版本:
中国

中国通胀跌至“2时代” china's cpi 2012

作者
JIANAN YU
2012年 7月 10日 星期二

中国国家统计局公布，6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.2%，为自2010年1月以来最低，中国6月CPI同比增幅跌至“2时代”。(摄于2012年7月9日，安徽合肥) REUTERS/Stringer

2012年 7月 10日 星期二
中国国家统计局公布，6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.2%，为自2010年1月以来最低，中国6月CPI同比增幅跌至“2时代”。(摄于2012年7月9日，安徽合肥) REUTERS/Stringer
Close
1 / 10
作者
STAFF
2012年 7月 10日 星期二

当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.1%，降幅超出市场预期的下滑1.9%，并创下31个月最低水准。(摄于7月5日，浙江义乌) REUTERS/Gabriel Wildau

2012年 7月 10日 星期二
当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.1%，降幅超出市场预期的下滑1.9%，并创下31个月最低水准。(摄于7月5日，浙江义乌) REUTERS/Gabriel Wildau
Close
2 / 10
作者
JASON LEE
2012年 7月 10日 星期二

同期，CPI环比下滑幅度达0.6%，是上月环比降幅0.3%的两倍；PPI环比亦下滑0.7%，上月降幅0.4%。(摄于7月9日，北京) REUTERS/Jason Lee

2012年 7月 10日 星期二
同期，CPI环比下滑幅度达0.6%，是上月环比降幅0.3%的两倍；PPI环比亦下滑0.7%，上月降幅0.4%。(摄于7月9日，北京) REUTERS/Jason Lee
Close
3 / 10
作者
JASON LEE
2012年 7月 10日 星期二

统计局数据并显示，6月CPI中的食品价格同比上涨3.8%，较上月高达11.7%的涨幅大为下降；同期非食品价格同比上涨了1.4%，亦较上期2.9%涨幅减半。(摄于7月9日，北京) REUTERS/Jason Lee

2012年 7月 10日 星期二
统计局数据并显示，6月CPI中的食品价格同比上涨3.8%，较上月高达11.7%的涨幅大为下降；同期非食品价格同比上涨了1.4%，亦较上期2.9%涨幅减半。(摄于7月9日，北京) REUTERS/Jason Lee
Close
4 / 10
作者
JASON LEE
2012年 7月 10日 星期二

野村驻香港首席中国经济学家张智威称，CPI的下行为进一步放松政策提供空间。接下来政策将加速放松，尤其是温家宝总理讲话指出未来几月将加大政府投资。(7月9日，北京，一名摊贩咬断捆绑蔬菜的胶带。) REUTERS/Jason Lee

2012年 7月 10日 星期二
野村驻香港首席中国经济学家张智威称，CPI的下行为进一步放松政策提供空间。接下来政策将加速放松，尤其是温家宝总理讲话指出未来几月将加大政府投资。(7月9日，北京，一名摊贩咬断捆绑蔬菜的胶带。) REUTERS/Jason Lee
Close
5 / 10
作者
DAVID GRAY
2012年 7月 10日 星期二

但投行海通国际在报告中谨慎指出，未来通胀形势仍存威胁，由于支持性政策将促进经济增长，且中国北方旱灾可能会大幅影响农作物和蔬菜价格，因此CPI在未来几个月可能再次加速上涨。(摄于6月25日，北京) REUTERS/David Gray

2012年 7月 10日 星期二
但投行海通国际在报告中谨慎指出，未来通胀形势仍存威胁，由于支持性政策将促进经济增长，且中国北方旱灾可能会大幅影响农作物和蔬菜价格，因此CPI在未来几个月可能再次加速上涨。(摄于6月25日，北京) REUTERS/David Gray
Close
6 / 10
作者
JASON LEE
2012年 7月 10日 星期二

7月9日，北京，一名摊贩在市场内售卖蔬菜。 REUTERS/Jason Lee

2012年 7月 10日 星期二
7月9日，北京，一名摊贩在市场内售卖蔬菜。 REUTERS/Jason Lee
Close
7 / 10
作者
JASON LEE
2012年 7月 10日 星期二

7月9日，北京，摊贩在市场售卖猪肉。 REUTERS/Jason Lee

2012年 7月 10日 星期二
7月9日，北京，摊贩在市场售卖猪肉。 REUTERS/Jason Lee
Close
8 / 10
作者
TYRONE SIU
2012年 7月 10日 星期二

6月26日，深圳，一名男子站在运动鞋广告牌附近。 REUTERS/Tyrone Siu

2012年 7月 10日 星期二
6月26日，深圳，一名男子站在运动鞋广告牌附近。 REUTERS/Tyrone Siu
Close
9 / 10
作者
SHENG LI
2012年 7月 10日 星期二

7月9日，辽宁沈阳，工人们在汽车零件工厂车间内工作。 REUTERS/Stringer

2012年 7月 10日 星期二
7月9日，辽宁沈阳，工人们在汽车零件工厂车间内工作。 REUTERS/Stringer
Close
10 / 10

中国通胀跌至“2时代” china's cpi 2012

中国通胀跌至“2时代” china's cpi 2012 分享
重新播放
下一个

中国通胀跌至“2时代” China's CPI 2012

中国通胀跌至“2时代” China's CPI 2012
查看更多幻灯图集

精选图集 »

一周图片精选（2月6日-12日）

幻灯图集

一周图片精选（2月6日-12日）

2017年 2月 13日 星期一

一周图片精选（1月30日-2月5日）

幻灯图集

一周图片精选（1月30日-2月5日）

2017年 2月 6日 星期一

路透1月照片精选

幻灯图集

路透1月照片精选

2017年 2月 3日 星期五

一周图片精选（1月16-22日）

幻灯图集

一周图片精选（1月16-22日）

2017年 1月 23日 星期一

查看更多幻灯图集 »