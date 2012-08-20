禁烟警示广告 Cigarette Warnings 2012
世界卫生组织的统计数字称，全世界每年因吸烟死亡的人数高达600万，其中吸烟者死亡约540万。因此世界各国纷纷出台相关政策控烟禁烟，其中“禁烟警示牌”被认为是减少吸烟人数的有效手段之一。(澳大利亚发布的香烟包装。) REUTERS/Australian Government
烟草警告标签以图文并茂的形式，警示吸烟可能对身体健康造成的负面影响。(巴西的香烟包装上的图案。) REUTERS/Health Ministry
巴西卫生部宣布的一项禁烟宣传，将耸人的禁烟广告印到香烟包装上，这些照片都是吸烟对健康的危害。 REUTERS/Health Ministry
生命垂危。REUTERS/Health Ministry/Handout
浑身沾满烟灰的早产儿的尸体躺在烟灰缸中，周围满是烟蒂。 REUTERS/Health Ministry
衰老的面庞。 REUTERS/Health Ministry
加拿大要求烟草公司在香烟包装上印制健康警示标识，香烟包装上写道“家长吸烟，孩子易模仿”。 REUTERS/File
香烟警示包装上写道“香烟让你无能”。 REUTERS/File
加拿大香烟盒上的警示语。 REUTERS/Shaun Best
欧盟健康和消费者保护委员公布的香烟警告标志，警示牌上写到“吸烟易上瘾，请勿尝试”。 REUTERS/European Commission
警示牌上写到“保护儿童，请让他们远离香烟”。 REUTERS/European Commission
警示图片显示因吸烟造成的牙齿、牙龈腐烂。 REUTERS/European Commission
“吸烟导致致命肺癌”。 REUTERS/European Commission
新加坡健康促进委员会在香烟包装上增加的图片警告标签。 REUTERS/File
在医院接受治疗的男子。 REUTERS/File
吸烟对咽喉造成的损害。 REUTERS/File
损坏的牙龈。 REUTERS/File
澳大利亚发布的香烟盒图案的正面(左)和背面。 REUTERS/Department Of Health/Handout
澳大利亚2011年宣布一项严厉的禁烟提案，取缔所有香烟品牌标识，香烟包装一律采用橄榄绿。发布的橄榄绿香烟包装。 REUTERS/Australian Government
惊悚的眼球。此项提案计划从2012年7月起全面实行，澳大利亚政府表示希望通过提案10年内将澳大利亚烟民数量降至10%。 REUTERS/Australian Government
新的香烟包装盒上写道“不要让孩子吸进香烟”。 REUTERS/Australian Government