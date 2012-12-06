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图片 | 2012年 12月 6日 星期四 11:38 BJT

2012年“全球清廉指数”排行榜 Corruption Perceptions Index

在透明国际2012年全球清廉指数中，丹麦、芬兰和新西兰在176个国家中排名并列第一，意味着上述国家的政府腐败水平最低。 REUTERS/Scanpix/Lars Rievers

在透明国际2012年全球清廉指数中，丹麦、芬兰和新西兰在176个国家中排名并列第一，意味着上述国家的政府腐败水平最低。 REUTERS/Scanpix/Lars Rievers

2012年 12月 6日 星期四
在透明国际2012年全球清廉指数中，丹麦、芬兰和新西兰在176个国家中排名并列第一，意味着上述国家的政府腐败水平最低。 REUTERS/Scanpix/Lars Rievers
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瑞典以88分位列第四。透明国际在2012年度对176个国家进行排名，去年为183个。评分介于1-100之间，分数越低越腐败，分数越高越清廉。 REUTERS/Jonas Ekstromer/Scanpix Sweden

瑞典以88分位列第四。透明国际在2012年度对176个国家进行排名，去年为183个。评分介于1-100之间，分数越低越腐败，分数越高越清廉。 REUTERS/Jonas Ekstromer/Scanpix Sweden

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瑞典以88分位列第四。透明国际在2012年度对176个国家进行排名，去年为183个。评分介于1-100之间，分数越低越腐败，分数越高越清廉。 REUTERS/Jonas Ekstromer/Scanpix Sweden
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第五名：新加坡；得分：87。 REUTERS/Tim Chong

第五名：新加坡；得分：87。 REUTERS/Tim Chong

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第五名：新加坡；得分：87。 REUTERS/Tim Chong
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第六名：瑞士；得分：86。 Reuters/Arnd Wiegmann

第六名：瑞士；得分：86。 Reuters/Arnd Wiegmann

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第六名：瑞士；得分：86。 Reuters/Arnd Wiegmann
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澳大利亚和挪威均以85分并列第七名。 REUTERS/Daniel Munoz

澳大利亚和挪威均以85分并列第七名。 REUTERS/Daniel Munoz

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澳大利亚和挪威均以85分并列第七名。 REUTERS/Daniel Munoz
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加拿大与荷兰均以84的成绩并列第八名。 REUTERS/Chris Wattie

加拿大与荷兰均以84的成绩并列第八名。 REUTERS/Chris Wattie

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加拿大与荷兰均以84的成绩并列第八名。 REUTERS/Chris Wattie
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美国今年排名第19位，2011年则排名第24位。 REUTERS/Lucas Jackson

美国今年排名第19位，2011年则排名第24位。 REUTERS/Lucas Jackson

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美国今年排名第19位，2011年则排名第24位。 REUTERS/Lucas Jackson
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中国排名第80位，较去年第75位的排名略有下降。 REUTERS/Reinhard Krause

中国排名第80位，较去年第75位的排名略有下降。 REUTERS/Reinhard Krause

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中国排名第80位，较去年第75位的排名略有下降。 REUTERS/Reinhard Krause
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中国香港以77分位列榜单第14位，为亚洲第二。 REUTERS/Bobby Yip

中国香港以77分位列榜单第14位，为亚洲第二。 REUTERS/Bobby Yip

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中国香港以77分位列榜单第14位，为亚洲第二。 REUTERS/Bobby Yip
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日本与去年相同，排名第17位。 REUTERS/Yuriko Nakao

日本与去年相同，排名第17位。 REUTERS/Yuriko Nakao

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日本与去年相同，排名第17位。 REUTERS/Yuriko Nakao
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希腊位列第94，因危机期间公众对腐败的愤怒飙升成为欧盟中排名垫底的国家。 REUTERS/Yannis Behrakis

希腊位列第94，因危机期间公众对腐败的愤怒飙升成为欧盟中排名垫底的国家。 REUTERS/Yannis Behrakis

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希腊位列第94，因危机期间公众对腐败的愤怒飙升成为欧盟中排名垫底的国家。 REUTERS/Yannis Behrakis
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索马里、朝鲜和阿富汗均以8分垫底，并列成为“全球最腐败的国家”。 REUTERS/Omar Faruk

索马里、朝鲜和阿富汗均以8分垫底，并列成为“全球最腐败的国家”。 REUTERS/Omar Faruk

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索马里、朝鲜和阿富汗均以8分垫底，并列成为“全球最腐败的国家”。 REUTERS/Omar Faruk
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非洲国家苏丹以13分位列倒数第二名。 REUTERS/Andrew Heavens

非洲国家苏丹以13分位列倒数第二名。 REUTERS/Andrew Heavens

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非洲国家苏丹以13分位列倒数第二名。 REUTERS/Andrew Heavens
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倒数第三名：缅甸；得分：15。 REUTERS/Soe Zeya Tun

倒数第三名：缅甸；得分：15。 REUTERS/Soe Zeya Tun

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倒数第三名：缅甸；得分：15。 REUTERS/Soe Zeya Tun
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乌兹别克斯坦和土库曼斯坦均以17分并列倒数第四名。 REUTERS/Shamil Zhumatov

乌兹别克斯坦和土库曼斯坦均以17分并列倒数第四名。 REUTERS/Shamil Zhumatov

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乌兹别克斯坦和土库曼斯坦均以17分并列倒数第四名。 REUTERS/Shamil Zhumatov
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倒数第五名：伊拉克；得分：18。 REUTERS/Ceerwan Aziz

倒数第五名：伊拉克；得分：18。 REUTERS/Ceerwan Aziz

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倒数第五名：伊拉克；得分：18。 REUTERS/Ceerwan Aziz
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委内瑞拉、布隆迪、乍得和海地均以19分并列倒数第六名，在总榜单中排名第165位。 REUTERS/Finbarr O'Reilly

委内瑞拉、布隆迪、乍得和海地均以19分并列倒数第六名，在总榜单中排名第165位。 REUTERS/Finbarr O'Reilly

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委内瑞拉、布隆迪、乍得和海地均以19分并列倒数第六名，在总榜单中排名第165位。 REUTERS/Finbarr O'Reilly
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