中国“圣诞工厂” China's Christmas factories
中国是全球圣诞用品最大的加工国，义乌则是国内最大的圣诞用品生产基地。7至9月应该是义乌商家手握大把圣诞订单的时期，但今年圣诞订单明显减少。(9月13日，义乌，一家圣诞装饰商店。) REUTERS/Carlos Barria
义乌圣诞用品协会秘书长陈金林称，去年义乌的圣诞用品总产值创下历史最高值，而今年圣诞订单明显遇冷，原因是采购商库存太大和全球经济不景气。(9月13日，一名来自格鲁吉亚的女子购买圣诞装饰品。) REUTERS/Carlos Barria
义乌市被认为是中国低成本产品出口的风向标，尤其是面向于新兴经济体市场。(9月13日，义乌一家圣诞商店。) REUTERS/Carlos Barria
自2006年首次推出以来，“义乌小商品指数”今年首次跌破荣枯分界线，6月“小商品指数”已经降到986，低于去年9月触及的1,126的近期峰值和2006年9月所及的1,250的历史峰值。该指数低于1,000即意味着萎缩。(9月13日，一名工人在工厂制作塑料圣诞树。) REUTERS/Carlos Barria
9月13日，一名男子步行经过一处圣诞装饰商业地区。 REUTERS/Carlos Barria
一名工人在工厂制作塑料圣诞树。 REUTERS/Carlos Barria
一家商店出售的圣诞老人玩偶。 REUTERS/Carlos Barria
一家圣诞装饰品商店。REUTERS/Carlos Barria
一名工人在工厂搬运包装好的圣诞树。 REUTERS/Carlos Barria
一家商店内的圣诞老人玩具。 REUTERS/Carlos Barria
一家商店的内部景观。REUTERS/Carlos Barria
一名工人制作的圣诞树。REUTERS/Carlos Barria
塑料圣诞树的细节。REUTERS/Carlos Barria
出口俄罗斯的圣诞树包装盒。 REUTERS/Carlos Barria
一家商店门口的充气圣诞老人。 REUTERS/Carlos Barria