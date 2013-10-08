本周中国区精选(9月27日-10月4日) China Weekly

9月27日，苏黎世亚洲主席Louis Mangin在香港向媒体展示两枚极具收藏价值邮票，为1897年海阔小龙大字改值试盖票。其中一枚是改值洋银壹分盖于壹分，另一枚为改值洋银贰分盖于三分之紫色票，是该类型现知传世的唯一一枚more