井冈山的红色教育 China's last Communist village
在中共“十八大”召开前夕，路透社记者亲赴中国井冈山干部学院观摩探访中国共产党干部的“红色教育”。(9月21日，共产党干部身穿红军服装参加培训。) REUTERS/Carlos Barria
中国井冈山干部学院位于江西井冈山茨坪镇中心区，2002年由中共中央在“十六大”会议上提议设立，2005年3月与中国浦东干部学院、中国延安干部学院一道，同时建成开学，成为进行中共党史、党建理论、革命传统教育和基本国情教育的国家级培训基地。(官员聆听老师讲课。) REUTERS/Carlos Barria
共产党干部在井冈山干部学院培训，学院学员们将在5天时间里身着“红军服”，吃红米饭，喝南瓜汤，走红军路，唱红军歌。 REUTERS/Carlos Barria
学员参观革命遗址。 REUTERS/Carlos Barria
一名学员参观毛泽东旧居。REUTERS/Carlos Barria
学员背着“为人民服务”书包。REUTERS/Carlos Barria
学员们身穿红军服装参观毛泽东故居。 REUTERS/Carlos Barria
学员在红色景点拍照留影。REUTERS/Carlos Barria
一名学员吸烟。 REUTERS/Carlos Barria
大合影。 REUTERS/Carlos Barria
学员在室内上课。 REUTERS/Carlos Barria
学员记笔记。REUTERS/Carlos Barria
学员在课堂上学习。REUTERS/Carlos Barria
井冈山干部学院的图书馆。REUTERS/Carlos Barria
一本书的封面。 REUTERS/Carlos Barria
一名男子在井冈山革命博物馆参观一幅革命画。井冈山革命博物馆为纪念中国共产党创建的第一个农村革命根据地井冈山而建立。REUTERS/Carlos Barria
革命博物馆内陈列的中共领导人雕像。REUTERS/Carlos Barria
博物馆展示中国各届领导人画像。 REUTERS/Carlos Barria
游客在博物馆内拍照。REUTERS/Carlos Barria
演员们表演红军长征剧目。REUTERS/Carlos Barria
一名演员(左)扮演毛泽东。 REUTERS/Carlos Barria
参加表演的演员。 REUTERS/Carlos Barria