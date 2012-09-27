井冈山的红色教育 China's last Communist village

中国井冈山干部学院位于江西井冈山茨坪镇中心区，2002年由中共中央在“十六大”会议上提议设立，2005年3月与中国浦东干部学院、中国延安干部学院一道，同时建成开学，成为进行中共党史、党建理论、革命传统教育和基本国情教育的国家级培训基地。(官员聆听老师讲课。) REUTERS/Carlos Barria