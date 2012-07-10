中国通胀跌至“2时代” china's cpi 2012

但投行海通国际在报告中谨慎指出，未来通胀形势仍存威胁，由于支持性政策将促进经济增长，且中国北方旱灾可能会大幅影响农作物和蔬菜价格，因此CPI在未来几个月可能再次加速上涨。(摄于6月25日，北京) REUTERS/David Gray