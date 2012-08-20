版本:
中国

禁烟警示广告 Cigarette Warnings 2012

作者
HO
2012年 8月 16日 星期四

世界卫生组织的统计数字称，全世界每年因吸烟死亡的人数高达600万，其中吸烟者死亡约540万。因此世界各国纷纷出台相关政策控烟禁烟，其中“禁烟警示牌”被认为是减少吸烟人数的有效手段之一。(澳大利亚发布的香烟包装。) REUTERS/Australian Government

2012年 8月 16日 星期四
世界卫生组织的统计数字称，全世界每年因吸烟死亡的人数高达600万，其中吸烟者死亡约540万。因此世界各国纷纷出台相关政策控烟禁烟，其中“禁烟警示牌”被认为是减少吸烟人数的有效手段之一。(澳大利亚发布的香烟包装。) REUTERS/Australian Government
Close
1 / 21
作者
HO
2012年 8月 16日 星期四

烟草警告标签以图文并茂的形式，警示吸烟可能对身体健康造成的负面影响。(巴西的香烟包装上的图案。) REUTERS/Health Ministry

2012年 8月 16日 星期四
烟草警告标签以图文并茂的形式，警示吸烟可能对身体健康造成的负面影响。(巴西的香烟包装上的图案。) REUTERS/Health Ministry
Close
2 / 21
作者
HO
2012年 8月 16日 星期四

巴西卫生部宣布的一项禁烟宣传，将耸人的禁烟广告印到香烟包装上，这些照片都是吸烟对健康的危害。 REUTERS/Health Ministry

2012年 8月 16日 星期四
巴西卫生部宣布的一项禁烟宣传，将耸人的禁烟广告印到香烟包装上，这些照片都是吸烟对健康的危害。 REUTERS/Health Ministry
Close
3 / 21
作者
HO
2012年 8月 16日 星期四

生命垂危。REUTERS/Health Ministry/Handout

2012年 8月 16日 星期四
生命垂危。REUTERS/Health Ministry/Handout
Close
4 / 21
作者
HO
2012年 8月 16日 星期四

浑身沾满烟灰的早产儿的尸体躺在烟灰缸中，周围满是烟蒂。 REUTERS/Health Ministry

2012年 8月 16日 星期四
浑身沾满烟灰的早产儿的尸体躺在烟灰缸中，周围满是烟蒂。 REUTERS/Health Ministry
Close
5 / 21
作者
HO
2012年 8月 20日 星期一

衰老的面庞。 REUTERS/Health Ministry

2012年 8月 20日 星期一
衰老的面庞。 REUTERS/Health Ministry
Close
6 / 21
2012年 8月 16日 星期四

加拿大要求烟草公司在香烟包装上印制健康警示标识，香烟包装上写道“家长吸烟，孩子易模仿”。 REUTERS/File

2012年 8月 16日 星期四
加拿大要求烟草公司在香烟包装上印制健康警示标识，香烟包装上写道“家长吸烟，孩子易模仿”。 REUTERS/File
Close
7 / 21
作者
Jim Young
2012年 8月 16日 星期四

香烟警示包装上写道“香烟让你无能”。 REUTERS/File

2012年 8月 16日 星期四
香烟警示包装上写道“香烟让你无能”。 REUTERS/File
Close
8 / 21
作者
SHAUN BEST
2012年 8月 16日 星期四

加拿大香烟盒上的警示语。 REUTERS/Shaun Best

2012年 8月 16日 星期四
加拿大香烟盒上的警示语。 REUTERS/Shaun Best
Close
9 / 21
2012年 8月 16日 星期四

欧盟健康和消费者保护委员公布的香烟警告标志，警示牌上写到“吸烟易上瘾，请勿尝试”。 REUTERS/European Commission

2012年 8月 16日 星期四
欧盟健康和消费者保护委员公布的香烟警告标志，警示牌上写到“吸烟易上瘾，请勿尝试”。 REUTERS/European Commission
Close
10 / 21
2012年 8月 16日 星期四

警示牌上写到“保护儿童，请让他们远离香烟”。 REUTERS/European Commission

2012年 8月 16日 星期四
警示牌上写到“保护儿童，请让他们远离香烟”。 REUTERS/European Commission
Close
11 / 21
2012年 8月 16日 星期四

警示图片显示因吸烟造成的牙齿、牙龈腐烂。 REUTERS/European Commission

2012年 8月 16日 星期四
警示图片显示因吸烟造成的牙齿、牙龈腐烂。 REUTERS/European Commission
Close
12 / 21
2012年 8月 16日 星期四

“吸烟导致致命肺癌”。 REUTERS/European Commission

2012年 8月 16日 星期四
“吸烟导致致命肺癌”。 REUTERS/European Commission
Close
13 / 21
2012年 8月 16日 星期四

新加坡健康促进委员会在香烟包装上增加的图片警告标签。 REUTERS/File

2012年 8月 16日 星期四
新加坡健康促进委员会在香烟包装上增加的图片警告标签。 REUTERS/File
Close
14 / 21
2012年 8月 16日 星期四

在医院接受治疗的男子。 REUTERS/File

2012年 8月 16日 星期四
在医院接受治疗的男子。 REUTERS/File
Close
15 / 21
2012年 8月 16日 星期四

吸烟对咽喉造成的损害。 REUTERS/File

2012年 8月 16日 星期四
吸烟对咽喉造成的损害。 REUTERS/File
Close
16 / 21
2012年 8月 16日 星期四

损坏的牙龈。 REUTERS/File

2012年 8月 16日 星期四
损坏的牙龈。 REUTERS/File
Close
17 / 21
作者
HO
2012年 8月 16日 星期四

澳大利亚发布的香烟盒图案的正面(左)和背面。 REUTERS/Department Of Health/Handout

2012年 8月 16日 星期四
澳大利亚发布的香烟盒图案的正面(左)和背面。 REUTERS/Department Of Health/Handout
Close
18 / 21
2012年 8月 16日 星期四

澳大利亚2011年宣布一项严厉的禁烟提案，取缔所有香烟品牌标识，香烟包装一律采用橄榄绿。发布的橄榄绿香烟包装。 REUTERS/Australian Government

2012年 8月 16日 星期四
澳大利亚2011年宣布一项严厉的禁烟提案，取缔所有香烟品牌标识，香烟包装一律采用橄榄绿。发布的橄榄绿香烟包装。 REUTERS/Australian Government
Close
19 / 21
2012年 8月 16日 星期四

惊悚的眼球。此项提案计划从2012年7月起全面实行，澳大利亚政府表示希望通过提案10年内将澳大利亚烟民数量降至10%。 REUTERS/Australian Government

2012年 8月 16日 星期四
惊悚的眼球。此项提案计划从2012年7月起全面实行，澳大利亚政府表示希望通过提案10年内将澳大利亚烟民数量降至10%。 REUTERS/Australian Government
Close
20 / 21
2012年 8月 16日 星期四

新的香烟包装盒上写道“不要让孩子吸进香烟”。 REUTERS/Australian Government

2012年 8月 16日 星期四
新的香烟包装盒上写道“不要让孩子吸进香烟”。 REUTERS/Australian Government
Close
21 / 21

禁烟警示广告 Cigarette Warnings 2012

禁烟警示广告 Cigarette Warnings 2012 分享
重新播放
下一个

日本右翼人士登钓鱼岛 Japanese Nationalists Land on Disputed...

日本右翼人士登钓鱼岛 Japanese Nationalists Land on Disputed...
查看更多幻灯图集

精选图集 »

一周图片精选（2月13-19日）

幻灯图集

一周图片精选（2月13-19日）

2017年 2月 20日 星期一

一周图片精选（2月6日-12日）

幻灯图集

一周图片精选（2月6日-12日）

2017年 2月 13日 星期一

一周图片精选（1月30日-2月5日）

幻灯图集

一周图片精选（1月30日-2月5日）

2017年 2月 6日 星期一

路透1月照片精选

幻灯图集

路透1月照片精选

2017年 2月 3日 星期五

一周图片精选（1月16-22日）

幻灯图集

一周图片精选（1月16-22日）

2017年 1月 23日 星期一

查看更多幻灯图集 »