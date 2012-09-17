中国“圣诞工厂” China's Christmas factories

自2006年首次推出以来，“义乌小商品指数”今年首次跌破荣枯分界线，6月“小商品指数”已经降到986，低于去年9月触及的1,126的近期峰值和2006年9月所及的1,250的历史峰值。该指数低于1,000即意味着萎缩。(9月13日，一名工人在工厂制作塑料圣诞树。) REUTERS/Carlos Barria