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中国

井冈山的红色教育 China's last Communist village

作者
CARLOS BARRIA
2012年 9月 24日 星期一

在中共“十八大”召开前夕，路透社记者亲赴中国井冈山干部学院观摩探访中国共产党干部的“红色教育”。(9月21日，共产党干部身穿红军服装参加培训。) REUTERS/Carlos Barria

2012年 9月 24日 星期一
在中共“十八大”召开前夕，路透社记者亲赴中国井冈山干部学院观摩探访中国共产党干部的“红色教育”。(9月21日，共产党干部身穿红军服装参加培训。) REUTERS/Carlos Barria
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作者
CARLOS BARRIA
2012年 9月 24日 星期一

中国井冈山干部学院位于江西井冈山茨坪镇中心区，2002年由中共中央在“十六大”会议上提议设立，2005年3月与中国浦东干部学院、中国延安干部学院一道，同时建成开学，成为进行中共党史、党建理论、革命传统教育和基本国情教育的国家级培训基地。(官员聆听老师讲课。) REUTERS/Carlos Barria

2012年 9月 24日 星期一
中国井冈山干部学院位于江西井冈山茨坪镇中心区，2002年由中共中央在“十六大”会议上提议设立，2005年3月与中国浦东干部学院、中国延安干部学院一道，同时建成开学，成为进行中共党史、党建理论、革命传统教育和基本国情教育的国家级培训基地。(官员聆听老师讲课。) REUTERS/Carlos Barria
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CARLOS BARRIA
2012年 9月 24日 星期一

共产党干部在井冈山干部学院培训，学院学员们将在5天时间里身着“红军服”，吃红米饭，喝南瓜汤，走红军路，唱红军歌。 REUTERS/Carlos Barria

2012年 9月 24日 星期一
共产党干部在井冈山干部学院培训，学院学员们将在5天时间里身着“红军服”，吃红米饭，喝南瓜汤，走红军路，唱红军歌。 REUTERS/Carlos Barria
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CARLOS BARRIA
2012年 9月 24日 星期一

学员参观革命遗址。 REUTERS/Carlos Barria

2012年 9月 24日 星期一
学员参观革命遗址。 REUTERS/Carlos Barria
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作者
CARLOS BARRIA
2012年 9月 24日 星期一

一名学员参观毛泽东旧居。REUTERS/Carlos Barria

2012年 9月 24日 星期一
一名学员参观毛泽东旧居。REUTERS/Carlos Barria
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CARLOS BARRIA
2012年 9月 27日 星期四

学员背着“为人民服务”书包。REUTERS/Carlos Barria

2012年 9月 27日 星期四
学员背着“为人民服务”书包。REUTERS/Carlos Barria
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CARLOS BARRIA
2012年 9月 27日 星期四

学员们身穿红军服装参观毛泽东故居。 REUTERS/Carlos Barria

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学员们身穿红军服装参观毛泽东故居。 REUTERS/Carlos Barria
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2012年 9月 24日 星期一

学员在红色景点拍照留影。REUTERS/Carlos Barria

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学员在红色景点拍照留影。REUTERS/Carlos Barria
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2012年 9月 27日 星期四

一名学员吸烟。 REUTERS/Carlos Barria

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一名学员吸烟。 REUTERS/Carlos Barria
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2012年 9月 24日 星期一

大合影。 REUTERS/Carlos Barria

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大合影。 REUTERS/Carlos Barria
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2012年 9月 27日 星期四

学员在室内上课。 REUTERS/Carlos Barria

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学员在室内上课。 REUTERS/Carlos Barria
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2012年 9月 27日 星期四

学员记笔记。REUTERS/Carlos Barria

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学员记笔记。REUTERS/Carlos Barria
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2012年 9月 24日 星期一

学员在课堂上学习。REUTERS/Carlos Barria

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学员在课堂上学习。REUTERS/Carlos Barria
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2012年 9月 24日 星期一

井冈山干部学院的图书馆。REUTERS/Carlos Barria

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井冈山干部学院的图书馆。REUTERS/Carlos Barria
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2012年 9月 24日 星期一

一本书的封面。 REUTERS/Carlos Barria

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一本书的封面。 REUTERS/Carlos Barria
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2012年 9月 24日 星期一

一名男子在井冈山革命博物馆参观一幅革命画。井冈山革命博物馆为纪念中国共产党创建的第一个农村革命根据地井冈山而建立。REUTERS/Carlos Barria

2012年 9月 24日 星期一
一名男子在井冈山革命博物馆参观一幅革命画。井冈山革命博物馆为纪念中国共产党创建的第一个农村革命根据地井冈山而建立。REUTERS/Carlos Barria
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2012年 9月 27日 星期四

革命博物馆内陈列的中共领导人雕像。REUTERS/Carlos Barria

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革命博物馆内陈列的中共领导人雕像。REUTERS/Carlos Barria
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2012年 9月 27日 星期四

博物馆展示中国各届领导人画像。 REUTERS/Carlos Barria

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博物馆展示中国各届领导人画像。 REUTERS/Carlos Barria
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2012年 9月 24日 星期一

游客在博物馆内拍照。REUTERS/Carlos Barria

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游客在博物馆内拍照。REUTERS/Carlos Barria
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CARLOS BARRIA
2012年 9月 27日 星期四

演员们表演红军长征剧目。REUTERS/Carlos Barria

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演员们表演红军长征剧目。REUTERS/Carlos Barria
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CARLOS BARRIA
2012年 9月 27日 星期四

一名演员(左)扮演毛泽东。 REUTERS/Carlos Barria

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一名演员(左)扮演毛泽东。 REUTERS/Carlos Barria
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2012年 9月 24日 星期一

参加表演的演员。 REUTERS/Carlos Barria

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