将于11月13日在日内瓦苏富比举行的“瑰丽珠宝拍卖会”上拍卖。 REUTERS/Tyrone Siu
10月2日，在中国北京网球公开赛上，“西班牙小子”纳达尔击败德国选手科赫尔斯奇雷伯后在赛场上更换球衣，引发球迷尖叫。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
10月4日，第一届中国香港国际纹身展在九龙塘开幕，本次展览旨在将香港推入国际纹身版图中，并改变人们以往将纹身与黑社会及犯罪相联系的观念。 REUTERS/Bobby Yip
10月2日，安徽芜湖，一位新郎将新娘背下婚车。 REUTERS/Stringer
10月2日，北京，一位老人骑自行车售卖气球。REUTERS/Petar Kujundzic
10月1日，第十届安徽国际汽车展览会在合肥滨湖国际会展中心举行，模特身穿睡衣促销某床垫。REUTERS/Stringer Visitors
10月1日，上海南京路上行人如织。REUTERS/Aly Song
10月1日，北京天安门广场，在建国64周年之际，身穿雨衣的学生们在人民英雄纪念碑致敬仪式上演出。REUTERS/Jason Lee
中国国家主席习近平在向人民英雄纪念碑默哀致敬仪式前取下雨伞。REUTERS/Jason Lee
9月30日，中国国务院在人民大会堂举行国庆招待会，庆祝中华人民共和国成立64周年。REUTERS/Jason Lee
9月29日，有着沈阳“大温度计”之称的辽宁省气象局大楼以及东电医院主体大楼进行爆破拆除。REUTERS/Stringer
9月29日，中国(上海)自由贸易试验区正式挂牌，首批25家企业及11家金融机构入驻。 REUTERS/Carlos Barria
9月28日，北京，天安门城楼展开一年一度的更换新毛主席像工作。毛主席彩色巨幅画像高6米，宽4.6米，加上像框总重量达1.5吨。 REUTERS/Jason Lee
9月27日，苏黎世亚洲主席Louis Mangin在香港向媒体展示两枚极具收藏价值邮票，为1897年海阔小龙大字改值试盖票。其中一枚是改值洋银壹分盖于壹分，另一枚为改值洋银贰分盖于三分之紫色票，是该类型现知传世的唯一一枚more
9月27日，应中国国家主席习近平邀请，阿富汗总统哈米德·卡尔扎伊于9月25日至28日对中国进行国事访问，并出席2013欧亚经济论坛开幕式。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
9月27日，中国科学院古脊椎动物与古人类化石研究所朱敏教授在电脑前展示其所发现的一件保存完好的、兼有盾皮鱼身体特征以及硬骨鱼颌部特征的古鱼化石。一个国际科学家小组表示这个4.19亿年前的古鱼化石可能是已知最早的拥有上、下more
下一个
在世最性感女人 Sexiest woman alive
(Reuters) -
本周中国区精选(9月27日-10月4日) China Weekly
(Reuters) - 聚焦9月27日至10月4日中国区新闻事件和热点动态。
美国政府“关门危机”持续 U.S. Shutdown
(Reuters) - 因美国国会未通过临时拨款预算案，美国政府非核心部门10月1日起“关张”，这加深对美国债务违约风险的担忧。
中国富人缘何找美国人代孕？ American Surrogate Mother
(Reuters) - 中国富人找美国女性代孕，这催生一个规模不大但不断增长的业务。他们有的是由于自身不孕不育，有的是为了后代能有美国身份。
精选图集
White House Correspondents' dinner
Journalists turn out for the annual White House Correspondents' Association dinner in Washington
Trump marks 100 days with Harrisburg rally
President Trump led a rally marking his first 100 days in office in Harrisburg, Pennsylvania.
Protesters rally during climate march
A sea of protesters swarmed in front of the White House to voice displeasure with President Donald Trump's stance on the environment and demand that he rethink plans to reverse the climate change policies backed by his predecessor.
Pope visits Egypt
On a two-day visit to Egypt, Pope Francis urged Muslim leaders to unite in renouncing religious extremism at a time when Islamist militants are targeting ancient Christian communities across the Middle East.
Trump's first 100 days
The first 100 days of the Trump administration in 50 photos.
Sabres rattle on the Korean peninsula
Tensions rise over the North Korean nuclear and missile crisis, as North Korea conducts a missile launch and the U.S. stages military drills with South Korea.
Brazil on strike
Nationwide strikes to protest austerity measures cripple several major cities across the country.
Trump speaks at NRA convention
President Trump, pledging allegiance to the National Rifle Association at a convention attended by thousands in Atlanta, is the first sitting president to address the gun-rights advocacy group since Ronald Reagan in 1983.
Trump voters of Obama country
The views of Trump supporters in "swing" counties that went for Obama in 2008 and 2012 but then flipped for Trump last year -- a slice of the electorate dominated by white voters that is crucial to the Republican's re-election hopes and that Democrats want to win back.