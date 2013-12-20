富豪们的订制保镖 China's bodyguard school
近年来，中国私人财富的暴增推动了私人保镖业的发展。(2013年12月12日，一名保镖学员参加训练。)REUTERS/Jason Lee
保镖的日常工作包括雇主的各种社交活动，除了安全防范，还要负责看护家庭、接送小孩等。(12月15日，一名保镖在雇主出行前检查自己的耳机。) REUTERS/Jason Lee
贴身保镖的安全任务只占3%至5%，更多的是体现在服务上。(12月14日，两名保镖在雇主一家外出时贴身保护。) REUTERS/Jason Lee
贴身保镖要融入到雇主的生活中，让雇主和家人从心理上感到舒适安定。(12月12日，一名保镖帮助雇主做晚餐。) REUTERS/Jason Lee
中国职业保镖行业的发展相对滞后。(12月11日，保镖学员们在训练营参加集训。)REUTERS/Jason Lee
一些退伍军人，退役专业运动员和有各方专长的人，经过职业训练后能够较快进入保镖行业。(12月14日，保镖学员们在集体聚餐上唱歌。)REUTERS/Jason Lee
位于北京市郊的天骄国际安全学院是国内首家专业的保镖培训学院。(12月14日，保镖学员手持仿制步枪进行射击训练。)REUTERS/Jason Lee
学员们通过特种部队式的训练学习各项保镖技能。(12月1日，保镖学员合力搬运一根木头。) REUTERS/Jason Lee
保镖学员必须通过包括搏斗和生存技能在内的魔鬼训练。(12月1日，在训练间隙，浑身湿透的学员们互相抱紧取暖。)REUTERS/Jason Lee
训练计划还包括体能训练，耐力训练和掌握各种格斗方法。(12月1日，一名流鼻血的学员参加长跑训练。)REUTERS/Jason Lee
学员们还要经受美国FBI读心术、特种侦察技术、特种驾驶、反恐训练课程及国际商务礼仪等训科目。(12月11日，保镖学员在训练中手持仿制步枪。)REUTERS/Jason Lee
其中也有水中格斗、车辆飘移、自由攀爬、劫持与反劫持、跟踪与反跟踪、用牙齿取物品等无比严酷的训练。(12月12日，爬过泥浆的女保镖学员用牙齿咬开自己的袖口。)REUTERS/Jason Lee
魔鬼式训练会持续8至10个月。(12月1日，一名保镖学员参加爬行训练。)REUTERS/Jason Lee
通过训练成为保镖的学员将为需要保护的富豪们提供服务。(12月14日，保镖学员演习帮助雇主面临枪击危险时逃入车内。)REUTERS/Jason Lee
如果一旦突发危机，保镖的专业技能能够最大限度保障雇主安全转移，而且不容失误。(12月14日，保镖学员在一个射击训练场内练习保护雇主迅速撤离。)REUTERS/Jason Lee
天骄旗下的专业保镖年薪大都在10万到50万元间，而担负海外安保任务的保镖年薪在50万元之上。(12月14日，天骄国际安全学院院长陈永青参加集体聚餐。) REUTERS/Jason Lee
但中国职业保镖行业的发展远不能满足需求。(12月14日，保镖学员们参加射击训练。) REUTERS/Jason Lee
过去中国保镖不涉枪械的训练模式无法满足国际需求。(12月11日，保镖学员从自己同伴的身上走过。)REUTERS/Jason Lee
如今中国保镖公司在引进国际标准培训内容的同时，也派员到国外进行枪械技能的实战训练，以实现更好的承担外派国外的要员保护工作。(12月11日，一名女保镖学员手持仿制步枪训练。REUTERS/Jason Lee
目前，国内职业保镖这个行业的规范化和国家相关配套机制亟待完善，同时也需要法律方面的支持。(12月14日，保镖学员们参加军事化的训练。) REUTERS/Jason Lee
12月1日，一名保镖学员在训练中划伤手指。 REUTERS/Jason Lee
保镖学员们将一名生病的女学员抬走。REUTERS/Jason Lee
教练激励一名想要中途放弃训练的学员。REUTERS/Jason Lee
一名浑身湿透的女保镖学员地趴在地上。REUTERS/Jason Lee
教练用仿真枪偷袭一名保镖学员。 REUTERS/Jason Lee
一名保镖学员在训练中被泼冷水。 REUTERS/Jason Lee