中国经济面面观 China's economy
中国是世界上第二大经济体和外汇储备最多的国家，其经济发展状况备受各国瞩目。(2012年2月22日，安徽淮北，一名股民在证券交易所大厅查看股市行情期间聊天。中国沪深两市当日收盘走高，地产类股领涨，沪综指收盘涨22.16点，more
2012年6月21日，浙江宁波港口，员工站在集装箱船上。中国银行国际金融研究所发布报告称，二季度或为本轮经济调整的“谷底”，增速将低于8%。 REUTERS/Carlos BarriaREUTERS/Carlos Barmore
6月8日，陕西西安，一名工人在拆迁废墟处回收钢筋。针对备受关注的楼市问题，中国国务院总理温家宝强调，必须坚定不移做好房地产调控工作，把抑制房地产投机投资性需求作为一项长期政策，促进房价合理回归。 REUTERS/Roonmore
5月28日，山东淄博，工人们在橡胶手套工厂成产线上工作。 REUTERS/Aly Song
4月20日，重庆，工人在福特汽车厂内安装汽车零件。福特称，将联合长福马投资6亿美元，将新开工投产的重庆第二工厂产能提高35万辆/年，以使在华总产能到2014年底达到95万辆/年。 REUTERS/Stringer
3月24日，浙江嘉兴，工人们焊接广告牌的铁架。 REUTERS/Stringer
2月15日，在中国(上海)国际婚纱摄影器材展上，一名员工站在展览的婚纱旁。该展览作为中国最大规模、最专业的婚纱摄影展会，已成长为中国婚纱摄影行业发展的“风向标”和一流的信息交流、贸易采购平台。 REUTERS/Aly Smore
1月6日，北京，一名摊贩在市场内售卖猪肉。 REUTERS/David Gray
2011年4月13日，上海国际商务航空展在虹桥国际机场举行，一名商务人士在挑战者300飞机附近打电话。 REUTERS/Carlos Barria
6月27日，北京南站，一名司机准备开动京沪高铁列车。京沪高铁试运行情况当日向媒体开放，200多名中外媒体记者体验于6月30日开通的京沪高铁。 REUTERS/David Gray
6月3日，安徽合肥，一名工人在建筑工地的铁架上作业。REUTERS/Stringer
5月31日，路易·威登“艺术时空之旅”展览在中国国家博物馆举行，一名导游从展览入口处向里张望。中国已经成为众多奢侈品品牌的第二大市场，五年内将成为全球最大奢侈品市场。 REUTERS/Jason Lee
5月20日，浙江义乌，一名工人在义乌国际商贸城顶部清洁太阳能板。 REUTERS/Stringer
2010年7月28日，河北燕郊，一名女工在汉王制造有限公司的生产车间内工作。 REUTERS/Jason Lee
10月26日，山西太原，一名工人越过建筑工地的水坑。 REUTERS/Stringer
6月27日，山西孝义，一名矿工休息期间吃苹果。 REUTERS/Stringer
6月21日，山西长治，一名西瓜摊贩查看百元纸币。 REUTERS/Stringer
4月25日，辽宁沈阳，一名工人爬上木堆。 REUTERS/Sheng Li
4月20日，在上海国际汽车工业博览会，一名模特展示车辆，清洁工在附近擦拭地板。REUTERS/Carlos Barria
1月22日，深圳松岗镇，一名求职者在新天地人力资源市场找工作。 REUTERS/James Pomfret
2009年8月12日，上海，一名摊贩在店铺门口整理裤子。REUTERS/Nir Elias
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