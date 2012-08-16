烟盒恐怖外包装 Cigarette Warnings 2012

世界卫生组织的统计数字称，全世界每年因吸烟死亡的人数高达600万，其中吸烟者死亡约540万。因此世界各国纷纷出台相关政策控烟禁烟，其中“禁烟警示牌”被认为是减少吸烟人数的有效手段之一。(澳大利亚发布的香烟包装。) REUTERS/Australian Government