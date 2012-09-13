中国式睡姿 Chinese Siesta 2012
2012年9月7日，北京一家菜市场。 REUTERS/David Gray
2012年8月13日，新疆阿克苏，一名维族男子在房屋拆迁废墟处小憩，旁边拴着他的羊。 REUTERS/Stringer
2012年7月25日，重庆遭遇强降雨，一处遭洪水淹没的街道。 REUTERS/Stringer
2012年7月17日，江苏南京，两名男子坐在街边水泥凳上睡觉。 REUTERS/Sean Yong
2012年8月12日，新疆阿克苏，一名年轻男子睡在自家饭店后院的椅子上。 REUTERS/Stringer
2012年9月8日，武汉华中师范大学新生入学首日，学校在该校体育馆内为新生家长们提供免费住宿。 REUTERS/Stringer
2012年9月6日，湖北武汉的一家证交所。REUTERS/Stringer
2012年8月31日，四川省肖家湾煤矿发生瓦斯爆炸事故，一名救援人员在现场休息。 REUTERS/China Daily
2012年8月24日，北京的一家酒吧门口。 REUTERS/Jason Lee
2012年8月4日，辽宁沈阳，乘客滞留火车站。受台风“达维”影响，河北、辽宁东部地区持续降雨，京哈线山海关等站遭遇洪水侵袭，导致路基边坡溜塌，中断行车，导致京哈线70余列列车停运，近百列列车晚点，7万余名旅客通行受阻，其中进京的17趟列车停运。 REUTERS/Stringer
2012年7月15日，新疆罗布泊，铺设中的哈密至罗布泊铁路路基。REUTERS/Rooney Chen
2012年7月12日，浙江嘉兴的一家市场。REUTERS/Stringer
2011年7月5日，安徽合肥，一户居民在机动三轮车上睡觉。 REUTERS/Stringer
2011年3月29日，广东佛山的一家幼儿园。 REUTERS/Joe Tan
2012年4月10日，辽宁沈阳火车站。 REUTERS/Stringer
2009年4月1日，湖北武汉北铁路编组站建设工地。REUTERS/Stringer
6月2日，安徽合肥，一名高考生在教室内休息。 REUTERS/Stringer
2011年6月1日，安徽合肥，小学生午休。REUTERS/Stringer
2011年1月16日，上海市第十三届人民代表大会第四次会议举行开幕式。REUTERS/Carlos Barria
2008年2月12日，广州火车站春运期间。REUTERS/Joe Tan
2006年4月2日，安徽芜湖，一列扬州至汉口的火车。 REUTERS/Stringer