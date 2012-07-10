中国通胀跌至“2时代” china's cpi 2012
中国国家统计局公布，6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.2%，为自2010年1月以来最低，中国6月CPI同比增幅跌至“2时代”。(摄于2012年7月9日，安徽合肥) REUTERS/Stringer
当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.1%，降幅超出市场预期的下滑1.9%，并创下31个月最低水准。(摄于7月5日，浙江义乌) REUTERS/Gabriel Wildau
同期，CPI环比下滑幅度达0.6%，是上月环比降幅0.3%的两倍；PPI环比亦下滑0.7%，上月降幅0.4%。(摄于7月9日，北京) REUTERS/Jason Lee
统计局数据并显示，6月CPI中的食品价格同比上涨3.8%，较上月高达11.7%的涨幅大为下降；同期非食品价格同比上涨了1.4%，亦较上期2.9%涨幅减半。(摄于7月9日，北京) REUTERS/Jason Lee
野村驻香港首席中国经济学家张智威称，CPI的下行为进一步放松政策提供空间。接下来政策将加速放松，尤其是温家宝总理讲话指出未来几月将加大政府投资。(7月9日，北京，一名摊贩咬断捆绑蔬菜的胶带。) REUTERS/Jason Lee
但投行海通国际在报告中谨慎指出，未来通胀形势仍存威胁，由于支持性政策将促进经济增长，且中国北方旱灾可能会大幅影响农作物和蔬菜价格，因此CPI在未来几个月可能再次加速上涨。(摄于6月25日，北京) REUTERS/David Gray
7月9日，北京，一名摊贩在市场内售卖蔬菜。 REUTERS/Jason Lee
7月9日，北京，摊贩在市场售卖猪肉。 REUTERS/Jason Lee
6月26日，深圳，一名男子站在运动鞋广告牌附近。 REUTERS/Tyrone Siu
7月9日，辽宁沈阳，工人们在汽车零件工厂车间内工作。 REUTERS/Stringer