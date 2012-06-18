神九发射成功 女航员刘洋飞天 China's First Woman in Space
2012年6月16日，甘肃酒泉卫星发射中心，神舟九号飞船搭载3名航天员发射升空，与“天宫一号”目标飞行器交会对接。 REUTERS/Jason Lee
中国首位女宇航员刘洋搭载飞船进入太空，这也是中国向建立太空站目标迈出的重要一步。 REUTERS/Jason Lee
33岁的刘洋和另外两名男航天员乘坐神九飞船从西北戈壁的发射中心飞向太空，将尝试与去年9月发射升空的天宫一号对接。(6月15日，酒泉卫星发射中心，三名航天员在记者见面会上挥手。) REUTERS/Jason Lee
6月15日，刘洋在酒泉发射中心对记者称，感谢祖国和人民的信任，让她能够有机会代表中国亿万女性出征太空。 REUTERS/Jason Lee
据《中国日报》报导，帮助选拔神九航天员的医学专家称，女航天员必须达到与男航天员一样的标准和其他要求。 REUTERS/Jason Lee
刘洋来自河南省，她曾因在飞机撞上飞鸟后冷静驾机安全返航而得到官方媒体的称赞。 REUTERS/Jason Lee
神舟九号飞船发射景观。 REUTERS/Jason Lee
一枚长征火箭托举着神舟九号飞船从酒泉卫星发射中心发射升空。 REUTERS/Jason Lee
发射升空。 REUTERS/Jason Lee
刘洋身着宇航服挥手告别。 REUTERS/Jason Lee
刘洋敬礼，其背后是中国第一位进入太空的航天员杨利伟的照片。 REUTERS/Jason Lee
(由左至右)三位航天员刘洋、刘旺、景海鹏挥手告别。 REUTERS/Jason Lee
三位航天员刘洋、景海鹏、刘旺敬礼。 REUTERS/Jason Lee
三位航天员挥手告别。 REUTERS/Jason Lee
刘洋微笑挥手。 REUTERS/Jason Lee
6月15日，刘洋、景海鹏、刘旺在酒泉卫星发射中心出席记者见面会。 REUTERS/Jason Lee
首次载人交会对接任务航天员与记者见面会。 REUTERS/Jason Lee