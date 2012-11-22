“小丑”医生 Clown Doctors
斯洛文尼亚有一群专业表演者组成“红鼻子小丑医生”团体，走访全国各医院，为患者带去无限欢笑，帮助他们早日康复。(摄于11月17日，斯洛文尼亚卢布尔雅那) REUTERS/Srdjan Zivulovic
小丑医生的出现起因于上个世纪70年代，当时被称为医疗小丑之父的美国医生亚当斯("Patch" Adams)经常装扮成小丑在医院儿童病房娱乐患儿。(摄于11月5日，Stara Gora) REUTERS/Srdjan Zimore
“红鼻子小丑医生”团体成员组合图。(摄于11月7日) REUTERS/Srdjan Zivulovic
11月17日，斯洛文尼亚卢布尔雅那，一名“小丑”医生为孩子们唱歌。 REUTERS/Srdjan Zivulovic
一名“小丑”医生拿着玩偶逗弄传染病患儿。REUTERS/Srdjan Zivulovic
“小丑”医生在养老院表演。(摄于11月19日) REUTERS/Srdjan Zivulovic
一名“小丑”医生表演倒立。REUTERS/Srdjan Zivulovic
11月7日，Novo Mesto，一名“小丑”医生来到儿科诊所。REUTERS/Srdjan Zivulovic
一名“小丑”医生为患病儿童表演。 REUTERS/Srdjan Zivulovic
一名“小丑”医生逗弄儿童。REUTERS/Srdjan Zivulovic
“小丑”医生载歌载舞。 REUTERS/Srdjan Zivulovic
一名患病儿童观看“小丑”医生表演。REUTERS/Srdjan Zivulovic
11月13日，Izola，一名“小丑”医院为一名患者照镜子。 REUTERS/Srdjan Zivulovic
11月16日，一名“小丑”医生与老人一起唱歌。REUTERS/Srdjan Zivulovic
“小丑”医生在养老院里跳舞表演。REUTERS/Srdjan Zivulovic
11月5日，Stara Gora，“小丑”医生为孩子们唱歌。 REUTERS/Srdjan Zivulovic
“小丑”医生慰问医院里的儿童。 REUTERS/Srdjan Zivulovic
“小丑”医生为残疾人进行表演。 REUTERS/Srdjan Zivulovic