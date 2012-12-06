2012年“全球清廉指数”排行榜 Corruption Perceptions Index
在透明国际2012年全球清廉指数中，丹麦、芬兰和新西兰在176个国家中排名并列第一，意味着上述国家的政府腐败水平最低。 REUTERS/Scanpix/Lars Rievers
瑞典以88分位列第四。透明国际在2012年度对176个国家进行排名，去年为183个。评分介于1-100之间，分数越低越腐败，分数越高越清廉。 REUTERS/Jonas Ekstromer/Scanpix Sweden
第五名：新加坡；得分：87。 REUTERS/Tim Chong
第六名：瑞士；得分：86。 Reuters/Arnd Wiegmann
澳大利亚和挪威均以85分并列第七名。 REUTERS/Daniel Munoz
加拿大与荷兰均以84的成绩并列第八名。 REUTERS/Chris Wattie
美国今年排名第19位，2011年则排名第24位。 REUTERS/Lucas Jackson
中国排名第80位，较去年第75位的排名略有下降。 REUTERS/Reinhard Krause
中国香港以77分位列榜单第14位，为亚洲第二。 REUTERS/Bobby Yip
日本与去年相同，排名第17位。 REUTERS/Yuriko Nakao
希腊位列第94，因危机期间公众对腐败的愤怒飙升成为欧盟中排名垫底的国家。 REUTERS/Yannis Behrakis
索马里、朝鲜和阿富汗均以8分垫底，并列成为“全球最腐败的国家”。 REUTERS/Omar Faruk
非洲国家苏丹以13分位列倒数第二名。 REUTERS/Andrew Heavens
倒数第三名：缅甸；得分：15。 REUTERS/Soe Zeya Tun
乌兹别克斯坦和土库曼斯坦均以17分并列倒数第四名。 REUTERS/Shamil Zhumatov
倒数第五名：伊拉克；得分：18。 REUTERS/Ceerwan Aziz
委内瑞拉、布隆迪、乍得和海地均以19分并列倒数第六名，在总榜单中排名第165位。 REUTERS/Finbarr O'Reilly