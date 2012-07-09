中国经济面面观 China's economy

(Reuters) - 作为世界上最受争议的宗教之一，科学神教因好莱坞明星汤姆·克鲁斯的离婚事件成为媒体焦点，新闻集团董事长默多克在Tweeter上称，汤姆·克鲁斯是科学神教(又称山达基教)第二或第三号人物，该教派“令人毛骨悚然”但很有钱。